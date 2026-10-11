Más de 48.000 personas recibieron ayudas tras el terremoto del 10 de agosto, según balance de la primera dama

La primera dama, Ana Lucía Pineda, presentó el balance de la campaña ‘Colombia, un Solo Corazón’, que distribuyó 5.813 toneladas de ayuda en ocho departamentos y 80 municipios - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/ EFE/Paula Orozco/Foto AP

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La atención a las familias afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto entra en una nueva etapa, con proyectos de vivienda, educación y salud en algunas de las zonas golpeadas. La campaña ‘Colombia, un Solo Corazón’, encabezada por la primera dama, Ana Lucía Pineda, anunció iniciativas para recuperar infraestructura y apoyar a los damnificados.

El balance divulgado por la iniciativa señala que más de 48.000 personas se benefician de la asistencia humanitaria durante los dos meses posteriores al terremoto de magnitud 7,4. En ese periodo, la campaña reporta la entrega de más de 5.813 toneladas de ayuda en ocho departamentos y 80 municipios del país.

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En Quibdó está prevista la construcción de 27 viviendas en la urbanización Tierra Nueva, como parte de los proyectos de reconstrucción para las familias damnificadas -crédito analu_pineda/Instagram

Pineda compartió los resultados a través de una publicación en Instagram, donde reconoció el trabajo de voluntarios, empresas y fundaciones que se vincularon a las labores de apoyo. “Hoy cumplimos dos meses siendo Colombia, un solo corazón”, expresó al recordar el tiempo transcurrido desde la emergencia.

Empresas y voluntarios participaron en la atención

La movilización de las donaciones contó con la participación de 166 empresas, entidades y fundaciones, según las cifras presentadas por la campaña. A este esfuerzo se sumaron más de 1.250 voluntarios y la habilitación de más de 30 centros de acopio en distintos puntos del territorio nacional.

El transporte de los suministros fue otro de los componentes de la operación. De acuerdo con el reporte, 24 empresas del sector participaron en el traslado de las ayudas por tierra, aire y mar, con el propósito de llevar los recursos a los municipios incluidos en el plan de atención.

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La primera dama agradeció a quienes hicieron parte de las jornadas de asistencia y destacó el trabajo colectivo para atender a las comunidades afectadas. “Gracias a cada voluntario y a cada empresa aliada por estos dos meses de entrega. Nada de esto habría sido posible sin ustedes”, manifestó en su publicación.

La recuperación de tres colegios y tres centros de salud en Cali hace parte de las iniciativas anunciadas para restablecer servicios esenciales en las zonas afectadas por el terremoto -crédito analu_pineda/Instagram

Tras la distribución de los suministros, la campaña anunció el comienzo de una nueva fase enfocada en recuperar viviendas e infraestructura esencial para las comunidades que sufrieron los efectos del movimiento telúrico.

Viviendas, colegios y centros de salud, entre los proyectos

Uno de los anuncios corresponde a la construcción de 27 viviendas en la urbanización Tierra Nueva, en Quibdó, Chocó. El proyecto se desarrollaría con la Corporación Organización El Minuto de Dios, mediante recursos destinados a la ejecución de las obras. En Cali, la iniciativa contempla la reconstrucción de tres instituciones educativas y tres centros de salud. Según la información divulgada por Pineda, estas intervenciones contarán con una donación específica de la Fundación Solidaridad por Colombia.

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La campaña también informó sobre una alianza con Argos, Proconcreto y ACF para desarrollar nuevas viviendas destinadas a las familias damnificadas. Sin embargo, el reporte no precisó cuántas unidades habitacionales se construirían mediante esta cooperación ni estableció fechas para su entrega.

En Quibdó, otra de las acciones previstas busca atender a 300 familias a través de un centro integral que se desarrollaría junto con la organización nu3. La colaboración incluiría actividades solidarias, como bingos, para recaudar recursos que contribuyan a financiar las iniciativas de apoyo.

En Quibdó está prevista la construcción de 27 viviendas en la urbanización Tierra Nueva, como parte de los proyectos de reconstrucción para las familias damnificadas -crédito analu_pineda/Instagram

Los proyectos anunciados buscan dar continuidad a la atención de las comunidades después de las primeras jornadas de asistencia humanitaria. La reconstrucción dependerá de las alianzas establecidas con las organizaciones privadas y las fundaciones vinculadas a la campaña. Aunque el balance presenta las principales líneas de intervención y los actores que participarían en ellas, no incluye los montos de inversión destinados a cada proyecto ni un cronograma detallado para la ejecución y entrega de las obras.

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De esta manera, ‘Colombia, un Solo Corazón’ informó el paso de la distribución de ayudas a una etapa centrada en la recuperación de viviendas, espacios educativos y servicios de salud en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.