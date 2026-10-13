Colombia

Halloween con conciencia, la iniciativa deportiva que llama la atención en Cundinamarca

La programación incluye trofeos, estímulos económicos para los primeros lugares de la fase competitiva y un premio de $500.000 para el cosplay destacado

Halloween - Race
El evento será el 25 de octubre
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El municipio de Chía, en el departamento de Cundinamarca, albergará el próximo 25 de octubre la primera edición de la Halloween Race. Esta jornada deportiva y recreativa reunirá a atletas infantiles, juveniles, adultos y grupos familiares en una programación que combina la práctica del atletismo de calle con la temática festiva de Halloween.

La competencia fue estructurada con un marco técnico que abarca diversas categorías y trazados en función de las edades y modalidades de participación. Para la población infantil y de menor edad se fijaron los recorridos de Babys, con un trazado de 800 metros, e Infantil, de 1 kilómetro. Por su parte, las divisiones de Menores y Juvenil contarán con un circuito de 3 kilómetros. Para las categorías Mayores y Máster se dispusieron alternativas de 3 y 6 kilómetros.

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Dentro de la estructura organizativa se determinaron dos formatos principales: uno competitivo y uno recreativo. En las divisiones de carácter competitivo, la premiación oficial entregará trofeos y estímulos económicos a quienes ocupen los primeros puestos de la clasificación. En las categorías de carácter recreativo, los reconocimientos contemplan la entrega de trofeos y premios en especie para los participantes destacados.

Halloween - Race
Chía será la sede del evento - crédito Chía Race

Un elemento central del reglamento y la temática del evento es la participación con disfraces por parte de los corredores. Para esta categoría temática, la organización fijó un estímulo económico único de $500.000, asignado al mejor cosplay masculino y al mejor cosplay femenino que se presenten durante la jornada.

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La realización de la Halloween Race 2026 reúne el concurso del sector público y del sector privado en el municipio. Entre las entidades e instituciones participantes figuran la Alcaldía de Chía y el Instituto Municipal de Recreación y Deporte (IMRD). A esta vinculación institucional se suman comercios y firmas como Droguería La Balsa, Tienda Popa Store, Ave Audiología, Pizzería Razza, Sicher, Mis Destinos DS y la gestión del empresario Daniel Valencia.

Alcaldía de Chía
Alcaldía de Chía

Los organizadores mantienen la convocatoria abierta para el trazado de las rutas que recorrerán las vías de Chía durante la fecha fijada. El evento concentrará su logística en los puntos de partida y llegada establecidos en el municipio para la atención de las distintas distancias de 800 metros, 1 kilómetro, 3 kilómetros y 6 kilómetros.

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