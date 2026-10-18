Colombia

Robos con escopolamina en Medellín: Los casos se duplicaron en 2026, las autoridades anunciaron que van tras las redes criminales

Las autoridades distritales buscan establecer si detrás de estos ataques hay estructuras conectadas que seleccionan a sus víctimas y coordinan los delitos, incluidos aquellos que afectan a ciudadanos extranjeros

Escopolamina - Medellín
Las autoridades de Medellín adelantan investigaciones para identificar a los responsables de los robos cometidos mediante el uso de escopolamina - crédito Jaime Pérez/123RF
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El aumento de los robos cometidos mediante el suministro de escopolamina llevó a las autoridades de Medellín a poner el foco en las redes que estarían detrás de estos hechos. Aunque la Alcaldía reporta una reducción general de los hurtos, las cifras de este delito muestran una tendencia contraria: los casos pasaron de 275 a 556 en menos de un año, un crecimiento cercano al 102%.

La preocupación no se limita al número de víctimas. Para la Administración distrital, algunos episodios podrían estar conectados entre sí y responder a estructuras que identifican, contactan y atacan a sus objetivos. Por eso, las investigaciones buscan establecer cómo funcionan esos grupos y quiénes participan en la coordinación de los robos.

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Caen 4 mujeres que al parecer drogaron y robaron a hombres en Medellín - crédito Colprensa/Miguel Garrido
Entre los antecedentes mencionados por las autoridades figura la red conocida como ‘Las Barbies’, vinculada con investigaciones por robos con escopolamina - crédito Miguel Garrido/Colprensa

El alcalde encargado de Medellín, Manuel Villa, explicó que las pesquisas en curso apuntan a hechos que podrían tener vínculos entre sí. Según dijo, las autoridades no están tratando todos los reportes como situaciones independientes, pues han encontrado indicios de contactos entre personas presuntamente relacionadas con estos delitos.

“Presentándose algunos casos que ya tenemos en la mira, que hacen parte de algunas investigaciones, que, ojo, son investigaciones estructurales porque no son casos aislados por lo general. Quienes están detrás de estos casos tienen unas redes, y entre ellos se contactan o se conocen, y vamos detrás de todos ellos”, indicó.

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Investigaciones para identificar las redes

La Alcaldía señaló que el objetivo es avanzar en investigaciones estructurales que permitan reconocer a los responsables y desarticular las redes involucradas. La hipótesis de trabajo contempla que algunos delincuentes podrían actuar con conexiones y contactos previos, en lugar de operar de manera aislada. Sin embargo, serán las pesquisas las que permitan precisar el alcance de esas relaciones y establecer responsabilidades.

El incremento de estos casos ocurre pese a que las autoridades reportan una reducción de los hurtos en términos generales. La diferencia entre ambas tendencias mantiene en alerta a la Administración, que busca concentrar esfuerzos en los delitos en los que se utilizan sustancias para someter a las víctimas y facilitar el robo de sus pertenencias.

En medio de las acciones contra este tipo de hechos, las autoridades recordaron procedimientos previos contra estructuras presuntamente vinculadas con estos delitos. Entre los casos mencionados figura una red conocida como ‘Las Barbies’, señalada en investigaciones relacionadas con robos mediante escopolamina.

Escopolamina
Manuel Villa, alcalde encargado de Medellín, señaló que algunos de estos delitos estarían relacionados con redes cuyos integrantes mantienen contacto entre sí - crédito Bienestar

También está el caso de un trabajador de American Airlines que fue asesinado en circunstancias vinculadas al uso de sustancias. Por ese hecho, los responsables fueron capturados, según la información entregada por las autoridades. Estos antecedentes hacen parte de los episodios que se tienen presentes al evaluar la actuación de grupos dedicados a este tipo de ataques.

Cooperación con autoridades estadounidenses

La estrategia de investigación incluye contactos con entidades internacionales. La Alcaldía de Medellín comenzó a trabajar con Homeland Security Investigations, agencia estadounidense, y con representantes de la Embajada de Estados Unidos, con el propósito de fortalecer las pesquisas sobre las redes que podrían estar detrás de los robos.

La cooperación busca apoyar especialmente las investigaciones relacionadas con posibles víctimas extranjeras. La participación de estas entidades se suma a las labores que adelantan las autoridades locales para identificar a quienes contactan a las personas afectadas, establecer posibles vínculos entre los casos y determinar si existe una estructura organizada detrás de los hechos.

El proyecto de modificación busca frenar la presencia de estructuras criminales como La Terraza y Caicedo en las zonas donde se ejerce la prostitución - crédito Colprensa
La Alcaldía de Medellín trabaja con Homeland Security Investigations y representantes de la Embajada de Estados Unidos para fortalecer las investigaciones sobre estos delitos - crédito Colprensa

El reto para los investigadores es esclarecer cómo se selecciona a las víctimas, qué conexiones existen entre los presuntos responsables y de qué manera se coordinan los ataques. La Alcaldía insiste en que los reportes deben examinarse de forma conjunta cuando existan elementos que permitan relacionarlos, pues esa lectura puede ayudar a identificar patrones y avanzar hacia la desarticulación de las redes.

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