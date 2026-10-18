Colombia

Álvaro Uribe se encontró con el presidente de Real Madrid en España: de qué hablaron

La cita en España, celebrada dos meses después del sismo de magnitud 7,4, incluyó a directivos merengues y representantes de Fundación Revel para evaluar programas destinados a menores de las zonas impactadas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Fundación Revel participó en las conversaciones bilaterales para impulsar proyectos educativos en las zonas impactadas - crédito Fundacion Revel/Instagram
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En medio de la gira que adelanta por Europa, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se reunió en España con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, para explorar iniciativas de apoyo destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto.

El encuentro, realizado dos meses después del sismo, incluyó a otros directivos del club y puso el foco en programas para apoyar a niños, niñas y jóvenes afectados por el fenómeno natural.

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El desastre alcanzó a 16 departamentos, dejó cerca de 490.000 damnificados y provocó daños en miles de viviendas. La reunión fue divulgada por la Fundación Revel, una organización sin ánimo de lucro que desarrolla programas educativos y deportivos en Iberoamérica y cuyos representantes también participaron de las conversaciones.

El balance de la emergencia registró 335 personas muertas, 4.516 heridos, 103 desaparecidos y 364 rescates. También fueron reportados 3.282 animales afectados, de los cuales 3.003 fueron rescatados.

Academias deportivas y formación para las comunidades afectadas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El expresidente colombiano y los directivos del Real Madrid analizaron la apertura de academias deportivas - crédito Fundacion Revel/Instagram

Una de las alternativas analizadas entre el exmandatario y el equipo de fútbol europeo fue la creación de academias vinculadas al Educational Football Program, un programa de la Fundación Real Madrid que combina la práctica del fútbol con actividades educativas y formación en valores.

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La propuesta busca utilizar el deporte como parte de los procesos de acompañamiento y desarrollo personal para menores de edad y jóvenes de las zonas golpeadas por el terremoto. Las conversaciones estuvieron orientadas a identificar mecanismos de cooperación para las poblaciones que aún afrontan las consecuencias de la emergencia.

La Fundación Revel explicó que el programa tiene “el objetivo de ofrecer a niños, niñas y jóvenes oportunidades de formación, educación en valores y desarrollo personal a través del deporte”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Álvaro Uribe Vélez y Florentino Pérez evaluaron en España iniciativas de apoyo para las comunidades afectadas en Colombia - crédito Fundacion Revel/Instagram

Centro Democrático pidió indagar denuncias sobre presuntas acciones contra Uribe

El partido Centro Democrático solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de control que examinen las denuncias sobre un eventual uso de recursos o entidades estatales para promover señalamientos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y otros dirigentes políticos.

La colectividad presentó la petición el 13 de octubre, después de las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Según la versión de Rodríguez, durante una reunión en la ciudad de Valledupar con antiguos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se habría buscado que los asistentes se pronunciaran sobre Uribe, el hoy presidente Abelardo de la Espriella y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. La exfuncionaria identificó el espacio como una jornada de Diálogo Social Paz Total.

La colectividad instó a las autoridades a esclarecer si existió el uso de recursos estatales y entidades públicas en la estrategia contra la oposición - crédito prensa Centro Democrático
La colectividad instó a las autoridades a esclarecer si existió el uso de recursos estatales y entidades públicas en la estrategia contra la oposición - crédito prensa Centro Democrático

La organización política pidió establecer si hubo una intervención de instituciones públicas en una estrategia que, según sostuvo, pretendía afectar la reputación del exmandatario e incidir en asuntos judiciales. En su comunicado, el partido no adjuntó pruebas documentales sobre esa posible utilización de recursos estatales, por lo que reclamó una verificación de las autoridades competentes.

Rodríguez afirmó que recibió instrucciones para orientar las intervenciones hacia tres personas: “Ustedes tienen que hablar de tres personas: Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Vargas Lleras”.

También señaló que le solicitaron coordinar el cierre del Comité Ralito, creado en octubre de 2025 entre el Gobierno y exjefes paramilitares reconocidos como gestores de paz, para que hicieran declaraciones en época electoral.

El Centro Democrático resaltó la cercanía temporal entre el encuentro y la absolución de Uribe por el Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, existe una diferencia en la fecha del episodio: mientras el comunicado partidista lo sitúa en octubre de 2025, Rodríguez se refirió a noviembre de ese año. La eventual indagación deberá precisar ese punto y determinar si existen elementos que respalden las acusaciones.

Hasta la publicación de la información, la Fiscalía no había anunciado una investigación formal y tampoco se conocían respuestas públicas de las personas mencionadas en las denuncias.

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