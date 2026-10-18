En medio de las fuertes lluvias, se fugaron dos presos de estación de Policía en El Bagre, Antioquia: esto se sabe

La Policía identificó a los fugitivos de El Bagre como Juan David Pineda Guarnes y Johan Sebastián Agudelo Florián - crédito Defensoría / Sitio Web

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Tres detenidos se fugaron de la Estación de Policía de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño, durante la madrugada del sábado 17 de octubre.

Uno de ellos fue recapturado poco después y las autoridades detuvieron a otro hombre, señalado de forma preliminar como posible colaborador de la evasión desde el exterior.

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La fuga fue advertida a las 4:16 a. m., aunque la información inicial indica que ocurrió hacia las 3:30 a.m., mientras una fuerte lluvia caía sobre el municipio. Las condiciones climáticas habrían favorecido la salida de los detenidos.

El hecho dejó a dos personas todavía prófugas. La Policía activó un plan candado en El Bagre, revisó el perímetro de la estación y extendió la búsqueda a distintos sectores de la jurisdicción para ubicarlas y devolverlas a custodia.

Dos hombres procesados por concierto para delinquir escaparon de la estación de Policía de El Bagre en Antioquia - crédito archivo Colprensa

Los nombres divulgados en el reporte son los de Juan David Pineda Guarnes y Johan Sebastián Agudelo Florián, quienes permanecían detenidos en la sede policial antes de la evasión.

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La información disponible señala que una reja metálica de las instalaciones tenía cortes en al menos seis puntos. Las marcas habrían sido hechas con un elemento metálico de corte, aunque las autoridades aún establecen cómo llegó ese objeto a la estación.

La inspección posterior reforzó la hipótesis de una coordinación desde afuera. Por ese motivo, los investigadores buscan determinar las circunstancias en que se produjo la fuga y el alcance de la presunta ayuda externa.

El hombre capturado durante los procedimientos quedó vinculado de manera preliminar a esa posible colaboración. El reporte no precisó su identidad ni detalló cuál habría sido su papel en la salida de los detenidos.

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Los dos detenidos de El Bagre cortaron una reja metálica en al menos seis puntos con una herramienta para salir - crédito Google Maps

La recaptura de uno de los evadidos ocurrió tras el despliegue inicial de búsqueda. Tampoco se informó cuál de las personas que escaparon fue localizada por los uniformados.

La Policía inspeccionó el perímetro de la estación apenas conoció la evasión. Los uniformados iniciaron recorridos y procedimientos de búsqueda en distintos sectores de El Bagre.

El objetivo de las autoridades es reconstruir la ruta que habrían seguido los fugitivos, determinar dónde podrían estar y concretar su recaptura.

Otro caso de fuga

El caso representa la segunda fuga registrada en estaciones de Policía del Bajo Cauca antioqueño en poco más de un mes. El antecedente ocurrió el 15 de septiembre en Caucasia, donde diez detenidos escaparon de una instalación policial cerca de las 4:50 a. m.

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En ese episodio, los internos utilizaron una segueta para cortar una cadena y quitar un candado. Así lograron salir del establecimiento en el que estaban privados de la libertad.

El escape en El Bagre representa el segundo caso registrado en instalaciones policiales del Bajo Cauca en poco más de un mes - crédito willkytravels

Luego de aquella evasión, la Alcaldía de Caucasia y la Policía ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permitiera encontrar a los fugados. También se puso en marcha un plan candado con participación de municipios cercanos y autoridades del departamento de Córdoba.

En El Bagre, las labores de búsqueda continúan para localizar a Pineda Guarnes y Agudelo Florián. La información disponible hasta ahora no indica que alguno de los dos haya sido recapturado.

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Fuga de 41 reclusos en Santa Marta

La llegada de 96 nuevos policías a Santa Marta reforzó el operativo para localizar a los reclusos que escaparon del Centro de Traslado por Protección Sur. El alcalde Carlos Pinedo Cuello informó que el despliegue reúne a unidades de inteligencia, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) y otras especialidades.

Las autoridades recuperaron el control sobre 12 de las 41 personas que huyeron durante el motín ocurrido en la madrugada del lunes 12 de octubre en el centro transitorio del sector de Santa Ana. El balance incluye tres capturas en Santa Marta y Ciénaga, además de nueve retornos, mientras las fuerzas de seguridad buscan a los otros 29 fugitivos.

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El mandatario distrital divulgó la actualización durante la noche del 13 de octubre a través de su cuenta de X. Según sostuvo, las acciones se coordinan desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado para responder a la fuga.

“Las acciones de nuestra Fuerza Pública coordinadas desde el PMU ya dejan balance de 12 personas nuevamente en poder de las autoridades”, señaló Pinedo Cuello.

El alcalde precisó que las capturas se lograron en los municipios de Santa Marta y Ciénaga. Los nueve restantes regresaron a disposición de las autoridades en medio de las labores posteriores al escape.

El pronunciamiento también incluyó un anuncio sobre dos de los prófugos. “La Policía ya tiene ubicados a dos fugitivos más”, afirmó el jefe del Distrito, quien consideró que su recaptura es inminente.

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Pinedo Cuello sostuvo que el refuerzo del pie de fuerza apunta a acelerar los procedimientos de búsqueda. “No escatimaremos esfuerzos para garantizar la tranquilidad y la seguridad de los samarios”, agregó.