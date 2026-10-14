Colombia

Lotería de Cundinamarca, resultados oficiales, hoy martes 13 de octubre de 2026

Esta lotería realiza un sorteo a la semana, todos los lunes, en los que se puede ganar varias millas de millones de pesos

Solo tienes 30 días para reclamar el premio de la Lotería de Cundinamarca. (Infobae)
Solo tienes 30 días para reclamar el premio de la Lotería de Cundinamarca. (Infobae)
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La Lotería de Cundinamarca publicó los números ganadores de su más reciente sorteo llevado a cabo este martes 13 de octubre de 2026.

Este popular sorteo entrega más de 50 premios principales que suman millas de millones de pesos. Averigüe si fue uno de los afortunados ganadores de hoy.

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Resultados de la Lotería de Cundinamarca

Fecha del sorteo: martes 13 de octubre de 2026.

Número ganador: 5793.

Serie: 251.

A qué hora se juega la Lotería de Cundinamarca

La Lotería de Cundinamarca realiza un juego a la semana, todos los lunes, excepto los días festivos, a las 10:30 horas de la noche. Cuando esto sucede, el sorteo se aplaza para el día siguiente, es decir, para el martes.

Lista de premios

La Lotería de Cundinamarca ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 6 mil millones de pesos.

El Tunjo de Oro de 300 millones de pesos.

La Guaca Secreta de 100 millones de pesos.

3 Tesoros de 50 millones de pesos.20 Tesoros de 20 millones de pesos.35 Tesoros de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Cundinamarca que entrega por diferentes aproximaciones, sumando más de 18 mil millones de pesos en el total del plan de premios.

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¿Cuánto tiempo se tiene para cobrar un premio de la lotería?

Cuide bien su boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y trata que no se maltrate.

Recuerde que tiene únicamente 30 días, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar su premio.

¿Cómo se juega la Lotería de Cundinamarca?

Los pasos para jugar por los premios de la lotería. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios de la lotería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para poder ganar a la Lotería de Cundinamarca necesita al menos 5 mil pesos para comprar una de sus tres fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 15 milpesos.

Existen varias opciones para hacer de la fracción o el boleto entero. Tiene la oportunidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedes adquirir en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, debe que elegir su combinación ganadora conformada con cifras cuatro y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez comprado el boleto o la fracción con la combinación ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente lunes y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Para cobrar tu premio necesitas presentar el billete en buen estado y tu cédula de ciudadanía en alguno de los puntos de atención de la Lotería de Cundinamarca. Si lo adquieres en línea a través de las páginas oficiales, el premio te llegará directamente a tu cuenta.

La Lotería de Cundinamarca pertenece al sector descentralizado del orden departamental, tiene personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente. El primer sorteo se realizó el 16 de febrero de 1812, con el nombre de la Lotería Popular de Cundinamarca.

Desde su inicio la Lotería de Cundinamarca fue parte de la Beneficencia del Departamento y el producto de sus utilidades se destinó a obras de asistencia social. Actualmente, las ganancias van al sector salud.

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