Colombia

Predicción del clima en Medellín para este sábado 17 de octubre

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Probabilidad de lluvia para este día (Alcaldía de Medellín)
Probabilidad de lluvia para este día (Alcaldía de Medellín)
Guardar

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío hoy?, aquí está el estado del tiempo para las siguientes horas en Medellín.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 26.6 grados, la previsión de lluvia será del 99%, con una nubosidad del 98%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 5.6 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 6.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 18.1 grados, mientras que la nubosidad del 98%, mientras que las ráfagas de viento serán de 3.7 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del clima en Medellín (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Medellín (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Medellín?

Al ubicarse en la parte central del Valle de Aburrá, Medellín cuenta principalmente con un estado del clima subtropical húmedo.

Medellín se caracteriza por tener un clima agradable, ni mucho calor, ni mucho frío, con temperaturas promedio que van de los 16 a los 26 grados centígrados.

Al medio día la temperatura máxima media oscila entre los 26 y 28 grados centígrados. Mientras que en la noche la temperatura mínima va de los 17 y los 18 grados centígrados.

PUBLICIDAD

La ciudad colombiana cuenta con dos temporadas de lluvia, la primera va desde finales de marzo y hasta principios de julio, la segunda inicia los últimos días de septiembre hasta los primeros de diciembre.

El resto del año, el clima de Medellín es seco, principalmente en los dos primeros meses del año.

La ciudad colombiana cuenta principalmente con un clima subtropical húmedo. (Alcaldía de Medellín)
La ciudad colombiana cuenta principalmente con un clima subtropical húmedo. (Alcaldía de Medellín)

¿Cómo es el clima en Colombia?

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en ColombiaClima en MedellínClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sinuano Noche: Resultado y números ganadores del sorteo de este viernes 16 de octubre de 2026

Conozca los números que resultaron victoriosos en el más reciente sorteo

Sinuano Noche: Resultado y números ganadores del sorteo de este viernes 16 de octubre de 2026

Cédula digital en Colombia: quiénes pueden obtenerla gratis y cómo realizar el trámite

La Registraduría explicó quiénes pueden acceder sin costo al documento digital y cuáles son los pasos para activarlo

Cédula digital en Colombia: quiénes pueden obtenerla gratis y cómo realizar el trámite

Asesinan a lideresa social en Soacha: ofrecen $50 millones para identificar y capturar a los responsables

Lucero Ramírez Molina, expresidenta de la Junta de Acción Comunal de Villa Sandra, fue asesinada este viernes. Las autoridades adelantan la investigación y pidieron colaboración ciudadan

Asesinan a lideresa social en Soacha: ofrecen $50 millones para identificar y capturar a los responsables

Fuerzas Militares inspeccionan oficina que controla armas por denuncias de presuntos cobros en trámites

El Comando General ordenó auditar al DCCAE tras recibir alertas sobre posibles pagos irregulares para gestionar permisos y otros procedimientos relacionados con armas

Fuerzas Militares inspeccionan oficina que controla armas por denuncias de presuntos cobros en trámites

Lotería de Santander, estos fueron los resultados del último sorteo de hoy viernes 16 de octubre de 2026

Esta lotería colombiana realiza un sorteo a la semana, todos los viernes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados de hoy

Lotería de Santander, estos fueron los resultados del último sorteo de hoy viernes 16 de octubre de 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro tuvo que ser hospitalizada tras el nacimiento de su hijo Gael: esta fue la complicación que sufrió

Lina Tejeiro tuvo que ser hospitalizada tras el nacimiento de su hijo Gael: esta fue la complicación que sufrió

Spotify anunció la primera edición del RADAR Fest en Colombia: Nanpa Básico, Goyo, Ela Minus y Luisfer La Voz, entre los artistas destacados

Feid será el encargado de encabezar el Megaland Bacano 2026: todos los detalles

Empresario responsable del concierto de Fonseca habló del traslado al Vive Claro y el futuro de los próximos conciertos en El Campín de Bogotá

Puerto Candelaria y ‘La Sinfonía de los Bichos Raros’ llegan a las salas de cine de Colombia

Deportes

Técnico del América de Cali le lanzó duras críticas a la Liga BetPlay por “premiar la mediocridad”

Técnico del América de Cali le lanzó duras críticas a la Liga BetPlay por “premiar la mediocridad”

Carlos Antonio Vélez se fue contra Karol G y demás artistas por conciertos en El Campín: “El estadio es para el fútbol”

Deportivo Cali salvó un punto en el debut por Copa Libertadores Femenina: empató 1-1 contra Libertad de Paraguay

James Rodríguez no fue convocado por Atlético Nacional para el partido ante Boyacá Chicó: esta sería la razón

El Campín por fin tendrá fútbol: así se encuentra la gramilla tras su proceso de recuperación