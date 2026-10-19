Colombia

María Carolina Hoyos recordó que Matador hizo polémica caricatura tras el atentado a su hermano Miguel Uribe Turbay: “Es un asco”

La periodista reprochó que el dibujo, difundido en junio de 2025, apareciera cuando el entonces senador permanecía en cuidados intensivos luego de sufrir un ataque sicarial en el occidente de Bogotá

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La periodista cuestionó al caricaturista por sus críticas hacia la primera dama Ana Lucía Pineda (Colprensa)
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El caricaturista Julio César González, conocido como Matador, enfrenta varias polémicas en Colombia por sus recientes comentarios hacia la primera dama, Ana Lucía Pineda.

Tras una publicación en X, el publicista utilizó palabras despectivas contra la esposa del presidente Abelardo de la Espriella, en la que cuestionó la falta de información sobre el destino de las donaciones recibidas tras el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026 que azotó gran parte del territorio colombiano.

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Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica (sic)”, indicó Matador en la red social.

A raíz de ello, varios sectores políticos y sociales del país expresaron su solidaridad con Pineda, así como sus cuestionamientos hacia González Quiceno, al considerar su comentario como misógino.

La publicación objeto de la denuncia en la red social X acumuló más de 36.000 visualizaciones y cientos de respuestas en pocas horas - crédito @Matador000/X
La publicación objeto de la denuncia en la red social X acumuló más de 36.000 visualizaciones y cientos de respuestas en pocas horas - crédito @Matador000/X

Entre las reacciones que llamaron la atención de los internautas, se destacó la de María Carolina Hoyos Turbay, periodista, conferencista y líder social colombiana que, en sus redes sociales, no solo respaldó a la primera dama sino que recordó un polémico episodio que tuvo con el caricaturista oriundo de Pereira.

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En una publicación de Instagram, la comunicadora rememoró una caricatura que circuló después del atentado contra su hermano, el entonces senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, acto que generó rechazo en su familia.

El dibujo, que fue difundido por Matador en junio de 2025, mostraba a Uribe Turbay en una cama hospitalaria junto a una gráfica de intención de voto en ascenso y utilizaba el juego de palabras “Se disparó… en las encuestas”, relacionando lo sucedido con el congresista del Centro Democrático y que, en ese entonces, comenzaba a registrar la intención de voto para ser uno de los candidatos presidenciales más fuertes en el país.

Incluso, en la sátira se observan otros personajes políticos como el expresidente Álvaro Uribe y las entonces senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia.

María Carolina Hoyos Turbay cuestionó la viñeta que el caricaturista Matador publicó tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay - crédito @mcarolinahoyost/Instagram
María Carolina Hoyos Turbay cuestionó la viñeta que el caricaturista Matador publicó tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay - crédito @mcarolinahoyost/Instagram

Sin embargo, el político murió en agosto de 2025 a causa de las heridas que sufrió en el atentado registrado en el parque El Golfito, en el occidente de Bogotá, mientras lideraba un acto político.

Hoyos compartió nuevamente la imagen en redes sociales y cuestionó que la sátira se hubiera publicado mientras su familia afrontaba la incertidumbre por la salud del político. “Me duele el corazón viendo esto”, escribió.

En su escrito, la mujer enfatizó que Matador no tuvo solidaridad por lo registrado con su hermano, aun cuando se encontraba en una Unidad de Cuidados Intensivos, intentando salvar su vida.

“Mientras Matador publicaba esta caricatura, nosotros vivíamos los momentos más duros de nuestra vida, viendo cómo mi hermano menor luchaba por su vida después de un atentado macabro (...) ahora la emprende contra Ana Lucia Pineda, de verdad imposible”, comentó.

María Carolina Hoyos despidió a su hermano con sentidas palabras - crédito mcarolinahoyost/Instagram
El senador Miguel Uribe Turbay murió en agosto de 2025 por las heridas sufridas durante un ataque en el occidente de Bogotá - crédito mcarolinahoyost/Instagram

Teniendo en cuenta lo registrado con la primera dama, la hermana del fallecido dirigente sostuvo que defiende la libertad de expresión por su condición de periodista, aunque afirmó que ese principio no le exige guardar silencio ante contenidos que considera ofensivos. “Soy periodista y creo en la libertad de expresión. Pero eso no me obliga a callar mi indignación ante la crueldad”, manifestó.

En su publicación, Hoyos vinculó ese episodio con las recientes críticas del caricaturista hacia Ana Lucía Pineda. Para ella, estas expresiones no pueden justificarse solo bajo los argumentos del humor o la crítica política. “Para mí, esto que hace Matador no es humor, ni crítica: es un asco”, afirmó.

Las críticas a Ana Lucía Pineda abrieron una nueva controversia contra Matador

La actual polémica comenzó después de que Matador cuestionara el manejo de las ayudas destinadas a las personas afectadas por el terremoto de Pereira. Sus publicaciones incluyeron referencias despectivas sobre la apariencia de la primera dama, entre ellas el término “ratita”.

La Presidencia de Colombia rechazó las expresiones y las calificó de misóginas y sexistas. Además, pidió a la Fiscalía establecer si los mensajes podían constituir una conducta sancionable.

La Presidencia de la República pidió a humoristas y caricaturistas no usar esas expresiones artísticas como instrumento para fomentar la misoginia - crédito Presidencia
La Presidencia de la República pidió a humoristas y caricaturistas no usar esas expresiones artísticas como instrumento para fomentar la misoginia - crédito Presidencia

La defensora del Pueblo, Iris Marín, también cuestionó al caricaturista. La funcionaria sostuvo que los ataques contra la apariencia física de una mujer no corresponden a un debate político legítimo.

Matador defendió posteriormente sus publicaciones. En declaraciones recogidas por El País, reconoció que empleó palabras ofensivas, pero aseguró que no se arrepentía porque sus mensajes incrementaron la atención sobre la situación de los damnificados. Por su parte, Pineda divulgó en redes sociales mensajes de apoyo que recibió tras la controversia.

El pronunciamiento de Hoyos volvió a poner en discusión los límites de la sátira política cuando se refiere a hechos de violencia y al dolor de las víctimas y sus familias.

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