Capturaron al exgobernador Everth Hawkins por presuntas extorsiones a contratistas en San Andrés

El delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía General de la Nación, Raúl Humberto González Flechas, entregó detalles de la detención del exgobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjorgree - crédito Fiscalía

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Everth Julio Hawkins Sjorgreen, exgobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, fue detenido en Barranquilla (Atlántico) por una investigación de la Fiscalía General de la Nación que lo relaciona con presuntas extorsiones y un secuestro contra dos contratistas de la isla.

La captura fue realizada por unidades de la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial vigente, informó el ente acusador en la jornada del 19 de octubre de 2026. Hawkins será presentado ante un juez de control de garantías por una fiscal del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.

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Según la Fiscalía, la indagación se centra en hechos que habrían afectado a dos personas que tenían contratos con la Gobernación del archipiélago. A las víctimas presuntamente les exigieron en conjunto $3.000 millones para que pudieran mantener sus actividades comerciales y para evitar agresiones contra ellas o sus familiares.

Los elementos recopilados durante la investigación indican que Hawkins Sjorgreen habría buscado a integrantes de Las Salsas Mexicanas, un grupo delincuencial que, de acuerdo con las autoridades, está dedicado a intimidar a comerciantes para obtener dinero.

La hipótesis del ente judicial señala que los contactos con esa estructura habrían tenido como propósito ejercer presión sobre los contratistas. Las amenazas, según el comunicado oficial, buscaban condicionar la continuidad de sus negocios y generar temor por la seguridad de sus entornos familiares.

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Fiscalía imputará a exgobernador de San Andrés por extorsión y secuestro - crédito Fiscalía

El delegado contra la Criminalidad Organizada, Raúl Humberto González Flechas, confirmó la actuación judicial contra el exmandatario: “En cumplimiento de una orden de captura solicitada por un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales, la Policía Nacional capturó en Barranquilla a Everth Julio Hawkins”.

González Flechas agregó que las pruebas reunidas hasta ahora apuntan a un posible nexo con la organización señalada: “Los elementos materiales probatorios indican que tendría vínculos con un grupo delincuencial denominado Las Salsas Mexicanas, dedicado a extorsionar a algunos comerciantes de la isla”.

Una familiar de una víctima habría sido retenida

El expediente documenta dos casos de personas afectadas, ambos relacionados con contratos suscritos con la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Uno de los episodios bajo investigación incluye la presunta retención de una familiar de una de las víctimas. De acuerdo con la información entregada por el ente acusador, esa situación habría sido utilizada para aumentar la presión y obtener el pago exigido.

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La pesquisa está a cargo de una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, dependencia que investiga delitos asociados a estructuras criminales y conductas que afectan la libertad individual, como el secuestro y la extorsión.

El proceso deberá avanzar en las audiencias judiciales correspondientes, donde la Fiscalía se encargará de exponer los elementos que sustentan su solicitud y la defensa de Hawkins podrá controvertir las imputaciones.

El procedimiento se realizó en Barranquilla tras una orden judicial, dentro de un expediente que documenta amenazas contra empresarios y sus familias - crédito @EVERTHHAWKINS/X

La Fiscalía imputará extorsión agravada y secuestro extorsivo

La audiencia ante un juez de control de garantías definirá inicialmente la legalidad de la detención. Luego, la Fiscalía formulará imputación contra el exgobernador por los delitos de extorsión agravada y secuestro extorsivo, conforme a lo anunciado en el comunicado.

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En esa diligencia, el ente investigador deberá explicar la posible participación que le atribuye a Hawkins Sjorgreen y los hechos concretos que sustentan cada conducta. El exgobernador podrá aceptar o no los cargos.

Las autoridades atribuyen al antiguo jefe departamental una posible cercanía con grupos criminales - crédito Gobernación de San Andrés / X

Tras la imputación, la Fiscalía podrá solicitar una medida de aseguramiento, si considera que existen razones legales para ello. Corresponderá al juez valorar los argumentos de las partes y resolver si se requiere alguna restricción mientras continúa la investigación.

La autoridad judicial también tendrá que determinar el curso procesal del caso a partir de la información reunida sobre las dos presuntas víctimas, la exigencia económica reportada y el supuesto papel de integrantes de Las Salsas Mexicanas.

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