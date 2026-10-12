Adulto mayor continúa desaparecido tras haberse caído mientras paseaba en un jet ski en el Atlántico: Armada sigue la exhaustiva búsqueda

La Armada mantiene la búsqueda de Juan Carlos López tras el vuelco de una moto acuática en Puerto Velero - crédito Armada de Colombia / X

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Las autoridades siguen en la búsqueda y rescate de un hombre desaparecido después del volcamiento de una moto acuática en Puerto Velero (Atlántico), cuando se movilizaba junto a sus hijos. La Armada Nacional informó que sus unidades de Guardacostas y el Grupo Aeronaval del Caribe participan en el operativo.

En un comunicado oficial, la institución señaló: “La Armada Nacional, a través de sus unidades de Guardacostas y del Grupo Aeronaval del Caribe, adelanta labores de búsqueda y rescate del señor Juan Carlos López, adulto mayor que desapareció luego de sufrir el volcamiento de una moto acuática (jet ski), mientras se movilizaba junto a sus hijos en Puerto Velero - Atlántico”.

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La información oficial indica que el accidente ocurrió en la tarde del sábado 10 de octubre de 2026, en aguas de Caño Dulce, jurisdicción de Tubará. El reporte señaló que López, identificado por sus familiares como un hombre de 41 años, viajaba con sus dos hijos menores de edad cuando el vehículo acuático se volcó a una distancia estimada entre 150 y 200 metros de la orilla.

Carolain León, pareja de López, relató al diario local El Heraldo que sus hijos le contaron que, tras la caída, su padre les pidió que mantuvieran la calma y nadaran hacia la playa: “Cuando cayeron del jet ski, Juan Carlos les dijo a los niños que nadaran tranquilos”.

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Los dos menores fueron auxiliados y se encuentran en buen estado de salud, según confirmó su madre. Sin embargo, en el momento en que una embarcación llegó para rescatarlos, el padre ya no estaba a la vista. La moto acuática permanecía girando en el agua, de acuerdo con el relato difundido por la familia.

Los dos hijos menores de López fueron rescatados sin lesiones tras el accidente en Caño Dulce - crédito Armada de Colombia / X

Guardacostas y el Grupo Aeronaval del Caribe participan en la búsqueda

Las labores se suspendieron durante la noche por las condiciones de luz y se reiniciaron desde las primeras horas del domingo 11 de octubre. El operativo se ha extendido por distintos sectores de la franja costera, incluidos Caño Dulce y Salinas del Rey.

El capitán de corbeta Juan David Rendón, comandante de la estación de Guardacostas de Barranquilla, está al frente de las acciones, según el medio local.

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En una primera comunicación sobre el caso, el Departamento de Policía Atlántico indicó que los menores fueron hallados sin afectaciones aparentes y que la emergencia activó la intervención de Policía, Armada y pescadores de la zona.

Estas motos acuáticas son muy populares en la zona - crédito Armada de Colombia / X

Recomendaciones para abordar jet ski en las playas colombianas

El caso volvió a poner en el ojo de la opinión pública las medidas preventivas para aquellos que toman recorridos en motos acuáticas, lanchas u otras embarcaciones recreativas. Aunque las circunstancias del accidente están bajo verificación, la elección de operadores autorizados y con protocolos de seguridad puede resultar determinante frente a una emergencia.

Antes de contratar un tour, los turistas deben confirmar que la agencia o prestador cuente con permisos, personal capacitado y embarcaciones identificables. También conviene preguntar quién dirige la actividad, cuáles son las condiciones del recorrido, cuántos pasajeros admite el vehículo y qué procedimiento se activa si alguien cae al agua.

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Un servicio responsable debe disponer de chalecos salvavidas en buen estado y ajustados al tamaño de cada pasajero, botiquín y personal con formación para responder de inmediato. En actividades acuáticas, además, es importante identificar si hay salvavidas o rescatistas disponibles en el área y si cuentan con una embarcación lista para atender incidentes sin demoras.

La Dirección General Marítima (Dimar) recomienda embarcarse desde muelles autorizados, revisar el estado del tiempo, identificar el nombre y la matrícula de la nave y exigir elementos de seguridad. La entidad también establece que niños y adultos mayores deben usar chalecos adecuados a su talla y permanecer en zonas seguras de la embarcación.

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Las recomendaciones de seguridad marítima de Dimar incluyen abstenerse de navegar o practicar deportes náuticos cuando las condiciones meteomarinas representen un riesgo.

Los ocupantes siempre deben usar los chalecos salvavidas para evitar accidentes -crédito Khalil Ashawi/REUTERS

Menores, adultos mayores y personas que no nadan requieren supervisión reforzada

Quienes no saben nadar deben informarlo antes de iniciar cualquier actividad y no deberían participar en recorridos que los expongan a distancias o condiciones que superen sus capacidades. El chaleco salvavidas debe utilizarse durante todo el trayecto, no solo en momentos de oleaje o velocidad.

Los menores requieren supervisión permanente de un adulto, incluso si usan flotadores o chalecos. Entretanto, los adultos mayores y las personas con movilidad reducida deben recibir orientación previa sobre cómo subir, sentarse y descender de la embarcación, además de ubicarse en espacios estables y de fácil acceso para el rescate.

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También se recomienda evitar el consumo de alcohol antes o durante la actividad, respetar los límites de velocidad, no exceder la capacidad del vehículo y atender las indicaciones de guías y salvavidas. Ante una emergencia marítima, Dimar recordó a la ciudadanía que puede comunicarse con la línea 146 de Guardacostas.