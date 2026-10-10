Hija de Iván Name celebró que su padre, investigado por el caso de la Ungrd, haya recobrado su libertad: “Demostrará su inocencia”

La concejal María Clara Name celebró la decisión que también cobijó a Andrés Calle - créditos Catalina Olaya/Colprensa | Concejo de Bogotá

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Siguen las reacciones luego de que la Corte Suprema de Justicia concedió la libertad provisional a los excongresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, después de determinar que transcurrió un año desde la resolución de acusación en su contra sin que se instalara el juicio por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Una de las primeras en salir a celebrar la decisión fue la concejal de Bogotá e hija de Name, María Clara Name Ramírez (Partido Alianza Verde), y a través de un mensaje desde su cuenta de X la tarde del viernes 9 de octubre de 2026, mismo día en que se conoció el fallo de la alta corte, expresó su satisfacción al ver que su progenitor podrá demostrar que no es culpable de los señalamientos en medio de escándalo de los carrotanques de La Guajira.

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“Mi padre, Iván Name Vásquez, podrá defenderse en libertad y ejercer plenamente su derecho a la defensa. Después de casi un año y medio, se garantiza el respeto a su presunción de inocencia”, inicia la declaración por parte de la cabildante.

Al final, Name Ramírez se mostró confiada en que “la justicia colombiana permita esclarecer los hechos y que el proceso continúe con todas las garantías del debido proceso”, y sentenció para cerrar: “¡Demostrará su inocencia!”

La concejal Name reaccionó a la liberación de su padre vía X la tarde del viernes 9 de octubre - crédito @MariaClaraName/X

La medida quedó consignada en una providencia del 9 de octubre de 2026, emitida por la Sala Especial de Primera Instancia.

La decisión beneficia a los dos excongresistas, que permanecen recluidos en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, La Picota, mientras avanza el proceso judicial relacionado con el presunto desvío de recursos públicos.

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El alto tribunal aplicó el numeral 5 del artículo 365 de la Ley 600 de 2000, que contempla la libertad provisional cuando vence el plazo para iniciar el juicio luego de la acusación. La resolución no modifica los cargos ni implica una definición sobre la responsabilidad penal de los procesados.

La acusación contra Name y Calle continúa vigente, y la Corte deberá programar e instalar el juicio en el que se debatirán las pruebas presentadas por la Fiscalía, las defensas y los demás intervinientes dentro del expediente.