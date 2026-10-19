Armando Benedetti se quedó sin esquema de seguridad: la UNP retiró la protección a él y a su familia

Armando Benedetti cuestionó el procedimiento y sostuvo que la medida se tomó pese a las condiciones de vulnerabilidad que, según él, persisten - crédito @MinInterior/X

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La Unidad Nacional de Protección (UNP) tomó la decisión el lunes 19 de octubre de 2026 de hacer efectivo el retiro del esquema de seguridad asignado al exministro del Interior Armando Benedetti, así como a los integrantes de su núcleo familiar.

La determinación fue dada a conocer de manera directa por el propio exfuncionario a través de sus canales oficiales en redes sociales, donde manifestó su inconformidad con el procedimiento ejecutado por la entidad estatal.

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“Sin que se hayan resuelto los recursos de ley y sin hacer un nuevo estudio de riesgo, se acaba de hacer efectivo el retiro del esquema de protección mío y de mi familia”, informó Benedetti a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

El exministro del Interior de la administración de Gustavo Petro sostuvo que la decisión de la UNP se implementó en forma sorpresiva, argumentando que las evaluaciones técnicas sobre su integridad personal se mantenían en niveles de vulnerabilidad.

De acuerdo con lo expresado por el exservidor público, las autoridades de protección habían confirmado de manera reciente el peligro al que se encuentra expuesto en el territorio nacional: “Hace dos meses fue calificado como extraordinario”.

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El exministro del Interior aseguró que la Unidad Nacional de Protección retiró su esquema y el de su familia - crédito @AABenedetti/X

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