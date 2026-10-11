Colombia

Policía murió durante enfrentamiento armado con las disidencias en Tuluá, Valle del Cauca: presunto integrante del grupo armado fue abatido

El uniformado murió en una incursión con fusiles ocurrida en el sector de La Marina, cuando recorría locales nocturnos junto a otro agente, quien sufrió lesiones leves

Un video difundido en redes sociales registró la huida de uno de los agresores armado con un fusil - crédito @El_verseador/X

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Durante un intercambio de disparos entre la Policía Nacional y el frente 57 de las disidencias de las Farc registrado en el corregimiento La Marina, zona rural de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca, un patrullero fue asesinado y a otro uniformado herido. Igualmente, fue abatido un presunto integrante del grupo armado en el lugar de los hechos.

La víctima fue identificada como Diego Andrés Sanabria Romero, de 31 años. Llevaba siete años en la institución cuando fue atacado mientras cumplía labores de vigilancia durante la madrugada del domingo 11 de octubre.

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El hecho ocurrió en un sector comercial de La Marina, donde varios uniformados recorrían establecimientos nocturnos. Hombres armados con fusiles abrieron fuego contra los uniformados, que respondieron a la agresión.

Según la información preliminar de las autoridades, el enfrentamiento dejó sin vida a uno de los supuestos atacantes, quien sería integrante del frente 57 Yair Bermúdez. Esa estructura hace parte de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, que operan en el área rural de Tuluá.

El patrullero Diego Andrés Sanabria Romero, de 31 años, falleció durante el enfrentamiento en el corregimiento La Marina - crédito Policía
El patrullero Diego Andrés Sanabria Romero, de 31 años, falleció durante el enfrentamiento en el corregimiento La Marina - crédito Policía

La Policía informó que el segundo patrullero sufrió lesiones que no serían graves y recibe atención médica. Durante el procedimiento, los agentes también incautaron un fusil y una pistola, además de recuperar una motocicleta que tenía reporte de hurto.

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¿Qué dijeron las autoridades?

La institución confirmó la muerte de Sanabria Romero mediante un comunicado difundido durante la mañana del domingo 11 de octubre. La Policía sostuvo que los dos uniformados fueron atacados con armas de fuego mientras desarrollaban su labor en el corregimiento.

“En el corregimiento La Marina, zona rural de Tuluá, dos uniformados que cumplían su labor fueron atacados con armas de fuego por integrantes de una estructura criminal”, informó la Policía Nacional.

La institución añadió que la respuesta de los agentes permitió contener la agresión. “Su reacción inmediata y valerosa les permitió enfrentar la agresión y reducir a uno de los atacantes”, indicó el comunicado oficial.

El policía herido durante el patrullaje nocturno recibe atención médica y sus lesiones no revisten gravedad - crédito @PoliciaColombia/X
El policía herido durante el patrullaje nocturno recibe atención médica y sus lesiones no revisten gravedad - crédito @PoliciaColombia/X

La Policía Nacional expresó que el ataque le produjo “un dolor profundo” y confirmó la identidad del patrullero fallecido. También señaló que su compañero quedó herido tras el intercambio de disparos.

“El patrullero Diego Andrés Sanabria Romero fue asesinado y su compañero resultó herido y recibe atención médica”, afirmó la institución.

La entidad destacó que el policía murió durante el cumplimiento de sus funciones. “Honramos la memoria de nuestro patrullero, cuya vida fue arrebatada mientras cumplía con el compromiso de proteger a los colombianos”, agregó.

Videos registraron la huida de un hombre armado con fusil

De acuerdo con imágenes que circularon en redes sociales registraron parte de la confrontación en el corregimiento. En los videos se ve a un hombre que, al parecer, portaba un fusil y disparaba mientras escapaba por una calle del sector.

Durante la huida, el hombre cayó al suelo en medio de la vía. Luego se levantó y continuó su recorrido a pie mientras aún tenía el arma en sus manos.

Un ataque armado en la zona rural de Tuluá dejó un policía muerto, otro herido y un presunto atacante abatido - crédito Captura de video
Un ataque armado en la zona rural de Tuluá dejó un policía muerto, otro herido y un presunto atacante abatido - crédito Captura de video

Las autoridades no precisaron si el hombre que aparece en los videos corresponde al presunto integrante de las disidencias que murió durante el operativo.

La Policía anunció el despliegue de sus recursos para localizar a los demás responsables del ataque. “Se han dispuesto todas las capacidades institucionales para ubicar y capturar a los demás responsables de este crimen y llevarlos ante la justicia”, señaló.

En el mismo pronunciamiento, la institución envió un mensaje a los allegados del patrullero. “A su familia y seres queridos, les expresamos nuestra solidaridad y les acompañamos en este dolor irreparable”, manifestó.

La Policía concluyó su comunicado con una referencia a la muerte de Sanabria Romero y al impacto que el ataque tuvo sobre sus familiares y compañeros. “Porque detrás de cada uniforme hay una vida, una familia y un colombiano que eligió servir y proteger a los demás”, expresó la institución.

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