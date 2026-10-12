Algunos hombres tendrán que cotizar 150 semanas más de trabajo para pensionarse en Colombia, según nueva medida de la reforma pensional

En Colombia, según los reportes de Colpensiones y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp), aproximadamente el 52,6 % de los afiliados y cotizantes en el sistema público corresponden a hombres - crédito Luisa González/Reuters

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Las dudas sobre quién deberá cotizar más a pensión crecen entre los afiliados colombianos ante la entrada en vigor de la reforma pensional, prevista para abril de 2027, porque el número de semanas exigidas dependerá del régimen aplicable y de la situación laboral de cada trabajador. Las reglas no operarán de la misma forma para todos los cotizantes de fondos privados ni para los trabajadores que estén vinculados a Colpensiones.

Algunos hombres afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) podrían necesitar 150 semanas adicionales para acceder a la garantía de pensión mínima, debido al paso de un esquema con requisitos propios de los fondos privados a otro basado en pilares. El cambio dependerá de si el trabajador queda cubierto por el régimen de transición y de las condiciones que confirme su administradora.

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Antes de la reforma, los hombres afiliados al Rais podían solicitar la garantía de pensión mínima a los 62 años tras acreditar 1.150 semanas cotizadas. La nueva exigencia que se evalúa para determinados afiliados eleva ese requisito a 1.300 semanas, aunque no supone un aumento automático para todos los hombres ni para todas las modalidades de pensión.

La reforma pensional fue sancionada como ley de la República en junio de 2024 por Gustavo Petro - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El cambio de 1.150 a 1.300 semanas cotizadas

La diferencia entre ambos requisitos es de 150 semanas, una carga adicional que expertos en pensiones equiparan a dos años y diez meses más de aportes continuos antes de alcanzar el derecho al beneficio pensional. El nuevo pilar contributivo destinaría a Colpensiones las cotizaciones correspondientes a ingresos de hasta 2,3 salarios mínimos, que en la actualidad equivalen a $4.027.081. El ahorro que supere ese umbral permanecería en el fondo privado que el trabajador elija (Skandia, Colfondos, Porvenir o Protección), dentro de un sistema que reorganiza la distribución de los aportes sin eliminar la necesidad de verificar cada caso individual.

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No obstante, ahora los fondos son Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (Accai) y serán las entidades encargadas de gestionar el ahorro de los trabajadores cuyos ingresos superan los 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes en el nuevo sistema pensional de Colombia creado por la Ley 2381 de 2024.

Régimen de transición y revisión de la historia laboral

Para definir la transición, los umbrales son 900 semanas para los hombres y 750 para las mujeres, contabilizadas al 1 de abril de 2027. Como se recordará, la Corte Constitucional estableció, mediante la Sentencia C-264 de 2026, que la mayoría de las disposiciones entrarán en vigor ese día, mientras algunas normas aún deberán completar un trámite legislativo adicional.

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Así las cosas, los trabajadores deberán revisar su historia laboral para detectar inconsistencias y comprobar las semanas registradas antes de decidir sobre sus aportes.

La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) dice que “el seguimiento detallado de la historia laboral y el cumplimiento oportuno de los aportes serán determinantes”; la definición final del requisito exigible dependerá de las reglas que correspondan a cada afiliado.

En qué está la reforma pensional

La reforma pensional de Colombia, establecida en la Ley 2381 de 2024, entraría en vigor el 1 de abril de 2027, luego de que la Corte Constitucional avaló el 90% del articulado. El alto tribunal devolvió nueve artículos a la Cámara de Representantes para que corrija aspectos del trámite legislativo en un plazo de 30 días hábiles desde la notificación de la decisión. Tras ese proceso, la Corte deberá pronunciarse de nuevo sobre los puntos pendientes.

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La Corte Constitucional lleva dos años estudiando la reforma pensional - crédito Luisa González/Reuters

La norma organiza el sistema en cuatro pilares:

Solidario: prevé transferencias para adultos mayores en condición de pobreza.

Semicontributivo: contempla una renta para quienes hicieron aportes, pero no reunieron los requisitos para pensionarse; el contributivo concentra las cotizaciones obligatorias de los trabajadores formales; y el voluntario permite aportes adicionales.

Contributivo: los aportes correspondientes a los primeros 2,3 salarios mínimos se dirigirán a Colpensiones, mientras que el excedente irá a las Accai.

Ahorro Voluntario: para los que deseen aportar más por su cuenta.

La aplicación de la ley también plantea presiones para las finanzas públicas. El Ministerio de Hacienda estimó que su entrada en vigor podría requerir recursos adicionales para Colpensiones por cerca de $5 billones, una cifra que deberá ser compatible con la disponibilidad presupuestaria de la Nación. La corrección de los nueve artículos devueltos por la Corte será el próximo paso legislativo antes de la puesta en marcha del nuevo esquema.