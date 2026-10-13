Colombia

Ejército abrió investigación contra un suboficial tras la muerte de un civil en Palmira, Valle del Cauca

La versión inicial señala que el militar recurrió al uso de su arma de dotación asignada, luego de que, presuntamente, el joven intentara agredirlo cuando hacía labores de patrullaje en inmediaciones del batallón

La Tercera Brigada anunció actuaciones disciplinarias y coordinación con la justicia luego de que el uniformado disparara su arma de servicio durante un patrullaje cercano al Batallón Codazzi el 12 de octubre - cédito @lavozdepueblo1 / X

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El Comando de la Tercera Brigada del Ejército Nacional confirmó que abrió una investigación a un suboficial adscrito al Batallón de Ingenieros de Combate N.º 3 Coronel Agustín Codazzi, que accionó su arma de dotación en contra un ciudadano en Palmira, Valle del Cauca.

El hecho resultó con el civil muerto. De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la unidad militar, el militar implicado adelantaba labores de patrullaje y seguridad en inmediaciones de las instalaciones del batallón cuando habría sido atacado por un ciudadano del sector.

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La institución precisó que “en horas de la tarde de este 12 de octubre de 2026, en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, se presentó un hecho que actualmente es materia de investigación, en el que un suboficial adscrito al Batallón de Ingenieros de Combate N.° 3 Coronel Agustín Codazzi, mientras adelantaba labores de patrullaje y seguridad en inmediaciones de las instalaciones de la unidad militar, habría sido atacado por un ciudadano del sector”.

Frente al uso del arma, el Ejército indicó que la información es preliminar y deberá ser verificada por las autoridades judiciales. En el segundo punto del comunicado señala que “el suboficial empleó su arma de dotación ante una presunta agresión que habría puesto en riesgo su integridad física”.

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La Tercera Brigada del Ejército inició una investigación tras la muerte de un civil en Palmira, Valle del Cauca - crédito @Ejercito_Div3 / X
La Tercera Brigada del Ejército inició una investigación tras la muerte de un civil en Palmira, Valle del Cauca - crédito @Ejercito_Div3 / X

La Tercera Brigada informó que activó los procedimientos institucionales correspondientes desde que tuvo conocimiento del caso. Según el documento, se realizaron las coordinaciones con las autoridades judiciales “con el propósito de establecer con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos”.

Asimismo, la unidad militar aseguró que brindará colaboración a los entes investigadores y que iniciará las actuaciones disciplinarias internas. “La Tercera Brigada brindará toda la colaboración requerida por las autoridades competentes durante el desarrollo de la investigación, facilitará la información necesaria para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido; así mismo iniciará las acciones disciplinarias dentro de sus competencias”, puntualiza el comunicado.

En el cierre del pronunciamiento, la entidad reiteró su compromiso institucional. “El Ejército Nacional reitera su compromiso con el respeto por la vida, los derechos humanos, el debido proceso, la transparencia y el cumplimiento de la Constitución y la ley”, afirma el texto, en el que también se indica que será respetuosa de las decisiones judiciales.

Circunstancias bajo investigación

La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación para establecer las circunstancias del hecho ocurrido en la calle 31 con carrera 13, en inmediaciones del Batallón Codazzi, en Palmira.

El Ejército afirmó que el suboficial reaccionó con su arma de dotación ante una presunta agresión contra su integridad física - crédito captura de video @lavozdepueblo1 / X
El Ejército afirmó que el suboficial reaccionó con su arma de dotación ante una presunta agresión contra su integridad física - crédito captura de video @lavozdepueblo1 / X

Según información preliminar entregada por testigos a las autoridades, el civil habría intentado agredir al uniformado con un arma blanca en repetidas ocasiones. Una fuente consultada por Semana señaló que el suboficial se encontraba con un grupo de soldados en labores de control y que, al pedirle al joven que se retirara, este lo habría atacado.

De acuerdo con esa versión, el militar habría realizado disparos de advertencia antes de accionar su arma de dotación, causándole heridas mortales al ciudadano. Al lugar acudieron unidades de la Policía Nacional, la Sijín y el CTI de la Fiscalía para realizar la inspección técnica del cadáver y recolectar elementos materiales probatorios.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para su plena identificación y posterior entrega a sus familiares. Hasta el momento las autoridades no han revelado la identidad del fallecido ni del suboficial involucrado.

El ente acusador deberá verificar los testimonios, analizar registros de cámaras de seguridad del sector, practicar pruebas de balística y establecer si el uso de la fuerza se ajustó a los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad.

La unidad militar anunció acciones disciplinarias internas y colaboración con las autoridades para esclarecer las circunstancias del caso - crédito captura de video @lavozdepueblo1 / X
La unidad militar anunció acciones disciplinarias internas y colaboración con las autoridades para esclarecer las circunstancias del caso - crédito captura de video @lavozdepueblo1 / X

Antecedente de seguridad en la unidad militar

El Batallón de Ingenieros Coronel Agustín Codazzi mantiene un esquema de seguridad reforzado desde abril de 2026, cuando fue objeto de un intento de atentado terrorista.

En ese hecho, delincuentes abandonaron una volqueta acondicionada con una rampa de lanzamiento de artefactos explosivos improvisados en el barrio Fátima, en inmediaciones de la unidad. El vehículo fue neutralizado por personal antiexplosivos de Policía y Ejército tras una alerta de la comunidad.

En su momento, la Tercera División del Ejército informó que “personal antiexplosivos de Policía y Ejército logran neutralizar un vehículo tipo volqueta acondicionado con una rampa de lanzamiento de artefactos explosivos improvisados, el cual, fue abandonado por dos sujetos en el barrio Fatima, inmediaciones del Batallón de Ingenieros Coronel Agustín Codazzi”.

Según versiones preliminares, el ciudadano intentó agredir al uniformado con un arma blanca antes de los disparos de advertencia - crédito captura de video @lavozdepueblo1 / X
Según versiones preliminares, el ciudadano intentó agredir al uniformado con un arma blanca antes de los disparos de advertencia - crédito captura de video @lavozdepueblo1 / X

En esa acción fue capturado un sujeto que presuntamente estaría relacionado con el intento de atentado. Las autoridades evacuaron viviendas y establecimientos comerciales de la zona como medida preventiva.

De acuerdo con fuentes militares, las labores de patrullaje que se adelantan en el perímetro del batallón hacen parte de ese dispositivo de seguridad para prevenir acciones contra la población civil y las tropas.

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