Qué es un adenocarcinoma pulmonar, enfermedad detectada al papa León XIV: experto analizó qué viene para el sumo pontífice

Especialista explicó el alcance del procedimiento practicado al jefe de la Iglesia católica y las condiciones que definirán su recuperación durante las próximas semanas - crédito Ramón De la Rocha / EFE - Imagen Ilustrativa Infobae

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El papa León XIV se recupera en el Hospital Gemelli de Roma tras una cirugía en la que le retiraron el lóbulo inferior del pulmón derecho, luego de que los análisis confirmaran un adenocarcinoma pulmonar detectado en una fase inicial.

La intervención se realizó el martes 13 de octubre de 2026 mediante cirugía toracoscópica asistida por video, una técnica mínimamente invasiva que permite operar el tórax con apoyo de una cámara.

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El neumólogo Luis Fernando Giraldo, experto en diagnóstico, tratamiento y cirugía pulmonar y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Sabana, explicó que la decisión de retirar el lóbulo buscó asegurar la eliminación completa del tejido comprometido, en una entrevista conocida por Infobae Colombia.

“La cirugía duró unos 90 minutos, aunque el papa permaneció en el quirófano unas 3 horas. La operación fue exitosa y no tuvo complicaciones”, explicó el experto.

El pontífice permanece bajo observación en Roma después de la resección del lóbulo inferior derecho, mientras el estudio patológico determinará si requiere terapias complementarias - crédito A. Pérez Meca / Europa Press

El tumor se detectó antes de que causara síntomas

Según lo explicado por el experto, el adenocarcinoma pulmonar es uno de los tipos más frecuentes de cáncer de pulmón. Se origina en células glandulares que producen moco y, en el caso de León XIV, se presentó como un nódulo pulmonar, una lesión de menos de 3 centímetros de diámetro.

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Cuando una lesión supera ese tamaño, se denomina masa pulmonar. Giraldo señaló que los nódulos pequeños suelen ser asintomáticos y con frecuencia se identifican durante controles médicos o estudios solicitados por otras razones. En este caso, el hallazgo se produjo durante exámenes de rutina, antes de que el pontífice presentara molestias respiratorias.

Del mismo modo, indicó que en fases más avanzadas, el cáncer de pulmón puede causar tos persistente, expulsión de sangre al toser, dolor en el pecho, falta de aire, fatiga, ronquera, pérdida de peso sin explicación e infecciones respiratorias repetidas, entre ellas neumonías.

La información divulgada por el Vaticano indica que los estudios previos ya orientaban a los médicos hacia el diagnóstico de adenocarcinoma. Durante la operación, el análisis intraoperatorio del tejido confirmó esa sospecha.

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Los médicos analizarán la pieza extraída para establecer la etapa de la enfermedad y decidir si el papa necesitará atención oncológica adicional - crédito KIKE RINCÓN/EUROPA PRESS

La biopsia y el análisis quirúrgico confirmaron el diagnóstico

Según explicó el neumólogo Giraldo, los nódulos pulmonares suelen advertirse inicialmente como manchas en radiografías o tomografías computarizadas de tórax. Después, los equipos médicos pueden obtener una muestra mediante técnicas mínimamente invasivas, como la navegación bronquial guiada por imágenes, el ultrasonido endobronquial radial o una punción a través del tórax bajo guía tomográfica.

El diagnóstico definitivo se establece con el estudio del tejido. En intervenciones de este tipo, los patólogos pueden examinar una muestra por congelación mientras el paciente permanece en cirugía. Esa evaluación ayuda a los cirujanos a definir el alcance de la resección.

El especialista indicó que el pronóstico depende del tamaño exacto del tumor, de la presencia o ausencia de células cancerosas en los ganglios del tórax y de otros resultados que aún deben conocerse. Si se confirma que la lesión era pequeña, localizada y sin compromiso ganglionar, la cirugía puede ser suficiente y la posibilidad de curación es alta.

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Los seguidores del Papa León XIV están atentos a su recuperación - crédito César Vallejo Rodríguez / Europa Press

Los análisis del tejido definirán si necesita otro tratamiento

El pontífice, de 71 años, permanecerá hospitalizado alrededor de una semana en la suite papal del décimo piso del Gemelli. Tras una noche tranquila, el equipo médico continuará con los controles posoperatorios y con el análisis completo de la parte del pulmón extraída.

El informe de anatomía patológica permitirá establecer si requiere quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida, inmunoterapia u otro manejo complementario. Giraldo indicó que, si se confirma la ausencia de extensión a ganglios y otros tejidos, es posible que no necesite tratamiento adicional después de la operación: “Para definir si necesita tratamientos complementarios con quimioterapia o medicamentos similares, es necesario esperar el informe definitivo de los análisis de la parte del pulmón estirpada”.

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La recuperación también podría incluir rehabilitación pulmonar. El regreso a las actividades públicas dependerá de su evolución clínica, de la respuesta a ese proceso y de los resultados finales de los estudios. Por ahora, el Vaticano suspendió sus audiencias y compromisos hasta el 20 de octubre.

La evolución de las próximas semanas también será relevante para el viaje apostólico que León XIV tiene previsto realizar entre el 6 y el 17 de noviembre por Uruguay, Argentina y Perú.