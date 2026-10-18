Colombia

Ministerio de Vivienda denunciará ante organismos de control tres obras de agua y alcantarillado sin avances: “No hay nada”

La cartera atribuyó los expedientes de Riohacha, Buenaventura y Ciénaga a presuntas deficiencias de ejecución, planeación y supervisión ocurridas durante la administración anterior, según informó el ministro Jaime Andrés Beltrán

El Gobierno nacional remitirá a las autoridades competentes tres casos sobre infraestructura sanitaria que incluyen desembolsos sin ejecución, un préstamo con costos financieros y una obra suspendida por falta de recursos - crédito @infopresidencia / X
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El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio anunció el domingo 18 de octubre que remitirá a los organismos de control tres casos relacionados con proyectos de acueducto y alcantarillado en Riohacha (La Guajira), Buenaventura (Valle del Cuca) y Ciénaga (Magdalena), por presuntas fallas de ejecución, planeación y seguimiento durante la administración anterior.

La cartera, encabezada por el ministro Jaime Andrés Beltrán, sostuvo que los expedientes incluyen una obra sin avance físico pese a desembolsos por más de $3.600 millones, un crédito internacional con costos financieros superiores a USD 2 millones sin intervenciones iniciadas y un proyecto paralizado que aún carece de una alternativa técnica y presupuestal para su terminación.

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En Riohacha reportan 0% de avance pese a giros por más de $3.600 millones

El primer caso se refiere a una infraestructura de alcantarillado proyectada para atender los problemas de inundaciones en Riohacha, capital de La Guajira. Según el Ministerio de Vivienda, en 2021 se suscribió un convenio cercano a $30.000 millones para desarrollar las obras.

La entidad afirmó que, pese a los recursos comprometidos, el proyecto registra 0% de avance físico. De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio, ya se habrían girado más de $3.600 millones, pero las intervenciones previstas nunca comenzaron.

El ministro Beltrán sostuvo que el caso requiere una revisión de las autoridades competentes por la ausencia de resultados y los costos administrativos asociados al convenio. “En 2021 se firmó un convenio por casi 30.000 millones de pesos para construir una infraestructura de alcantarillado. ¿Y sabe qué es lo más grave? No hay nada. Nada de obras, 0% de avance”, afirmó en una comunicación oficial.

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El Ministerio de Vivienda remitirá a los organismos de control tres proyectos de acueducto y alcantarillado por fallas en su ejecución - crédito @infopresidencia / X
El Ministerio de Vivienda remitirá a los organismos de control tres proyectos de acueducto y alcantarillado por fallas en su ejecución - crédito @infopresidencia / X

La cartera señaló que la administración anterior tuvo varios años para vigilar la ejecución del acuerdo y exigir resultados para la población de Riohacha, que enfrenta afectaciones durante las temporadas de lluvia.

Buenaventura acumula costos financieros por un crédito sin obras iniciadas

El segundo hallazgo corresponde a un préstamo internacional solicitado en 2019 para financiar mejoras en los sistemas de acueducto y alcantarillado de Buenaventura, en Valle del Cauca.

Según el Ministerio de Vivienda, el crédito superó los USD 76 millones y tenía como propósito atender necesidades de infraestructura sanitaria en el distrito. Sin embargo, la entidad indicó que la ejecución de las obras no ha comenzado.

La falta de intervenciones ya habría generado más de USD 2 millones en costos financieros, según la cartera. A esto se suma la necesidad de reservar recursos del presupuesto nacional para cumplir con las obligaciones asociadas al préstamo, pese a que los proyectos previstos aún no se han materializado.

“El país pidió prestada la plata para llevar agua y alcantarillado a Buenaventura, pero las intervenciones nunca comenzaron”, señaló Beltrán. El funcionario indicó que el caso será puesto en conocimiento de los organismos de control para que determinen si existieron omisiones en la gestión, supervisión y ejecución de los recursos.

El ministro Jaime Andrés Beltrán anunció una auditoría forense sobre los convenios heredados para establecer las responsabilidades de rigor - crédito @infopresidencia / X
El ministro Jaime Andrés Beltrán anunció una auditoría forense sobre los convenios heredados para establecer las responsabilidades de rigor - crédito @infopresidencia / X

El Ministerio no detalló en la comunicación qué contratos específicos estaban vinculados al préstamo ni las etapas administrativas pendientes para dar inicio a las obras.

En Ciénaga, las redes de acueducto están paralizadas desde comienzos de año

El tercer expediente se concentra en Ciénaga, Magdalena, donde se proyectó desde 2021 una intervención para mejorar las redes de acueducto. El Ministerio informó que los trabajos se encuentran suspendidos desde comienzos de 2026.

Para completar el proyecto harían falta cerca de $4.700 millones, de acuerdo con el diagnóstico preliminar de la entidad. La cartera atribuyó la paralización a problemas de planeación y coordinación, además de la inexistencia de una salida técnica y financiera definitiva.

La situación impide que las familias beneficiarias cuenten con una respuesta para las deficiencias en el servicio de agua potable. “Encontramos falta de planeación y coordinación y ninguna solución técnica y financiera definitiva para este proyecto”, afirmó el ministro de Vivienda.

El Gobierno nacional indicó que revisa la documentación relacionada con el contrato y las alternativas necesarias para definir si la obra puede reanudarse, modificarse o requerirá una nueva estructuración financiera.

El Ministerio pedirá que se determine quiénes deben responder

El Ministerio de Vivienda anunció que trasladará a los organismos de control hallazgos sobre proyectos de agua y alcantarillado en Riohacha, Buenaventura y Ciénaga - crédito Minvivienda
El Ministerio de Vivienda anunció que trasladará a los organismos de control hallazgos sobre proyectos de agua y alcantarillado en Riohacha, Buenaventura y Ciénaga - crédito Minvivienda

Beltrán afirmó que los tres casos harán parte de una auditoría forense sobre los proyectos recibidos por la actual administración del Ministerio de Vivienda. La entidad buscará que los organismos de control establezcan qué ocurrió con los recursos comprometidos, qué decisiones se adoptaron durante la ejecución de los contratos y quiénes tendrían responsabilidades.

“Pondremos estos hechos en conocimiento de los organismos de control para que esclarezcan qué pasó, quiénes deben responder y si hubo irregularidades”, expresó el ministro.

Por ahora, el Ministerio no informó cuáles serán las entidades a las que remitirá los hallazgos ni precisó las fechas en que presentará las denuncias o solicitudes de investigación.

Los tres casos permanecen bajo revisión de la cartera, mientras las comunidades de Riohacha, Buenaventura y Ciénaga esperan avances en obras destinadas a mejorar sus redes de agua y alcantarillado.

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