Colombia

Fallo que mantiene condena de 28 años contra Santiago Uribe será enviado a la Corte Constitucional

La defensa sostuvo que la tutela no buscaba abrir una tercera instancia ni reabrir el debate probatorio, sino discutir garantías como la doble conformidad y el debido proceso

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La decisión que negó la tutela presentada por la defensa de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, será remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión, mientras se mantiene en firme la condena a 28 años de prisión contra el ganadero.

El pronunciamiento fue hecho por el abogado Luis Felipe Henao, apoderado judicial de Uribe Vélez, después de que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia negara la acción de tutela promovida por la defensa.

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La providencia corresponde a la decisión STC19112-2026, proferida el 30 de septiembre de 2026.

Según explicó Henao, el hecho de que la tutela haya sido negada no cierra por completo la discusión constitucional planteada, debido a que el expediente deberá ser enviado a la Corte Constitucional, que podrá decidir si selecciona o no el caso para revisión.

“El planteamiento formulado tiene una naturaleza estrictamente constitucional y se relaciona con el alcance de las garantías de la doble conformidad, el debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia”, señaló el abogado en un comunicado citado por Blu Radio.

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La Corte Constitucional limita el alcance del estado de excepción en regiones golpeadas por crisis humanitaria - crédito Colprensa
La decisión que negó la tutela presentada por la defensa de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, será remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión, mientras se mantiene en firme la condena a 28 años de prisión contra el ganadero - crédito Colprensa

Defensa niega que buscara una tercera instancia

Henao sostuvo que la acción de tutela no pretendía reabrir el debate probatorio ni cuestionar la competencia de la Sala de Casación Penal como máximo órgano de la jurisdicción ordinaria.

Según su explicación, la tutela buscaba establecer si resultaba constitucionalmente admisible que se rechazara de plano un recurso de casación antes de que la defensa pudiera presentar la respectiva demanda.

La defensa considera que ese punto tiene una dimensión constitucional y que, por tanto, podía ser analizado a través de una acción de tutela.

Aunque desfavorable a las pretensiones de mi representado, no agota el debate constitucional propuesto”, señaló Henao al referirse a la decisión de la Sala Civil.

El abogado insistió en que acudir a la tutela constituye, a juicio de la defensa, un mecanismo legítimo dentro del ordenamiento jurídico y no una maniobra para desconocer decisiones judiciales previas.

También afirmó que Santiago Uribe mantiene un “profundo respeto” por los jueces y por las determinaciones adoptadas dentro de su proceso.

Corte Constitucional decidirá si selecciona el expediente

El siguiente paso será la remisión del expediente a la Corte Constitucional, donde se definirá si el caso es seleccionado para una eventual revisión.

Ese trámite no significa que la Corte vaya a estudiar necesariamente el fondo de la controversia, pues primero debe decidir si escoge el expediente dentro de su proceso de selección de tutelas.

FOTO: Colprensa (Archivo)
FOTO: Colprensa (Archivo)

Mientras eso ocurre, la decisión conocida hasta ahora mantiene vigente la condena de 28 años de cárcel contra Santiago Uribe.

La defensa sostiene que sus actuaciones están protegidas por las garantías constitucionales y que el uso de la tutela hace parte de los mecanismos que tiene cualquier ciudadano para cuestionar posibles afectaciones a derechos fundamentales.

Las actuaciones adelantadas en su defensa se encuentran plenamente amparadas por el orden constitucional y corresponden al ejercicio legítimo de los derechos y mecanismos de protección que el Estado Social de Derecho pone a su disposición”, indicó Henao.

Por ahora, la controversia se concentra en establecer si la Corte Constitucional decide seleccionar el expediente y, en caso de hacerlo, si considera necesario pronunciarse sobre el alcance de las garantías de doble conformidad, debido proceso y acceso a la justicia alegadas por la defensa.

Hasta que exista una nueva decisión judicial, la condena contra Santiago Uribe Vélez permanece vigente.

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