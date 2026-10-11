Colombia

Más de 48.000 personas recibieron ayudas tras el terremoto del 10 de agosto, según balance de la primera dama

La campaña ‘Colombia, un Solo Corazón’, encabezada por Ana Lucía Pineda, completó dos meses de trabajo con la entrega de asistencia humanitaria y el anuncio de proyectos para recuperar viviendas, colegios y centros de salud en las zonas afectadas

La primera dama, Ana Lucía Pineda, presentó el balance de la campaña ‘Colombia, un Solo Corazón’, que distribuyó 5.813 toneladas de ayuda en ocho departamentos y 80 municipios - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/ EFE/Paula Orozco/Foto AP
La primera dama, Ana Lucía Pineda, presentó el balance de la campaña ‘Colombia, un Solo Corazón’, que distribuyó 5.813 toneladas de ayuda en ocho departamentos y 80 municipios - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/ EFE/Paula Orozco/Foto AP
Guardar

La atención a las familias afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto entra en una nueva etapa, con proyectos de vivienda, educación y salud en algunas de las zonas golpeadas. La campaña ‘Colombia, un Solo Corazón’, encabezada por la primera dama, Ana Lucía Pineda, anunció iniciativas para recuperar infraestructura y apoyar a los damnificados.

El balance divulgado por la iniciativa señala que más de 48.000 personas se benefician de la asistencia humanitaria durante los dos meses posteriores al terremoto de magnitud 7,4. En ese periodo, la campaña reporta la entrega de más de 5.813 toneladas de ayuda en ocho departamentos y 80 municipios del país.

PUBLICIDAD

En Quibdó está prevista la construcción de 27 viviendas en la urbanización Tierra Nueva, como parte de los proyectos de reconstrucción para las familias damnificadas -crédito analu_pineda/Instagram
En Quibdó está prevista la construcción de 27 viviendas en la urbanización Tierra Nueva, como parte de los proyectos de reconstrucción para las familias damnificadas -crédito analu_pineda/Instagram

Pineda compartió los resultados a través de una publicación en Instagram, donde reconoció el trabajo de voluntarios, empresas y fundaciones que se vincularon a las labores de apoyo. “Hoy cumplimos dos meses siendo Colombia, un solo corazón”, expresó al recordar el tiempo transcurrido desde la emergencia.

Empresas y voluntarios participaron en la atención

La movilización de las donaciones contó con la participación de 166 empresas, entidades y fundaciones, según las cifras presentadas por la campaña. A este esfuerzo se sumaron más de 1.250 voluntarios y la habilitación de más de 30 centros de acopio en distintos puntos del territorio nacional.

El transporte de los suministros fue otro de los componentes de la operación. De acuerdo con el reporte, 24 empresas del sector participaron en el traslado de las ayudas por tierra, aire y mar, con el propósito de llevar los recursos a los municipios incluidos en el plan de atención.

PUBLICIDAD

La primera dama agradeció a quienes hicieron parte de las jornadas de asistencia y destacó el trabajo colectivo para atender a las comunidades afectadas. “Gracias a cada voluntario y a cada empresa aliada por estos dos meses de entrega. Nada de esto habría sido posible sin ustedes”, manifestó en su publicación.

La recuperación de tres colegios y tres centros de salud en Cali hace parte de las iniciativas anunciadas para restablecer servicios esenciales en las zonas afectadas por el terremoto -crédito analu_pineda/Instagram
La recuperación de tres colegios y tres centros de salud en Cali hace parte de las iniciativas anunciadas para restablecer servicios esenciales en las zonas afectadas por el terremoto -crédito analu_pineda/Instagram

Tras la distribución de los suministros, la campaña anunció el comienzo de una nueva fase enfocada en recuperar viviendas e infraestructura esencial para las comunidades que sufrieron los efectos del movimiento telúrico.

Viviendas, colegios y centros de salud, entre los proyectos

Uno de los anuncios corresponde a la construcción de 27 viviendas en la urbanización Tierra Nueva, en Quibdó, Chocó. El proyecto se desarrollaría con la Corporación Organización El Minuto de Dios, mediante recursos destinados a la ejecución de las obras. En Cali, la iniciativa contempla la reconstrucción de tres instituciones educativas y tres centros de salud. Según la información divulgada por Pineda, estas intervenciones contarán con una donación específica de la Fundación Solidaridad por Colombia.

La campaña también informó sobre una alianza con Argos, Proconcreto y ACF para desarrollar nuevas viviendas destinadas a las familias damnificadas. Sin embargo, el reporte no precisó cuántas unidades habitacionales se construirían mediante esta cooperación ni estableció fechas para su entrega.

En Quibdó, otra de las acciones previstas busca atender a 300 familias a través de un centro integral que se desarrollaría junto con la organización nu3. La colaboración incluiría actividades solidarias, como bingos, para recaudar recursos que contribuyan a financiar las iniciativas de apoyo.

En Quibdó está prevista la construcción de 27 viviendas en la urbanización Tierra Nueva, como parte de los proyectos de reconstrucción para las familias damnificadas -crédito analu_pineda/Instagram
En Quibdó está prevista la construcción de 27 viviendas en la urbanización Tierra Nueva, como parte de los proyectos de reconstrucción para las familias damnificadas -crédito analu_pineda/Instagram

Los proyectos anunciados buscan dar continuidad a la atención de las comunidades después de las primeras jornadas de asistencia humanitaria. La reconstrucción dependerá de las alianzas establecidas con las organizaciones privadas y las fundaciones vinculadas a la campaña. Aunque el balance presenta las principales líneas de intervención y los actores que participarían en ellas, no incluye los montos de inversión destinados a cada proyecto ni un cronograma detallado para la ejecución y entrega de las obras.

De esta manera, ‘Colombia, un Solo Corazón’ informó el paso de la distribución de ayudas a una etapa centrada en la recuperación de viviendas, espacios educativos y servicios de salud en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Temas Relacionados

Ana Lucía PinedaTerremoto en ColombiaCampaña ‘Colombia, un Solo Corazón’Ayudas damnificadosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Rock al Parque rompe récord con 191.000 asistentes en su primer día: hasta los tiburones celebraron la masiva jornada

La edición de los 30 años comenzó con una asistencia sorprendente y dejó escenas virales entre el público a la salida del Parque Simón Bolívar

Rock al Parque rompe récord con 191.000 asistentes en su primer día: hasta los tiburones celebraron la masiva jornada

América vs. Medellín - en vivo HOY: siga aquí el partido donde los ‘Diablos Rojos’ pueden clasificar a las finales

El partido que cierra la jornada dominical del fútbol profesional colombiano se jugará en el “Sanfernandino” de Cali, el cual volverá a tener habilitadas sus cuatro tribunas después del sismo del 10 de agosto

América vs. Medellín - en vivo HOY: siga aquí el partido donde los ‘Diablos Rojos’ pueden clasificar a las finales

Ejército sostiene combates con las disidencias de las Farc en zona rural de Cajibío, Cauca: crece la preocupación en la comunidad

La Tercera División reportó operaciones contra la Estructura Jaime Martínez en el corregimiento de Dinde. Líderes sociales alertaron que varias familias permanecen dentro de sus viviendas por los enfrentamientos cerca del puente que comunica la zona con El Carmelo

Ejército sostiene combates con las disidencias de las Farc en zona rural de Cajibío, Cauca: crece la preocupación en la comunidad

Colombia se quedaría sin energía en una parte de 2027: dicen en qué meses podría haber apagones y piden soluciones para evitarlo

XM, operador del Sistema Interconectado Nacional, condicionó la cobertura total del consumo a que las centrales térmicas sostengan más de 85 GWh/día y a que no se repita una sequía como la de 2015-2017

Colombia se quedaría sin energía en una parte de 2027: dicen en qué meses podría haber apagones y piden soluciones para evitarlo

Salario mínimo de 2027 tendría un aumento menor al que esperan los trabajadores, pero así mejoraría el ingreso a los que reciben auxilio de transporte

Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, dijo a Infobae Colombia que los trabajadores podrían pedir un incremento cercano al 15%

Salario mínimo de 2027 tendría un aumento menor al que esperan los trabajadores, pero así mejoraría el ingreso a los que reciben auxilio de transporte
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

ENTRETENIMIENTO

Rock al Parque rompe récord con 191.000 asistentes en su primer día: hasta los tiburones celebraron la masiva jornada

Rock al Parque rompe récord con 191.000 asistentes en su primer día: hasta los tiburones celebraron la masiva jornada

Carolina Ramírez cuestiona los mensajes que incomodaron a su esposo Martín por escenas de ‘La Reina del Flow’: “No es verdad”

Kris R desmintió versiones sobre una posible ruptura con Karina García: “Mucha confianza y mucho amor”

Desde Winnie Pooh hasta Jesús: los protagonistas de los pogos de Rock al Parque 2026 que causaron revuelo en las redes

Melissa Gate habría arremetido contra Yina Calderón por su éxito en Estados Unidos y la empresaria le respondió: “Algunas cucarachas queden tiesas”

Deportes

América vs. Medellín - en vivo HOY: siga aquí el partido donde los ‘Diablos Rojos’ pueden clasificar a las finales

América vs. Medellín - en vivo HOY: siga aquí el partido donde los ‘Diablos Rojos’ pueden clasificar a las finales

Atlético Nacional dio a conocer los precios de la boletería para el clásico ante Independiente Medellín: permitirá el ingreso de hinchada visitante

Jugador del Deportivo Cali hizo una solicitud a los hinchas tras salir expulsado ante Deportivo Pereira: “No se metan con mi familia”

Katherine Tapia se queda afuera de la Copa Libertadores Femenina por un viaje de emergencia familiar a Colombia: Palmeiras la excluyó sin hablar con ella

Jefferson Lerma llegó a 400 partidos en el fútbol europeo y lo celebró con gol: el colombiano le dio la ventaja al Crystal Palace vs. Nottingham Forest