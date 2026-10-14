Colombia

Presidente De la Espriella se pronunció tras la expedición del decreto sobre las protestas: “¡Se acabó la guachafita!"

El jefe de Estado aseguró que la determinación respeta y ofrece garantías para la protesta pacífica, pero no tolerará “la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que atropellan los derechos de millones de ciudadanos”

Este fue el mensaje del presidente tras la firma del decreto 1525 de 2026 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la expedición del Decreto 1525 de 2026, una norma que, según explicó a través de sus redes sociales, busca “fortalecer las garantías de quienes se manifiestan pacíficamente y asegurar que las autoridades actúen, dentro del marco de la ley, frente a quienes pretendan sembrar el caos”.

¡Cumplí mi palabra y aquí está el decreto! En Colombia se respeta la protesta pacífica, pero ¡no se toleran la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que atropellan los derechos de millones de ciudadanos!“, escribió.

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De la Espriella señaló que en Colombia se debe proteger el derecho a la protesta y, a la par, cuestionó las acciones que afecten la movilidad y otros derechos ciudadanos.

“¡El derecho a protestar no está por encima del derecho a trabajar, estudiar, movilizarse y vivir en paz! A los ciudadanos que protestan pacíficamente, todas las garantías. A los violentos, todo el peso de la ley, con respeto por el debido proceso.¡Se acabó la guachafita! ¡La protesta se respeta, pero la violencia no se tolera!”, reiteró.

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