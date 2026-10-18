María Claudia Tarazona llevó a su hijo Alejandro al monumento de Miguel Uribe Turbay, donde fue asesinado: “Nunca olvides cuánto te amó tu papá”

María Claudia Tarazona visitó el monumento de Miguel Uribe Turbay en Modelia junto a su hijo - crédito @maclaudiat/Instagram

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María Claudia Tarazona, viuda del asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, acudió el 18 de octubre al parque antes llamado El Golfito, en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, para llevar a su hijo menor, Alejandro, a conocer el monumento erigido en memoria de su padre en el mismo lugar donde fue víctima de un atentado sicarial.

La visita de la lideresa se realizó en compañía del niño y de una de sus hijas, más de un año después del ataque armado perpetrado el 7 de junio de 2025 por un menor de edad capturado en la escena, hecho que desencadenó la muerte del dirigente político el 11 de agosto de ese mismo año tras permanecer internado en la Fundación Santa Fe.

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A través de su cuenta en Instagram, Tarazona hizo públicas las fotografías del encuentro familiar junto a la estructura conmemorativa e incluyó un mensaje dedicado a su hijo sobre la trayectoria de su padre.

“Llevarte, amor mío, a conocer el monumento de tu papá ha sido uno de los momentos más emotivos y, al mismo tiempo, más dolorosos de mi vida. La vida es también la historia que yo quiero contarte, amor mío, es que este fue el último lugar donde tu papá, con amor, entrega, valentía y un profundo sentido de propósito, señaló el rumbo que soñaba para nuestro país”, escribió Tarazona en la red social.

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María Claudia Tarazona llevó a su hijo al mismo lugar donde Miguel Uribe Turbay fue víctima del atentado sicarial - crédito @maclaudiat/Instagram

“Un país donde tú y todos los niños de Colombia pudieran crecer en paz, vivir seguros y ser verdaderamente libres. Hoy nos corresponde a nosotros honrar ese sueño. Hacer que su legado trascienda su muerte y que su vida siga teniendo sentido a través de la nuestra”, escribió.

En ese mismo post añadió: “Honrarlo siendo honestos, fieles a nuestros principios y valores, siendo buenos seres humanos y, sobre todo, viviendo para servir, ayudar y hacer el bien”.

La promesa de la viuda de Miguel Uribe Turbay sobre el legado de su padre

En la publicación, la viuda reafirmó el compromiso de preservar la memoria del excongresista en la crianza de su hijo: “Alejandro, amor de mi vida, te prometo que voy a cuidarte, amarte, acompañarte y guiarte en cada paso de este camino, como se lo prometí a tu papá. Y aunque me duela el alma saber que tendrás que crecer sin su presencia, haré todo lo que esté en mis manos para que nunca crezcas sin su amor”.

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Y añadió: “Porque tu papá no es solamente parte de tu historia. Es parte de quien eres, de tus raíces y del amor inmenso del que naciste. Y si hay una promesa que voy a cumplir mientras tenga vida, es que nunca te falte amor, que nunca olvides cuánto te amó tu papá y que aprendas a honrar su legado, no solo llevando su nombre, sino viviendo con la misma bondad, valentía y nobleza con las que él vivió”.

María Claudia Tarazona llevó a su hijo al monumento de Miguel Uribe Turbay y habló de su legado - crédito @maclaudiat/Instagram

En la parte final de su mensaje, dedicó unas emotivas palabras a su hijo, quien la acompañó a visitar el monumento ubicado en el mismo lugar donde su esposo fue víctima de la violencia en el país. Allí, reafirmó su compromiso con estas palabras: “Te amo, Alejandro. Por ti, por tu papá y por los sueños que nos quedaron por cumplir, seguiré caminando. Siempre con amor, siempre con propósito”.

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¿Qué dice el monumento a Miguel Uribe Turbay en Bogotá?

La estructura conmemorativa instalada en el espacio público del barrio Modelia cuenta con una placa grabada que registra las fechas de nacimiento y fallecimiento del exsenador del Centro Democrático.

“Miguel Uribe Turbay. 28 de enero de 1986 - 11 de agosto de 2025. En memoria del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima del magnicidio que enlutó a Colombia el 7 de junio de 2025. Honramos su compromiso con la libertad, con la democracia y resaltamos su mayor sueño, resumido en una de sus frases: ‘Un país sin violencia, mi propósito de vida’. Ley 2576 de 2026. Autor: Senador Jota Pe Hernández”, consigna la inscripción del monumento.

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El homenaje en la localidad de Fontibón forma parte de los avances en la memoria del caso, mientras las investigaciones penales sobre la autoría intelectual continúan su trámite en los despachos de la Fiscalía General de la Nación.

Miguel Uribe Turbay es recordado con un monumento que hicieron tras su magnicidio en 2025 - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Ley que honra a Miguel Uribe Turbay: el parque donde lo asesinaron lleva su nombre

Las obras y el levantamiento de la escultura en el escenario de los hechos fueron respaldados por la Ley 2576 de 2026, iniciativa de autoría del senador Jota Pe Hernández aprobada por el Congreso de la República para rendir honores a la trayectoria de Uribe Turbay en el servicio público.

Dentro de sus disposiciones, la ley autorizó la instalación de una placa conmemorativa en el Capitolio Nacional, en la parte exterior de la oficina que ocupó el congresista entre 2022 y 2025.

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De igual forma, la normativa dispuso bautizar el Salón de Medios ubicado frente al patio Álvaro Gómez Hurtado del Capitolio con la denominación “Salón Miguel Uribe Turbay”.

La ley facultó a la Alcaldía Mayor y al Concejo de Bogotá para rebautizar el parque 'El Golfito' con el nombre del senador Miguel Uribe Turbay - crédito @ccongresocol_/Instagram

En relación con el espacio urbano, la ley facultó a la Alcaldía Mayor y al Concejo Distrital de Bogotá para rebautizar oficialmente el parque “El Golfito” bajo el nombre de “Parque Miguel Uribe Turbay”.