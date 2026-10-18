Esta es la rentabilidad que ofrecen los CDT en Colombia para los últimos días de octubre de 2026: qué bancos tienen porcentajes más altos

El dinero que se guarde en un CDT siempre estará protegido de la volatilidad inflacionaria - crédito Colprensa

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Los certificados de depósito a término (CDT) en Colombia permiten pactar una inversión por un plazo fijo y recibir al vencimiento el capital más los intereses acordados. A diferencia de una cuenta de ahorro, un CDT restringe la disponibilidad del dinero hasta la fecha de vencimiento.

Antes de contratarlo, conviene comparar la tasa efectiva anual (E.A.), el plazo, el monto mínimo de apertura, las reglas de renovación y retiro, y revisar si el producto cuenta con cobertura del seguro de depósitos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín).

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Los plazos disponibles en los listados abarcan 3, 6, 9, 12 y hasta 18 meses.

Para un plazo de tres meses desde octubre se dispone lo siguiente:

KOA: 11,20% E. A. y un monto mínimo de apertura de $250.000.

Ban100: ofrece 10,8% E. A. desde $250.000

MiBanco: registra 10,7% E. A. con apertura desde $100.000.

IRIS: 10,40% E. A.

Nu Colombia: 9,70% E. A.

En Colombia, aproximadamente 2,5 millones de personas tienen un CDT - crédito VisualesIA ScribNews

Con una inversión de $2.000.000 durante 90 días:

KOA: arrojaría intereses aproximados de $53.284 y un valor final de $2.053.284.

Ban100: generaría cerca de $51.418, para un pago al vencimiento de $2.051.418,

MiBanco: dejaría unos $50.956 en intereses y un total de $2.050.956.

IRIS: produciría alrededor de $48.083, con un desembolso final de $2.048.083.

Nu Colombia: registraría intereses estimados de $46.085 y un total de $ 2.046.085

La tasa anualizada sirve para comparar ofertas, pero no reemplaza la revisión del dinero que se recibirá al vencimiento.

Opciones de CDT entre seis y nueve meses

A seis meses:

Credifamilia: 12,15% E.A. y requiere de una inversión de $1.000.000

KOA: 12,15% y requiere una inversión de $250.000.

Ban100: 11,6% E.A. y una inversión inicial de $250.000.

Para nueve meses:

Credifamilia: 12,3% E.A. y una inversión desde $1.000.000

Ban100: 12,1% E. A. y una inversión de mínimo de $250.000.

IRIS: 11,8% E.A. y una apertura desde $100.000.

Un certificado de depósito a término corresponde a un producto financiero que ofrecen los bancos o instituciones autorizadas - crédito Colprensa

A 12 meses:

KOA: 12,8% E. A. y una apertura de $250.000.

IRIS: 12,65% E. A. y una inversión desde $100.000.

Credifamilia: 12,5% E.A. con un monto mínimo de $1.000.000.

A 18 meses:

KOA: 12,7% E. A. con apertura desde $250.000.

IRIS: 12,6% E. A. desde $100.000.

Credifamilia: 12,55% E. A. con una inversión mínima de $1.000.000.

Tasas superiores al 13% para plazos de un año o más

Hay ofertas superiores al 13% E.A. para plazos de 360 días o más:

Corficolombiana: 14,25% E.A.

KOA: 13,51% E.A. a 18 meses, además de un rango de 12,9% a 13,0% a un año.

Banco de Occidente: 13,45% E. A. en emisiones especiales de largo plazo.

Pibank: supera el 13,00% E. A.

Mibanco: 13,42% E. A. a 360 días con aperturas desde $100.000.

Coltefinanciera: 13,10% E.A. a un año.

Las entidades financieras permiten abrir CDT desde las aplicaciones móviles - crédito Jesús Aviles/Infobae Colombia

Esas tasas se presentan como brutas y pueden depender del plazo, el monto invertido o las condiciones particulares de cada emisión. Aunque el Banco de la República aplicó recortes graduales en su tasa de intervención (12,25% actual) y luego varios aumentos, algunas entidades mantienen remuneraciones superiores al 13% E. A. para captar recursos en horizontes medianos y largos.

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Qué tener en cuenta a la hora de abrir un CDT

Quien evalúe un CDT debe destinar recursos que no necesite para gastos cotidianos ni emergencias y conservar una reserva líquida aparte. El instrumento puede contribuir a reunir dinero para vivienda, vehículo, un proyecto o una meta futura, pero la elección debe partir de la disponibilidad real de los fondos.

También corresponde verificar que la entidad esté vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) o por la autoridad competente, y confirmar la vigencia de la tasa y las condiciones contractuales. Los cálculos de rendimiento son estimaciones previas a eventuales retenciones, por lo que el monto neto recibido puede ser menor al valor proyectado.

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