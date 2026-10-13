Colombia

Gustavo Petro invitó a marchar este miércoles 14 de octubre contra las políticas de Abelardo de la Espriella: “Por el salario mínimo vital”

El exmandatario sostuvo que el encarecimiento de la canasta básica y una eventual baja del salario mínimo vital afectarían el nivel de vida de los hogares colombianos

Expresidente Petro marchará en Bogotá el 14 de octubre por el salario mínimo y el acceso a alimentos - crédito @petrogustavo/X

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El expresidente Gustavo Petro convocó a movilizaciones en Colombia para este miércoles 14 de octubre de 2026, con una marcha en Bogotá, y lanzó críticas contra el gobierno de Abelardo de la Espriella.

En un video publicado en su cuenta de X, el exmandatario advirtió sobre una eventual pérdida de poder adquisitivo, el aumento de los precios de los alimentos y los efectos de la sequía.

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“Ya ha pasado más de un mes de gobierno y ya sabemos para dónde van”, afirmó Petro. El dirigente opositor sostuvo que el Ejecutivo apunta contra el “salario mínimo vital” y aseguró que, desde el 1 de enero de 2027, este ingreso será menor en términos reales frente al costo de vida.

El exjefe de Estado vinculó ese diagnóstico con el comportamiento de los precios de productos como la papa, la carne, el tomate y la zanahoria. Según planteó, una suba limitada del salario nominal, sumada al encarecimiento de la canasta básica, provocaría una reducción en la capacidad de compra de los hogares.

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Gustavo Petro alertó por el salario mínimo y llamó a movilizaciones en toda Colombia - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro alertó por el salario mínimo y llamó a movilizaciones en toda Colombia - crédito @petrogustavo/X

“Si baja el salario mínimo real, lo que tenemos es una caída del nivel de vida de todos los colombianos”, dijo. Petro agregó que esa situación podría derivar en “incremento de la pobreza, del hambre y a quiebra de empresas”.

Petro vinculó la convocatoria con el salario y la crisis ambiental

Durante su intervención, el expresidente también cuestionó la orientación económica y ambiental que atribuyó al Ejecutivo. Señaló que la economía colombiana está “en peligro” y acusó al gobierno de priorizar la explotación petrolera, la minería destinada a inversores extranjeros y negocios que, a su juicio, afectan la disponibilidad de agua.

“Este no es un gobierno para la gente, este es un gobierno para los grandes negocios de los extranjeros”, expresó Petro, sin presentar pruebas concretas para respaldar esa afirmación en el video difundido.

La convocatoria busca reunir a manifestantes en todos los municipios del país, según indicó el exmandatario. Petro confirmó que participará de la concentración prevista en Bogotá el 14 de octubre y pidió una asistencia amplia, más allá de las diferencias políticas.

El expresidente Gustavo Petro cuestionó al Gobierno y pidió defender el poder adquisitivo - crédito @petrogustavo/X
El expresidente Gustavo Petro cuestionó al Gobierno y pidió defender el poder adquisitivo - crédito @petrogustavo/X

“Yo voy marchar, voy a estar en Bogotá. Los de derecha, los de izquierda, los que tienen hambre, los que necesitan comida barata”, enumeró.

Por último, el exmandatario señaló que la movilización tendrá como consignas la defensa del salario mínimo vital, el acceso a alimentos y los ingresos necesarios para afrontar los gastos de los próximos meses.

Esto dijo Abelardo de la Espriella por marcha de este 14 de octubre

El mandatario Abelardo de la Espriella afirmó que el Estado garantizará la protesta pacífica durante la movilización nacional prevista para este miércoles 14 de octubre, aunque advirtió que las autoridades intervendrán frente a delitos, agresiones o bloqueos que afecten servicios esenciales.

En una alocución difundida el 12 de octubre de 2026, el jefe de Estado reconoció el derecho de quienes cuestionan al gobierno a “expresarse, organizarse y ser escuchados”. También dirigió un mensaje a quienes deberán trabajar, estudiar, acudir a consultas médicas o viajar esa jornada.

Abelardo de la Espriella prometió garantías para la movilización nacional del 14 de octubre - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia
Abelardo de la Espriella prometió garantías para la movilización nacional del 14 de octubre - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia

Coordinación oficial para la jornada

El mandatario señaló que ordenó a las autoridades coordinar con los organizadores y los gobiernos territoriales un plan de movilidad, prevención, respuesta ante emergencias y protección ciudadana. Según sostuvo, la fuerza pública tendrá que actuar bajo los principios de “legalidad, necesidad y proporcionalidad”.

La prioridad oficial, dijo, será “cuidar la vida, prevenir la violencia y permitir que la jornada transcurra en paz”.

El presidente De la Espriella remarcó que la convocatoria no habilita ataques contra terceros, daños a bienes, amenazas a empleados ni obstáculos al paso de ambulancias.

La respuesta ante delitos quedará bajo control judicial

“El derecho a manifestarse no autoriza agredir a otros ciudadanos”, sostuvo. El presidente indicó que las actuaciones por eventuales infracciones deberán ajustarse a la ley, basarse en pruebas y someterse a control judicial.

Por último, añadió que su administración diferenciará la inconformidad legítima de los hechos violentos atribuidos a grupos minoritarios.

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