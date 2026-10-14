Colombia

Megaferia de Empleo en Bogotá: cómo registrarse a la jornada que tendrá vacantes para mayores de 50 años, migrantes y discapacitados

Más de 180 compañías recibirán candidatos en Corferias, con puestos para distintos niveles de formación, experiencia y grupos poblacionales

Una mujer frente a una computadora portátil con un sitio de ofertas de empleo abierto, en un entorno de oficina con varias personas.
Los interesados pueden revisar oportunidades, ajustar su currículo y recibir apoyo presencial antes del encuentro previsto para el 15 de octubre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Más de 180 empresas y cerca de 18.000 vacantes estarán disponibles en la Megaferia de Empleo de Bogotá, que se realizará el jueves 15 de octubre de 2026 en Corferias. Las personas interesadas todavía pueden registrarse en línea, consultar los cargos y preparar sus documentos antes de la jornada, programada entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m.

El encuentro es organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, con ofertas dirigidas a aquellos que buscan su primer empleo, desean regresar al mercado laboral o consideran cambiar de trabajo. La inscripción previa se realiza en el sitio web: www.desarrolloeconomico.gov.co/megaferia.

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El formulario debe completarse con los datos solicitados por la plataforma. Una vez finalizado el registro, cada persona recibirá en el correo electrónico informado una confirmación, instrucciones para el ingreso y recomendaciones para elaborar la hoja de vida y asistir a una entrevista laboral.

Fila de personas vistas de espalda con ropa formal y carpetas en las manos frente a la entrada de vidrio de un edificio alto.
La jornada de la Alcaldía Distrital ofrece registro previo, orientación laboral y procesos de selección para miles de cargos disponibles - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La plataforma permite filtrar las vacantes por formación, salario y experiencia

Antes de acudir a Corferias, los aspirantes pueden revisar el listado de oportunidades laborales y aplicar filtros de acuerdo con su nivel educativo, el rango salarial y la experiencia requerida. La Secretaría indicó que el contenido de la plataforma se actualiza de forma constante, por lo que recomendó revisarlo antes de la feria para identificar los cargos compatibles con cada perfil.

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La agenda incluye puestos para personas con educación básica y media, así como para técnicos, tecnólogos, profesionales universitarios y candidatos con estudios de posgrado. También hay opciones para distintos niveles de experiencia y trayectorias laborales.

La secretaria distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, señaló que la jornada busca acercar a la ciudadanía a las empresas que tienen procesos de selección abiertos: “La información se actualiza constantemente, por lo que recomendamos revisar la plataforma con frecuencia, identificar las vacantes que mejor se ajusten a su perfil y prepararse”.

Las oportunidades comprenden áreas comerciales, administrativas, financieras, tecnológicas, de salud, logística, construcción y servicio al cliente. Los requisitos y la disponibilidad de cada puesto dependen de las empresas participantes, de modo que la consulta previa de las condiciones de cada oferta puede facilitar la postulación durante la jornada.

Un joven con camisa azul sostiene una carpeta con hojas de papel en una acera de la ciudad con transeúntes al fondo.
Más de 180 compañías recibirán candidatos este jueves en Corferias, con puestos para distintos niveles de formación, experiencia y grupos poblacionales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Habrá vacantes para jóvenes, mayores de 50 años, migrantes y personas con discapacidad

La Megaferia de Empleo contempla ofertas para jóvenes, mujeres, profesionales, personas sin experiencia, mayores de 50 años, población migrante y refugiada, y ciudadanos con discapacidad. Dentro de la convocatoria, 12 empresas tendrán vacantes exclusivas para personas mayores de 50 años.

La programación también prevé espacios de orientación laboral y atención de entidades aliadas. Los asistentes podrán conocer la oferta de formación del programa Experta, que dispone de cursos gratuitos para fortalecer conocimientos y habilidades vinculadas con la búsqueda de empleo.

Una de las recomendaciones centrales consiste en actualizar la hoja de vida antes de asistir. Los datos de contacto, estudios, experiencia y competencias deben estar organizados de manera clara. La entidad sugirió llevar varias copias impresas y contar con una versión digital del documento, en caso de que una empresa solicite enviarlo por correo o cargarlo en una plataforma.

El evento contará con 30 compañías que realizarán procesos de preselección avanzada. Por ello, quienes tengan interés en esas empresas pueden investigar previamente su actividad, preparar una presentación breve de su perfil y repasar ejemplos específicos de sus conocimientos, trabajos anteriores o habilidades.

Unas manos sostienen un bolígrafo azul y escriben sobre una planilla en un escritorio de madera, con herramientas de taller al fondo.
Los interesados pueden asistir con previa inscripción para ser tenidos en cuenta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Recomendaciones para el ingreso

La Secretaría recomendó planear el desplazamiento con antelación para aprovechar la jornada completa. Los asistentes deben portar su documento de identidad y pueden llevar anotada la información de las vacantes que seleccionaron en la plataforma. También aconsejó usar ropa y calzado cómodos, debido al recorrido y al tiempo que puede requerir la interacción con las empresas.

Quienes necesiten ayuda para completar el registro pueden acudir a la Agencia de Empleo de Bogotá, ubicada en la carrera 13 #27-00, edificio Bochica, local 12. También habrá orientación en puntos de atención de Usaquén, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Kennedy, además del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.

Como apoyo adicional, la Unidad Móvil de Empleo estará este 13 y 14 de octubre en la plazoleta de Unilago, en la carrera 16A #79-43. Allí se ofrecerá atención entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. para orientar a los interesados e inscribirlos en el evento del jueves.

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