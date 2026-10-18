Jennifer Pedraza citó a control político a la ministra de Cultura, Paola Holguín: deberá responder por la polémica del Museo Nacional y sus títulos universitarios

La senadora de Dignidad y Compromiso apuntó tres polémicas que enfrenta la actual jefa de cartera en su gestión - crédito Colprensa

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Jennifer Pedraza, senadora del partido Dignidad y Compromiso, anunció la citación a un debate de control político a la ministra de Cultura, Paola Holguín, para que responda frente a algunas polémicas que ha sido involucrada desde el inicio de su gestión en la cartera.

En una publicación de X, la congresista detalló que hay tres aspectos particulares que, en sus palabras, la funcionaria deberá responder ante el país.

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Inicialmente, la parlamentaria enfatizó en la polémica del desmonte de más de 30 piezas artísticas que estaban expuestas en el Museo Nacional de Colombia, como forma de una “contrarrevolución cultural” orientada a combatir el “wokismo” y la ideología de izquierda en los espacios públicos, según lo ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella.

La segunda arista que tiene a Holguín en el ojo del huracán son las recientes investigaciones que, según su visión, tendría relación con la ausencia de información frente a la expedición de sus títulos de maestrías en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y de Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra «General Rafael Reyes Prieto», aunque en varios portales web había expresado que era egresada de ambos programas.

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Paola Holguín deberá responder por las polémicas alrededor del Museo Nacional y varios nombramientos en su cartera - crédito @JenniferPedraz/X

Por último, Pedraza mencionó las posibles irregularidades en el nombramiento de varios funcionarios en esa cartera que, según la senadora, no cumplirían con los requisitos mínimos para acceder a esos cargos.

“Le anuncio al país que citaré a debate de control político a la ministra de las Culturas @paolaholguin por la censura a la que está sometiendo al sector, las mentiras en su hoja de vida, los nombramientos en su cartera que no cumplen los requisitos para ocupar sus cargos y las convocatorias suspendidas. La ministra le debe muchas respuestas al país”, escribió la senadora del partido Dignidad y Compromiso en sus redes sociales.

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Por el momento, no se conoce información sobre la citación del eventual debate, ni la respuesta de la ministra ante su posible asistencia al control político, lo que significaría su regreso al entorno legislativo, debido a su pasado como senadora del partido Centro Democrático.

El presidente de la República dijo que no permitirá que en su Gobierno se promuevan corrientes extranjeras que buscarían, según él, menoscabar a las instituciones - crédito Presidencia

Desmonte de obras en el Museo Nacional

La instrucción de retirar imágenes y elementos alusivos vinculados con la historia de los movimientos Lgbti, el feminismo, la Unión Patriótica (UP), la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz firmado en 2016 en el Museo Nacional fue impartida por el presidente Abelardo de la Espriella durante una visita a la sede del ministerio.

El mandatario consideró que las referencias a Carlos Pizarro, excomandante del Movimiento 19 de Abril, M-19, que estaban expuestas al público en el recinto cultural, constituían una apología del terrorismo incompatible con los principios de legalidad, libertad, institucionalidad y democracia que atribuyó a su administración.

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“Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro y demás terroristas sea desaparecido de los lugares públicos (...) No lo voy a aceptar y eso es precisamente lo que hemos venido a enfrentar. No acepto la apología al terrorismo. En este gobierno se acabó”, declaró el jefe de Estado.

Esto desató una oleada de reacciones entre sectores políticos y sociales del país. Mientras que algunos respaldaron la medida, otros la cuestionaron, al considerar que se estaría realizando un ajuste a la historia de la nación.

La ministra de Cultura, Paola Holguín, defendió el retiro de obras relacionadas con movimientos LGBTIQ+, el feminismo, la Unión Patriótica, la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016, argumentando que el museo no puede convertirse en un espacio de “adoctrinamiento político”. La decisión, que se suma a la orden presidencial de retirar imágenes de Carlos Pizarro de espacios públicos, ha generado cuestionamientos sobre la memoria histórica, la representación de las víctimas y el papel de los museos en la construcción de la identidad nacional.

Al respecto, la ministra Paola Holguín defendió la intervención al definir al Museo Nacional como una institución estatal destinada a conservar, restaurar, proteger y socializar la cultura. “Su vocación institucional NO consiste en servir como instrumento de adoctrinamiento político, foco de difusión de versiones sesgadas de nuestra historia, ni mucho menos en medio multiplicador de la agenda gubernamental”, expresó.

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La ministra sostuvo además que el museo “NO puede ser un espacio de apología al delito o revictimización” y debe respetar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. También argumentó que la institución debe proteger a los niños del acceso a material sensible, en atención al artículo 44 de la Constitución.

Sin maestrías

La polémica surgió a inicios de octubre cuando la Universidad Pontificia Bolivariana (UBP) confirmó la situación de la maestría en Estudios Políticos tras un derecho de petición presentado por la senadora Jennifer Pedraza.

En su respuesta, el alma mater precisó que Holguín sí es egresada de Comunicación Social y Periodismo, pero no ostenta el grado de magíster en Estudios Políticos.

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Pedraza cuestionó que estudios de posgrado de la ministra aparecieran en perfiles públicos e institucionales - crédito @JenniferPedraz/X

Pedraza cuestionó que la maestría apareciera en publicaciones personales, institucionales y oficiales, mientras que no figuraba en los registros del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público. “¿Cuál es la necesidad de mentir para inflar un perfil?”, escribió la congresista en X.

Posteriormente, se conoció que al actual jefa de cartera tampoco obtuvo el título de la maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra, al considerar que aprobó 30 créditos de los 40 créditos requeridos y no presentó el trabajo de grado ni acreditó un segundo idioma, según información revelada por el portal Casa Macondo.

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Ambas maestrías figuraban en perfiles de LinkedIn, Congreso Visible, el Ministerio de Cultura y el Centro Democrático. Sin embargo, el posgrado de la Escuela Superior de Guerra no fue incluido en la hoja de vida que la ministra presentó ante Función Pública antes de asumir el cargo.

En su momento, Paola Holguín se defendió de la polémica por el título de la UPB, reconociendo que no obtuvo el diploma, pero que en los documentos públicos se consignaba que era egresada o que cursó la maestría. “NO me gradué, a pesar de haber aprobado todas las materias y el trabajo de grado”, afirmó la ministra, agregando que defiende “el control meritocrático, más allá del show mediático” promovido por Jennifer Pedraza.

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Holguín contestó a los señalamientos por parte de Pedraza la mañana del jueves 8 de octubre vía X - crédito @PaolaHolguin/X