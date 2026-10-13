Andrea Petro se pronunció sobre el caso de los insultos de Matador en contra de la primera dama: “La misoginia existe, pero no se puede banalizar”

Andrea Petro compartió mensaje sobre la misoginia en el caso Matador en contra de la primera dama - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Andrea Petro, hija mayor del expresidente Gustavo Petro, salió a poner paños fríos en medio de la ola de críticas contra el caricaturista Matador.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, pidió no confundir la crítica legítima con la misoginia. “No todo ataque o crítica hacia una mujer es misoginia”, escribió Petro en el mensaje, que acompañó con una reflexión más amplia sobre el uso de ese término.

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Según planteó, ser mujer no otorga inmunidad frente a los cuestionamientos públicos. “Ser mujer no nos hace inmunes a las críticas, ni significa que cualquier cuestionamiento tenga que ver con nuestro sexo”, apuntó en el mismo texto.

Qué dijo exactamente Andrea Petro

Andrea Petro salió al paso a los comentarios que lanzó Matador en contra de la primera dama - crédito @andreapetro91/IG

La publicación fue clara en marcar una distinción entre género y comportamiento; sin embargo, hay quienes recuerdan el episodio del dibujante con la excandidata a la presidencia Paloma Valencia, burlándose de su peso y otros detalles.

“Así como un hombre puede criticar a una mujer, yo también puedo criticar a otra mujer”, señaló, antes de advertir que “el género no puede convertirse en un escudo para evitar que se cuestionen nuestros comportamientos y nuestras acciones”.

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Petro no negó que la misoginia exista ni que deba combatirse. Pero fue enfática en que etiquetar cualquier crítica bajo ese nombre termina por vaciarla de sentido: “La misoginia existe y debe denunciarse, pero no podemos banalizarla calificando de misoginia cualquier crítica que recibamos”, cerró en su historia.

El mensaje no mencionó de forma directa ni a Matador ni a la esposa del presidente Abelardo de la Espriella. Tampoco incluyó referencias explícitas al origen del debate. Pero su publicación llegó en medio de la controversia que semanas atrás había puesto en el centro de la conversación pública justamente la frontera entre crítica y violencia de género.

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El origen de la polémica que motivó el debate

El caricaturista Matador cuestionó el destino de las ayudas para los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia - crédito @Matador000 / X

Todo comenzó cuando el caricaturista Julio César González, conocido como Matador, cuestionó en redes sociales la demora en la entrega de las ayudas del Fondo Milagro, destinado a las víctimas del terremoto del 10 de agosto en Pereira. El reclamo lo dirigió contra Pineda, esposa del presidente Abelardo de la Espriella.

“Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica”, escribió el caricaturista, en un mensaje que incluyó referencias directas a la apariencia física de la primera dama.

Esas expresiones encendieron una respuesta institucional casi inmediata. La Presidencia de la República calificó los comentarios como una forma de “descalificación misógina” y pidió a la Fiscalía General de la Nación evaluar si configuraban una conducta sancionable.

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El Gobierno invocó dos normas para sustentar su pedido: la Ley 1257 de 2008, que sanciona distintas formas de violencia contra las mujeres, y la Ley 2453 de 2025, que contempla mecanismos frente a agresiones contra mujeres que ejercen derechos políticos.

El rechazo no se quedó en el Ejecutivo. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, calificó al caricaturista de “ruin y canalla” en la misma red social donde este había publicado sus señalamientos.

Iván Duque cuestionó los comentarios de Matador contra Ana Lucía Pineda y pidió el rechazo generalizado a las expresiones dirigidas contra la primera dama -crédito @IvanDuque/@AlvaroUribeVel/X

También se sumaron voces de la oposición. El expresidente Iván Duque defendió a Pineda y calificó los mensajes de Matador como “ataques miserables”, mientras que el expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó su respaldo con un mensaje breve: “Todo el respeto por la Primera Dama”.

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En ese contexto, la publicación de Andrea Petro introdujo un matiz distinto a la conversación. Sin tomar partido explícito sobre el caso puntual de Matador y Pineda, planteó una pregunta de fondo que había quedado en segundo plano en medio de los pronunciamientos oficiales: dónde termina la crítica legítima y dónde empieza la violencia de género.