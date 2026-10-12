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Roymer Osorio, juvenil de Atlético Nacional, podría ser “el sucesor” de Virgil van Dijk, del Liverpool, según Tekky Net: tiene 17 años

El medio de comunicación de Inglaterra destacó su perfil físico y técnico. Afirmó que es “una joven promesa a seguir”

Roymer Ospino, juvenil de Atlético Nacional, es catalogado como el Virgil Van Djik colombiano por Tekky Net, medio de comunicación de Inglaterra - crédito @tekkynet/@virgilvandijk/@ob_roymer
Roymer Ospino, juvenil de Atlético Nacional, es catalogado como el Virgil Van Djik colombiano por Tekky Net, medio de comunicación de Inglaterra - crédito @tekkynet/@virgilvandijk/@ob_roymer
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Roymer Andrés Ospina Barón, defensor colombiano de 17 años, comenzó a ganar atención en redes sociales por una característica que sobresale incluso antes de verlo jugar: mide 2,01 metros. El juvenil, vinculado a las categorías inferiores de Atlético Nacional, fue comparado con el neerlandés Virgil van Dijk, capitán de Liverpool, a partir de una publicación de Tekky Net que destacó su estatura, su manejo del balón y su potencial como zaguero central.

La comparación no implica que exista un vínculo entre Ospino y Liverpool ni una negociación para que llegue al club inglés. Se trata, por ahora, de una observación sobre su perfil físico y técnico. Tekky Net presentó al colombiano como un defensor de 17 años como:

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Defensa colombiano de 17 años, ¿el sucesor de Virgil van Dijk? Roymer Andrés Ospino Barón es un defensa colombiano de 17 años que está llamando la atención gracias a su imponente estatura y su impresionante manejo del balón. Con una altura de 2,01 metros (6′7″), este espigado central ha formado parte de las categorías inferiores del Atlético Nacional. Su presencia física, serenidad y cualidades defensivas han provocado comparaciones con Virgil van Dijk, convirtiéndolo en una joven promesa a seguir muy de cerca en Colombia”, indicó el medio de comunicación de Inglaterra, el 10 de octubre del 2026.

Roymer Ospino, juvenil de Atlético Nacional, es catalogado como el Virgil Van Djik colombiano por Tekky Net, medio de comunicación de Inglaterra - crédito @tekkynet/@virgilvandijk/@ob_roymer
Roymer Ospino, juvenil de Atlético Nacional, es catalogado como el Virgil Van Djik colombiano por Tekky Net, medio de comunicación de Inglaterra - crédito @tekkynet/@virgilvandijk/@ob_roymer

El recorrido de Ospino en las divisiones menores

Ospino nació en el barrio Carrizal, de Barranquilla, según el creador de contenido Juan Diego Osorio, especializado en divisiones menores del fútbol colombiano. Su recorrido formativo comenzó en Barranquilleros, continuó en Valle Club, de Valledupar, y siguió en Atlético Nacional.

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Juan Diego señaló que el defensor tuvo que atravesar obstáculos antes de encontrar estabilidad en el fútbol formativo. “Tiene 17 años, mide 2 metros y sueña con seguir los pasos de Virgil van Dijk”, publicó sobre el jugador, al que identificó como Roymer Andrés Ospino Barón. El creador de contenido añadió que varios clubes no detectaron su talento durante sus primeras etapas.

La publicación de Juan Diego Osorio, periodista colombiano, describiendo los orígenes de Royner Osorio, juvenil de Atlético Nacional que sueña con ser como Virgil Van Djik - crédito @juandisports/Instagram
La publicación de Juan Diego Osorio, periodista colombiano, describiendo los orígenes de Royner Osorio, juvenil de Atlético Nacional que sueña con ser como Virgil Van Djik - crédito @juandisports/Instagram

En Atlético Nacional, Ospino integró los procesos juveniles y sumó títulos en torneos de formación. De acuerdo con Osorio, fue campeón del Torneo Nacional y bicampeón de la Liga Antioqueña. Esos logros corresponden al fútbol de divisiones menores, una estructura en la que los clubes desarrollan a jugadores antes de su posible salto al plantel profesional.

La estatura de 2,01 metros le da una ventaja visible en jugadas aéreas, tanto en la defensa como en las acciones de pelota quieta. Sin embargo, los análisis sobre Ospino también subrayan aspectos que van más allá de su físico: salida limpia desde el fondo, manejo de pelota y criterio para iniciar las jugadas. Su propia visión sobre el puesto quedó resumida en una frase: “Puede pasar el balón o el jugador… pero nunca los dos”, indicó el creador de contenido.

¿Quién es Virgil van Djik?

La referencia a Virgil van Dijk ayuda a dimensionar el tipo de defensor con el que se lo compara. El neerlandés llegó a Liverpool desde Southampton el 1 de enero de 2018 y, desde entonces, se convirtió en una de las figuras centrales de la defensa del club inglés. En julio de 2023 asumió la capitanía de Liverpool tras la salida de Jordan Henderson.

Van Dijk, que también es capitán de la selección de los Países Bajos, ganó con Liverpool la Liga de Campeones de Europa de 2019, la Premier League de la temporada 2019-2020 y la de 2024-2025, entre otros títulos.

En 2019 fue elegido Jugador del Año por la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra y terminó segundo en la votación del Balón de Oro, detrás del argentino Lionel Messi. Su perfil combina fortaleza física, dominio aéreo, lectura defensiva y capacidad para iniciar ataques desde su campo.

Virgil van Dijk destaca por su altísima precisión en los pases, manteniendo un promedio cercano al 92% de aciertos en la Premier League con el Liverpool F.C - crédito Reuters
Virgil van Dijk destaca por su altísima precisión en los pases, manteniendo un promedio cercano al 92% de aciertos en la Premier League con el Liverpool F.C - crédito Reuters

Atlético Nacional: el club que sacó jugadores importantes para Colombia en la posición de defensor central

Y uno de esos nombres, que podría tener como referencia a Roymer Osorio, es Royer Caicedo, jugador que también se formó en Atlético Nacional para después pasar al fútbol de Europa, específicamente en Bélgica, y que recibió su primer llamado a la selección Colombia de mayores para la fecha FIFA de septiembre y octubre del 2026.

En una entrevista con Blu Radio, Caicedo explicó que la convivencia con jugadores de experiencia dentro del club antioqueño resultó determinante para los futbolistas jóvenes.

Creo que siempre Atlético Nacional te pone al lado a alguien de experiencia, que para nosotros los jóvenes que estamos en esa posición es importante. Tú ves ahorita en el mismo caso de Rengifo que tiene a un crack que es James Rodríguez, y yo creo que eso lo ayuda a uno y lo motiva”, explicó Caicedo.

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