Colombia

Recluso muerto en La Estrella, Antioquia, aseguró que había sido embrujado por una víctima: pertenecía a una banda señalada de narcotráfico, extorsión y sicariato

El joven cumplía una condena de seis años y cuatro meses por delitos relacionados con drogas, armas, inmuebles y falsedad marcaria cuando se produjo el deceso en el centro penitenciario

López Bedoya cumplía una condena de seis años y cuatro meses de prisión por delitos vinculados a la banda criminal La Inmaculada - crédito REUTERS
López Bedoya cumplía una condena de seis años y cuatro meses de prisión por delitos vinculados a la banda criminal La Inmaculada - crédito REUTERS
Guardar

La muerte de Andrés Felipe López Bedoya, “Chester”, permanece bajo investigación porque el dictamen forense aún no estableció qué causó su deterioro físico ni su fallecimiento dentro del Centro de Reflexión Carcelaria de La Estrella, en Antioquia. El recluso murió el 7 de septiembre de 2026, mientras cumplía una condena en esa prisión municipal.

El Instituto Nacional de Medicina Legal todavía no había enviado a la Fiscalía el informe final de necropsia. Por ese motivo, no existe una conclusión científica sobre las circunstancias del caso.

PUBLICIDAD

El joven tenía 23 años y había pertenecido a la banda La Inmaculada, una estructura señalada por narcotráfico, extorsión y sicariato en La Estrella y Caldas, municipios del sur del Valle de Aburrá.

López Bedoya llevaba siete meses recluido en un establecimiento de mínima seguridad. La pena que cumplía era de seis años y cuatro meses por tráfico de estupefacientes, destinación ilícita de inmuebles, porte ilegal de armas y falsedad marcaria.

Andrés Felipe López Bedoya murió en el Centro de Reflexión Carcelaria de La Estrella sin una causa establecida por las autoridades - crédito Redes sociales
Andrés Felipe López Bedoya murió en el Centro de Reflexión Carcelaria de La Estrella sin una causa establecida por las autoridades - crédito Redes sociales

Detalles de la muerte de alias Chester

El guardián Héctor Mauricio Botero relató a El Colombiano que recibió una alerta a las 12:40 a. m. Varios internos del patio 3 le avisaron que Chester estaba convulsionando dentro de su camarote.

PUBLICIDAD

Botero acudió a la celda y encontró al preso pálido y en un estado de salud que consideró grave. Entonces solicitó la presencia de un paramédico del Cuerpo de Bomberos.

El profesional llegó a la 1:50 a. m. Para entonces, López Bedoya ya no tenía signos vitales, de acuerdo con el relato recogido por el diario regional.

El compañero de celda del fallecido, Joan Alexánder Ossa Duarte, aseguró ante los investigadores que el deterioro físico de López Bedoya no comenzó esa noche. Según su versión, el interno padecía vómitos, desmayos recurrentes y una marcada pérdida de peso desde agosto.

Pies con una etiqueta de identificación, un cuerpo cubierto por una sábana blanca, velas encendidas, un mapa y la fachada de una cárcel.
El compañero de celda aseguró que el recluso conservaba un audio donde una mujer le atribuía un supuesto trabajo de brujería - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ossa Duarte, condenado a 25 años de prisión por secuestro, tortura y asesinato, describió los episodios que presenció en la celda: “Él no soportaba recibir la comida, vomitaba a cada rato y se desmayaba. Como yo dormía al lado, iba y lo zarandeaba, él despertaba y se volvía a desmayar”.

El testigo sostuvo ante el medio que el cuerpo de su compañero cambió durante las semanas previas al deceso. “En el último mes y medio, el cuerpo de él se fue secando. Eso parecía brujería”, declaró Ossa Duarte ante el medio mencionado.

Horas antes de morir, Chester le mostró a su compañero un archivo de audio guardado en su teléfono celular. El contenido, según el relato, estaba relacionado con una mujer que supuestamente había perdido a su esposo en un homicidio atribuido al joven.

Ossa Duarte explicó que en la grabación se escuchaba a esa mujer hablar de una fotografía de López Bedoya. “Le decía que ella había agarrado la foto de ‘Chester’ y se la había amarrado al pie del cadáver del marido, antes de enterrarlo”, relató.

El interno añadió que la mujer habría sostenido que, mientras el cuerpo de su esposo se descompusiera, el de López Bedoya padecería el mismo proceso. El testigo no identificó a la presunta autora del ritual.

Tras el trágico asesinato del director de La Modelo en Bogotá, surge la pregunta sobre las responsabilidades que conlleva dirigir una prisión en Colombia - crédito Canva
El padre del detenido declaró que su hijo perdió 30 kilos en el último mes de reclusión por una enfermedad sin diagnóstico - crédito Canva

También describió el instante final de su compañero de celda. “Yo estuve presente cuando él murió. Hizo un ruido muy raro, se chupó, como si se hubiera terminado de secar”, afirmó Ossa Duarte ante el diario.

Las afirmaciones sobre una brujería forman parte de un testimonio recogido durante la investigación, pero no sustituyen el dictamen médico que debe establecer la causa de muerte. La Fiscalía aún no contaba con una conclusión científica sobre lo ocurrido en el establecimiento carcelario.

Darío López, padre del fallecido, declaró a los investigadores que su hijo perdió 30 kilos de peso durante el último mes de vida. Según su relato, los médicos no lograron diagnosticar la enfermedad que causó el deterioro.

El padre señaló que a López Bedoya le recetaron reflufin, un antiácido destinado a proteger la mucosa gástrica, y metropolol, indicado para la hipertensión arterial y las arritmias cardíacas. Los tratamientos no detuvieron su deterioro físico.

Dos fotografías tomadas por otros internos antes de la inspección judicial mostraron al joven con extrema delgadez. En las imágenes se observaban las costillas marcadas en el tórax y una reducción pronunciada de la masa corporal en sus extremidades.

López Bedoya era investigado por tres homicidios

Antes de su muerte, las autoridades investigaban a Chester por tres casos de homicidio. Uno de ellos correspondía al asesinato de Juan Pablo Cano Villa, de 27 años, ocurrido el 8 de diciembre de 2025 en un establecimiento público de La Estrella durante una discusión.

También figuraba en la investigación por el doble homicidio de Mateo Cárdenas Arboleda, de 18 años, y Estiven Alberto López Villa, de 32. Ambos fueron asesinados a tiros en la Variante a Caldas el 20 de enero de 2026.

Uno de los dos hombres señaló a Chester como responsable del ataque antes de morir. Los investigadores presumían que el móvil estuvo ligado a la cercanía de las víctimas con Cano Villa.

De acuerdo con esa hipótesis, los dos hombres habrían seguido a familiares de López Bedoya cuando se preparaban para mudarse del vecindario. Los investigadores creían que el joven detectó ese seguimiento y ordenó o ejecutó el ataque.

Temas Relacionados

Alias ChesterInvestigación muerteBrujeríaLa Estrella, AntioquiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Habló Honey Ordóñez, la modelo de San Andrés que debutó en Victoria’s Secret 2026: “Mi yo de 8 años no me lo creería”

La segunda colombiana en desfilar oficialmente para la marca de lencería habló sobre el camino que la llevó hasta Los Ángeles. La modelo repasó sus dos intentos previos sin éxito, el consejo de Bella Hadid antes de salir a pasarela y lo que significa representar a San Andrés en un evento de talla mundial

Habló Honey Ordóñez, la modelo de San Andrés que debutó en Victoria’s Secret 2026: “Mi yo de 8 años no me lo creería”

Chontico Día resultados de hoy lunes 19 de octubre, esta fue la jugada ganadora

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Chontico Día resultados de hoy lunes 19 de octubre, esta fue la jugada ganadora

Así va la tabla de la reclasificación en la Liga BetPlay 2026: Cali, América, Nacional, Millonarios y Santa Fe pelean por los cupos a torneos Conmebol

En Colombia dos clubes clasifican a la fase 2 de la Copa Libertadores desde la reclasificación y tres van a la Copa Sudamericana a través de la tabla anual

Así va la tabla de la reclasificación en la Liga BetPlay 2026: Cali, América, Nacional, Millonarios y Santa Fe pelean por los cupos a torneos Conmebol

María Carolina Hoyos recordó que Matador hizo polémica caricatura tras el atentado a su hermano Miguel Uribe Turbay: “Es un asco”

La periodista reprochó que el dibujo, difundido en junio de 2025, apareciera cuando el entonces senador permanecía en cuidados intensivos luego de sufrir un ataque sicarial en el occidente de Bogotá

María Carolina Hoyos recordó que Matador hizo polémica caricatura tras el atentado a su hermano Miguel Uribe Turbay: “Es un asco”

Lora murió tras permanecer más de 15 años en cautiverio una vivienda en Medellín: tenía las alas rotas y varias lesiones graves

La Policía retiró al ave de una vivienda tras una denuncia ciudadana y la llevó al centro de fauna, donde especialistas establecieron que sus daños físicos acumulados eran irreversibles durante la valoración clínica

Lora murió tras permanecer más de 15 años en cautiverio una vivienda en Medellín: tenía las alas rotas y varias lesiones graves
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Habló Honey Ordóñez, la modelo de San Andrés que debutó en Victoria’s Secret 2026: “Mi yo de 8 años no me lo creería”

Habló Honey Ordóñez, la modelo de San Andrés que debutó en Victoria’s Secret 2026: “Mi yo de 8 años no me lo creería”

Margarita Rosa de Francisco habló de su cirugía facial, de la presión sobre las mujeres y reconoció que su activismo político la alejó de algunos amigos: “Mucha soledad”

Guajira, del ‘Desafío’, se convirtió en la cuarta finalista de la quinta temporada de ‘Top Chef VIP’ y así lo celebró: “Estamos en la gran final”

La Toxi Costeña habló sin filtros de su relación con un hombre de 46 años y reveló detalles de su vida íntima: “Eso es lo que pido”

Yina Calderón pidió justicia para Baby Demoni al conocerse dictamen de Medicina Legal sobre su asesinato: “Ese desgraciado tiene que pagar”

Deportes

Acolfutpro reveló la “precariedad” de la Liga Femenina en Colombia: solo cinco equipos hicieron contratos a todo el plantel

Acolfutpro reveló la “precariedad” de la Liga Femenina en Colombia: solo cinco equipos hicieron contratos a todo el plantel

Así va la tabla de la reclasificación en la Liga BetPlay 2026: Cali, América, Nacional, Millonarios y Santa Fe pelean por los cupos a torneos Conmebol

Deportivo Cali vs. Club Nacional de Football - en vivo HOY: siga aquí el segundo partido de las tricampeonas de Colombia en la Copa Libertadores Femenina

Alfredo Arias podría regresar al Junior FC: estos son los otros nombres que empiezan a sonar para reemplazar a Sebastián Viera

Así fue el homenaje de la hinchada del Deportivo Cali a Carlos Bilardo y otras leyendas de la institución