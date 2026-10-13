Colombia

Salario mínimo de 2027: dicen qué aumento les conviene a las empresas para seguir generando empleo en Colombia sin tener sobrecostos de nómina

El escenario parte de los $1.750.905 vigentes y elevaría en $175.091 la diferencia mensual, sin incluir el auxilio de transporte, según calculan gremios y expertos

Son 2,4 millones de trabajadores en Colombia los que ganan un salario mínimo al mes, según el Dane - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters
Son 2,4 millones de trabajadores en Colombia los que ganan un salario mínimo al mes, según el Dane - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters
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La concertación sobre el aumento del salario mínimo de 2027 en Colombia inició con la primera sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (Cpcpsl) de la actual administración de Abelardo de la Espriella, presidida por la ministra del Trabajo, Natalia López, que convocó a Gobierno, empleadores y trabajadores a una segunda reunión el martes 13 de octubre para continuar el análisis de disposiciones laborales que generan inquietudes en distintos sectores.

Los sectores entregaron ya entregaron comentarios y observaciones sobre las disposiciones en revisión. Una mesa técnica y jurídica analizará esos aportes antes del próximo encuentro.

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Sobre esto, la ministra informó que el Gobierno buscará escuchar las posiciones de las partes antes de adoptar decisiones sobre las normas laborales. “El diálogo no significa pensar igual; significa escucharnos, concertar y construir sobre nuestras diferencias. Queremos decisiones con sustento técnico y jurídico, escuchando a todos los sectores”, afirmó.

Además, relacionó esa discusión con las condiciones necesarias para reducir la informalidad y ampliar las oportunidades laborales. “Una economía que crece genera oportunidades y reduce la informalidad necesita confianza y reglas claras”, señaló.

Durante su intervención ante el Congreso, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, advirtió que el presupuesto estimado para su ministerio y los organismos adscritos y vinculados alcanzará los $66,9 billones para 2027 - crédito @MintrabajoCol/X
Natalia López Fuentes, ministra del Trabajo, dijo que el Gobierno buscará que el aumento del salario mínimo se haga bajo criterios técnicos - crédito @MintrabajoCol/X

La mesa laboral retoma el análisis de normas en octubre

La agenda incluye asuntos relacionados con periodistas y comunicadores sociales, inspección laboral y regulación de las plataformas digitales. También abarca el trabajo doméstico remunerado, así como medidas frente al acoso, la violencia y la discriminación. En esta se examinará además temas de negociación colectiva, pactos colectivos, tercerización e intermediación laboral. Dichas discusiones normativas avanzan en paralelo con las primeras referencias económicas que comenzarán a alimentar la concertación salarial.

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Inflación y productividad marcan las primeras proyecciones

Las estimaciones conocidas sitúan un posible aumento del salario mínimo de Colombia para 2027 entre 6,29% y 10% en los escenarios de presupuesto elaborados por el software Alegra, mientras los gremios empresariales mencionan un intervalo de 8% a 9,5%.

La firma de servicios BDO, bajo un supuesto de productividad laboral de entre 0,5% y 1%, calcula una referencia de 7,4% a 7,9%, sin que ninguno de esos valores constituya una decisión oficial.

El punto de comparación es el aumento de 23,7% decretado para 2026 por medio de concepto de “salario vital”. Los gremios consideran que el ajuste de 2027 debería responder principalmente a la inflación y a la productividad, con una inflación anual que podría acercarse a 7% al cierre del año.

La inflación anual en Colombia supera el 6% y está lejos de la meta del Banco de la República (3%) - crédito Dane
La inflación anual en Colombia supera el 6% y está lejos de la meta del Banco de la República (3%) - crédito Dane

Por supuesto, la concertación tiene efectos directos sobre los presupuestos de nómina de las empresas. El incremento del mínimo puede incidir en los costos laborales, las decisiones de contratación y los precios de algunos bienes y servicios.

Ajuste de hasta 7,9% según la productividad

BDO prevé que un aumento alineado con la inflación y la productividad tendría un efecto moderado sobre el empleo formal, aunque no sería neutro. Según sus cálculos, si la productividad laboral termina entre 0,5% y 1%, el ajuste podría ubicarse entre 7,4% y 7,9%.

La proyección funciona como una referencia orientativa y no como un piso legal automático para la negociación. La Ley 278 de 1996 obliga a considerar otros criterios, entre ellos el Índice de Precios al Consumidor (IPC) efectivo, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la participación de los salarios en el ingreso nacional y la meta de inflación del año siguiente.

Ante esto, la firma toma como referencia una proyección de inflación de 6,9% para el cierre de 2026. Ese cálculo corresponde al escenario macroeconómico que presentó el equipo técnico del Banco de la República en su Informe de Política Monetaria de julio.

Este ha sido el incremento del salario mínimo en el país. Foto: Colprensa (Archivo)
El salario mínimo en Colombia tuvo un aumento del 23,7% para 2026 - crédito Colprensa

Escenarios del costo de la nómina ante aumento de entre 6,29% y 10%

El análisis de Alegra parte de una inflación anual de 6,29% en septiembre de 2026. Si el incremento del salario mínimo se limitara a ese porcentaje, el salario básico subiría de $1.750.905 a cerca de $1.861.037, sin incluir el auxilio de transporte.

Para las empresas que elaboran presupuestos de nómina, Alegra plantea varios escenarios:

  • 6,29%: el salario proyectado sería de $1.861.037 y el alza mensual alcanzaría $110.132.
  • 7%: llegaría a $1.873.468, un aumento de $122.563.
  • 8%: llevaría el salario básico a $1.890.977, con una diferencia mensual de $140.072.
  • 9%: el valor sería de $1.908.486 y el aumento mensual ascendería a $157.581.
  • 10%: el salario básico se ubicaría en $1.925.996, con un incremento mensual de $175.091.

Alegra precisa que estas cifras sirven para anticipar costos laborales y no representan ofertas formales de ninguna de las partes. La firma advierte que “el 6,29% no debe interpretarse como el incremento obligatorio del salario mínimo de 2027”. También sostiene que “la cifra definitiva dependerá de información adicional y del proceso de concertación”.

Indicadores de noviembre y diciembre definirán la negociación

El salario mínimo no se define al sumar la inflación al valor vigente del año anterior. La Cpcpsl reúne al Gobierno, a los empleadores y a los trabajadores para valorar la inflación, la productividad, el PIB, la meta de inflación y la participación de los salarios en el ingreso nacional.

Productividad laboral, empleo e inflación serán los insumos clave para definir el aumento del salario mínimo para 2027 - crédito Anif
Productividad laboral, empleo e inflación serán los insumos clave para definir el aumento del salario mínimo para 2027 - crédito Anif

El Centro de Estudios Económicos Anif anticipó que el proceso comenzará con la instalación de la mesa de negociación. A finales de noviembre se divulgarían los datos de productividad y, a comienzos de diciembre, se conocerían la inflación y otros indicadores que sustentarán las propuestas sobre el salario mínimo y el auxilio de transporte. Considera que la discusión debe preservar el poder adquisitivo, pero también examinar la compresión salarial y la creación de ocupaciones informales que atribuye al aumento de 2026.

Anif incluyó entre los riesgos las presiones inflacionarias derivadas de excesos de demanda y el crecimiento moderado del aparato productivo. El análisis también incorpora las consecuencias fiscales del incremento de 2026. El ajuste elevó los costos de nómina y el pago de pensiones en un escenario de estrechez fiscal.

Desafíos laborales del salario mínimo

Por su parte, Abelardo de la Espriella ha sostenido, tanto durante su campaña presidencial como desde el Gobierno, que la respuesta a los desafíos laborales no debe consistir en recortar ni deteriorar el salario mínimo.

Dicho planteamiento propone aliviar la carga de las empresas que generan empleo mediante una reducción de impuestos. El Gobierno ha defendido que cualquier ajuste salarial debe contar con respaldo técnico, jurídico y económico, y no depender únicamente de decisiones políticas. La definición final dependerá de los indicadores que se conozcan en los próximos meses y de la capacidad de concertación entre trabajadores, empleadores y autoridades.

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