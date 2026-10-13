Colombia

Abogado de Petro denunció penalmente al registrador Hernán Penagos por presuntas irregularidades electorales: “Se ha encontrado lo contrario”

Según el documento de 44 páginas presentado por Alejandro Carranza ante la Fiscalía, habría posibles alteraciones en formularios E-14, inconsistencias en archivos digitales y fallas en los mecanismos de verificación

El registrador nacional, Hernán Penagos, interviene durante la apertura de la jornada electoral en la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde defendió las garantías del proceso y llamó a los ciudadanos a votar con tranquilidad - crédito Registraduría Nacional
Los denunciantes aseguran haber identificado inconsistencias en los formularios E-14, entre ellas archivos presuntamente modificados después de su digitalización - crédito Registraduría Nacional
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El abogado Alejandro Carranza, defensor del expresidente Gustavo Petro, radicó el martes 13 de octubre una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, por presuntas irregularidades en el manejo de la documentación electoral de las dos vueltas presidenciales de 2026.

La acción judicial fue presentada ante la fiscal General, Luz Adriana Camargo, con el acompañamiento de un grupo de testigos electorales del Pacto Histórico.

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Según lo expuesto por Carranza al salir de la sede de la Fiscalía, los denunciantes aseguran haber identificado supuestas inconsistencias en los documentos electrónicos que hacen parte del sistema electoral. Entre los señalamientos figura la presunta pérdida de cerca de siete millones de votos, una cifra que deberá ser examinada en el marco de las actuaciones correspondientes.

El abogado sostuvo que las observaciones fueron recopiladas por ciudadanos que analizaron los registros electorales y que, antes de acudir a la justicia, habrían advertido públicamente sobre las presuntas anomalías y comunicado sus hallazgos al registrador nacional.

La denuncia busca establecer si existieron alteraciones en los documentos electorales y si estas tuvieron algún efecto en los resultados de las votaciones. Para ello, Carranza solicitó investigar las actuaciones y posibles omisiones atribuidas a Penagos, así como identificar a quienes eventualmente hubieran participado en los hechos denunciados.

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