Colombia

Tres militares habrían resultado heridos tras bombardeo contra disidencias de las Farc en el Catatumbo

Un capitán y dos soldados profesionales fueron evacuados en helicóptero hacia una clínica de Cúcuta después de que su unidad ingresara al área rural intervenida

Tres integrantes del Comando Conjunto de Operaciones Especiales resultaron heridos tras el bombardeo contra las disidencias en el Catatumbo - crédito Europa Press
Tres integrantes del Comando Conjunto de Operaciones Especiales resultaron heridos tras el bombardeo contra las disidencias en el Catatumbo - crédito Europa Press
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Al menos tres integrantes del Ejército Nacional habrían resultado heridos durante las operaciones posteriores al bombardeo ejecutado en la madrugada del domingo 11 de octubre contra estructuras del Frente 33 de las disidencias de las Farc en el Catatumbo.

Los uniformados lesionados pertenecen al Comando Conjunto de Operaciones Especiales (Ccoes), una unidad de las Fuerzas Militares destinada a operaciones contra organizaciones armadas ilegales. De acuerdo con la información preliminar, el grupo ingresaba al sector donde se produjo la ofensiva aérea cuando habría sido atacado.

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Las autoridades aún no han divulgado una versión oficial detallada sobre las circunstancias del hecho. Las primeras informaciones indican que el acceso a la zona se mantiene limitado por la posible presencia de minas antipersona, el riesgo de ataques con drones explosivos y un deslizamiento de tierra que habría ocurrido tras el impacto de las bombas.

Un capitán y dos soldados fueron trasladados a Cúcuta: esta es su identidad

Entre los heridos figura el capitán Geovanny Guerrero Montes, que habría sufrido lesiones leves. También resultaron afectados los soldados profesionales Luis Ángel Ceballos Ramírez y José Oswaldo Zapata Cuellar.

Los uniformados llevarán a cabo operaciones que tienen el objetivo de retornar a las personas desplazadas a sus lugares de origen- crédito Fuerzas Militares
Los militares lesionados recibieron traslado helicoportado a una clínica de Cúcuta para recibir atención médica especializada - crédito Fuerzas Militares

De manera preliminar, se conoció que Zapata Cuellar presenta heridas de mayor gravedad, mientras que Guerrero Montes y Ceballos Ramírez tendrían lesiones leves. Los tres militares fueron trasladados en helicóptero a la clínica Medical Duarte, en Cúcuta, donde reciben atención médica.

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El traslado aéreo se produjo durante la mañana del lunes 12 de octubre, luego de los enfrentamientos registrados en el área donde las tropas buscaban verificar los resultados del ataque contra el campamento atribuido al Frente 33.

Versiones conocidas tras la operación señalan que los militares habrían sido atacados cuando avanzaban hacia el punto intervenido por la Fuerza Aérea Colombiana. El sector se encuentra en una zona rural situada entre Tibú y El Tarra, dos municipios que hacen parte de la región del Catatumbo.

El bombardeo tuvo como objetivo un campamento del Frente 33

La operación aérea se desarrolló entre la noche del sábado 10 de octubre y la madrugada del domingo 11. Según los datos preliminares entregados por las Fuerzas Militares, el objetivo era un campamento en el que habría al menos 20 integrantes del Frente 33, una estructura de las disidencias de las Farc que opera bajo las órdenes de alias Calarcá.

La División de Aviación Asalto Aéreo se desplegó para reforzar las capacidades operacionales en la región - crédito @Ejercito_Div3 / X
Aviones Kfir y Super Tucano de la Fuerza Aérea ejecutaron la ofensiva contra el campamento atribuido al Frente 33 de las Farc - crédito @Ejercito_Div3 / X

La ofensiva habría contado con la participación de aviones Kfir y Super Tucano de la Fuerza Aérea. Habitantes de la zona registraron el sobrevuelo de las aeronaves durante el desarrollo del operativo.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que autorizó la operación y aseguró que mantuvo comunicación con el ministro de Defensa, el general retirado Jorge Enrique Mora, así como con la cúpula militar para seguir el desarrollo de las acciones. También anticipó que el Gobierno entregará un informe más amplio cuando las tropas consoliden los resultados en terreno.

El saldo preliminar es de 4 disidentes muertos y 16 fusiles incautados

El Ministerio de Defensa informó de manera preliminar que cuatro presuntos integrantes del Frente 33 fueron abatidos durante la operación. No obstante, las autoridades no descartan que haya más cuerpos en el área atacada, debido a que un deslizamiento habría cubierto parte del terreno luego del bombardeo.

Las unidades que lograron ingresar al campamento recuperaron los cuatro cuerpos e incautaron 16 fusiles, además de material de intendencia. En reportes iniciales se había mencionado el hallazgo de 12 armas, pero posteriormente la cifra fue actualizada.

La operación militar en Tibú y San Calixto, en Norte de Santander, dejó dos presuntos miembros del ELN neutralizados, según el balance oficial - crédito MinDefensa
El Ministerio de Defensa contabilizó cuatro presuntos disidentes abatidos e incautó 16 fusiles durante el ingreso al campamento - crédito MinDefensa

La presencia de minas antipersona representa uno de los principales obstáculos para ampliar la inspección del lugar. Las tropas también mantienen alerta por la posible utilización de drones cargados con explosivos por parte de los grupos armados ilegales que operan en la región.

Uno de los objetivos de la fuerza pública sería Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey Avendaño, señalado como uno de los cabecillas del Bloque Magdalena Medio de las disidencias y como delegado de esa organización en los diálogos de paz que mantuvo el gobierno Petro.

Este sería el cuarto bombardeo autorizado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella desde su posesión, el 7 de agosto. También sería el segundo ejecutado en el Catatumbo, después de una operación dirigida contra campamentos del ELN en agosto.

Mientras continúan las labores de verificación en la zona rural entre Tibú y El Tarra, el Gobierno espera consolidar el saldo de la ofensiva y establecer cómo se produjo el hecho en el que resultaron heridos los tres integrantes del Ccoes.

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