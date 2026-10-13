Colombia

Tenga en cuenta: Así se regirá el Pico y placa en Medellín hoy, martes 13 de octubre de 2026

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad

El Pico y Placa no aplica los domingos y en días festivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días festivos (Infobae)
Guardar

Que el martes 13 de octubre de 2026 no lo tome por sorpresa; averigüé si puede conducir su carro en Medellín y evite sanciones.

La restricción vehicular varía según el día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de su placa, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín.

PUBLICIDAD

Cabe mencionar que esta restricción vehicular cambia diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al transitar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante no olvidar que este programa funciona diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de autos por las calles de la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y los niveles de contaminación.

PUBLICIDAD

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Particulares: 1 o 4.

Motos: 1 o 4.

Taxis: 1.

Transporte de carga: no aplica.

El horario de esta restricción vehicular es de lunes a viernes y comienza a las 5:00 horas por la mañana y termina hasta las 20:00 horas por la noche.

Pico y Placa en Medellín este 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)

La Alcaldía de Medellín actualizó las pautas sobre cómo funcionará el Pico y Placa en la ciudad durante el primer semestre del 2026.

Las nuevas medidas de restricción vehicular seguirá dependiendo del día de la semana, así como del último dígito de la placa del vehículo.

Para vehículos particulares, la rotación será la siguiente:

Lunes: 1 y 7

Martes: 0 y 3

Miércoles: 4 y 6

Jueves: 5 y 9

Viernes: 2 y 8

En el caso de las motocicletas, la aplicación será la misma con una pequeña pero importante diferencia: es con el primer número de la placa, en lugar del último.

El horario de aplicación del Pico y Placa es de lunes a viernes de 5:00 horas a 20:00 horas para los vehículos particulares y motocicletas. Mientras que para Taxis comienza a las 6:00 horas y termina también a las 20:00 horas.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

De emergencia.

Destinado a la atención médica.

Que utilicen gas natural como combustible.

De servicio de transporte terrestre.

De transporte de alimentos.

De carga.

Destinado a la ejecución de actividades relacionadas al servicio público.

De medios de comunicación.

De seguridad.

Destinado al transporte de personas con movilidad reducida o en condición de discapacidad.

De valores.

Fúnebres.

Oficiales.

Diplomáticos.

Todos los autorizados por la Secretaría de Movilidad.

Es importante mencionar que los automovilistas no tendrán que solicitar nuevamente la autorización escrita para la exoneración ya que la Secretaría de Movilidad tiene conexión con el Registro Único de Tránsito (RUNT).

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en MedellínPico y Placa en Medellín hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizacionesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima en Cartagena para hoy, martes 13 de octubre: Adiós a la incertidumbre así estará el clima en la arenosa

El estado del tiempo en Colombia cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Cartagena para hoy, martes 13 de octubre: Adiós a la incertidumbre así estará el clima en la arenosa

Fallo que mantiene condena de 28 años contra Santiago Uribe será enviado a la Corte Constitucional

La defensa sostuvo que la tutela no buscaba abrir una tercera instancia ni reabrir el debate probatorio, sino discutir garantías como la doble conformidad y el debido proceso

Fallo que mantiene condena de 28 años contra Santiago Uribe será enviado a la Corte Constitucional

De la Espriella endurece postura frente a protestas y defiende decreto para intervenir ante hechos violentos

El presidente aseguró que la norma busca proteger las manifestaciones pacíficas y permitir la actuación de la Fuerza Pública frente a bloqueos prolongados, vandalismo y otras acciones violentas

De la Espriella endurece postura frente a protestas y defiende decreto para intervenir ante hechos violentos

Andes suma 47 homicidios en 2026 y piden evaluar militarización de municipios del Suroeste antioqueño

El senador Juan Espinal solicitó al Gobierno reforzar la presencia militar en varios municipios de la subregión ante el deterioro del orden público y las disputas entre estructuras criminales

Andes suma 47 homicidios en 2026 y piden evaluar militarización de municipios del Suroeste antioqueño

Llegada de papa a Medellín cae cerca de 40 % y precios empiezan a sentir efectos de El Niño

La Plaza Minorista pasó de recibir entre 240 y 260 toneladas diarias a cerca de 120 o 130. Comerciantes advierten menor oferta y problemas de calidad

Llegada de papa a Medellín cae cerca de 40 % y precios empiezan a sentir efectos de El Niño
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Al ritmo de Carlos Vives, Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional en Cartagena

Al ritmo de Carlos Vives, Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional en Cartagena

Hermana de Yeison Jiménez sorprendió con preocupante mensaje dedicado al artista tras 9 meses de su partida: “Después te alcanzo”

Maluma publicó fotos del show con Shakira en Madrid y emocionó a sus seguidores: “Nuestra química no sabe mentir”

Deimer Ordóñez respondió a las críticas por su rol como papá del bebé de Juliana Calderón

“Le gusta cangrejear”: la fuerte frase de Amparo Grisales contra Margarita Rosa de Francisco por criticar a Petro

Deportes

Al ritmo de Carlos Vives, Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional en Cartagena

Al ritmo de Carlos Vives, Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional en Cartagena

Envigado F.C. respondió a los rumores de una posible venta del club, tras el cambio del ciclo financiero

El cruce entre David González, entrenador de América, y Jorge Bustamante, periodista en Cali: “No puedes hablar más”

Yaser Asprilla volvió a ser figura del partido con su equipo, Girona, esta vez ante Tenerife: hizo gol pero salió lesionado

Gabriela Rueda, patinadora colombiana, conquistó su segundo oro mundial en Asunción 2026 tras imponerse en los 10.000 metros eliminación