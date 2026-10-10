Tizishi explora su versatilidad musical antes de subirse al escenario de Rock al Parque: “Todo lo que hago, lo hago con corazón”

Tizishi se presentará el 12 de octubre en el Parque Simón Bolívar, como parte de la programación de la última jornada de Rock Al Parque 2026 - crédito @tizishi/Instagram

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La cantante y rapera Tiziana Pierini, conocida artísticamente como Tizishi, construyó una trayectoria ascendente en la escena urbana argentina desde el municipio de Moreno, ubicado al occidente de la provincia de Buenos Aires, y a unos 40 km de la capital. Sus primeros pasos artísticos estuvieron vinculados a la actuación y la docencia teatral, etapa en la que superó la timidez inicial mediante interpretaciones musicales en la red de transporte público bonaerense.

A partir de 2023, la artista de 24 años comenzó a difundir improvisaciones freestyle junto a su hermano Ciro en las plataformas digitales, una dinámica que generó una respuesta inmediata del público y le permitió acumular más de 1,4 millones de seguidores en TikTok.

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Esa repercusión en las redes impulsó la firma de su primer contrato con los sellos Ciri Records y Dale Play Records, al tiempo que comenzó a trabajar con el productor Cocodrilo P&B. Su propuesta estética fusiona elementos del rap, el R&B, el pop y el soul, una síntesis que se reflejó en su EP Principios y en sencillos como Muevo los pies, Si te vas y La oscuridad del sol, esta última con más de 100.000 reproducciones en pocas semanas.

Asimismo, fortaleció su posición en el circuito con grabaciones conjuntas junto al rapero Klan en La que pinta y en la sesión Rapeando A Cualquier Hora #33, además de sumarse al proyecto audiovisual ¡FA! con su versión del clásico de Los Abuelos de la Nada, Sin gamulán.

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La cantante visitó Colombia en mayo, durante el BIME Bogotá, realizando algunas presentaciones exclusivas para ejecutivos de la industria musical. Ahora se presentará por primera vez en un espacio masivo nacional, como parte de Rock Al Parque - crédito @tizishi/Instagram

El crecimiento de su repertorio posibilitó su desembarco en escenarios de gran convocatoria en Argentina, como el Buenos Aires Trap, al tiempo que actuó como telonera en presentaciones de artistas de proyección internacional como Nicki Nicole, Cazzu, Rels B y Shakira. Estas apariciones consolidaron su presencia en el directo y ampliaron el alcance de sus composiciones ante audiencias multitudinarias.

En medio de su proceso de expansión profesional, Tizishi alista su primera presentación en el exterior dentro de la edición 30 del festival Rock Al Parque. La cantante subirá al escenario para ofrecer un recorrido por sus lanzamientos más recientes y poner a prueba la recepción de su estilo ante el público colombiano.

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Meses antes de su aparición en el cartel de Rock al Parque, Tizishi habló con Infobae Colombia durante su paso por el BIME Bogotá (visita que aprovechó para brindar dos presentaciones dirigidas principalmente a personajes de la industria musical). En la charla, la cantante abordó aspectos como el nexo entre su faceta como creadora de contenido y la de cantante en ascenso, la inteligencia artificial, su proceso creativo, su relación con el estudio de grabación y su intención de proyectarse a nivel internacional.

La rapera actuó como telonera en las presentaciones de figuras internacionales como Nicki Nicole, Cazzu, Rels B y Shakira - crédito @tizishi/Instagram

Infobae Colombia: Empezó como creadora de contenido y luego dio el salto a la música. ¿Cómo fue ese proceso?

Tizishi: Bueno, yo empecé en verdad al revés. Empecé haciendo música, después empecé a crear contenido, ya hace ocho años hago música, y la verdad es que a mí me encanta, llegar con un mensaje a más personas.

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Entonces, la realidad es que cuando me dijeron: “No, a mí me da cringe TikTok”... Mis amigos estaban como: “No me animo a subir un videíto”. No solamente es un video bailando; es agarrar todas las herramientas que uno tiene, desde no tener nada, como yo, que soy una piba de Moreno, de Buenos Aires, Argentina, que no tenía oportunidades y agarré una plataforma sin importar lo que los demás le digan y empecé a hacer contenido y me animé sin que me importe los haters ni nada.

Y gracias a eso, hoy siento que logré, por ejemplo, estar en Colombia por primera vez, que tengo capaz a mis viejos que nunca salieron del país, ¿me entendés? Y yo así, animándome, aunque pase vergüenza, aunque me critiquen, llegué acá. Entonces, no importa si te pegás y sos una estrella de la música, una Mónica Naranjo. No, sé feliz haciendo lo que te gusta, que algún lado te va a llevar y cosas hermosas vas a conseguir.

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En todo caso, si tiene ‘haters’, algo tendrá que estar haciendo bien...

Claro, una vez me dijeron, “Cuando tengas haters es que estás empezando a tener éxito”. Y me quedó flasheado porque es verdad. Antes tenía 1.000 seguidores y toda mi familia me amaba. Cuando empezaron los haters, había 10.000. Digo, ahora que hay 1.800.000, están todos tipo: “Eh, esta pim, pum, pam”, y cada vez somos más, ¿viste?

¿Cómo la ha recibido Colombia?

Increíble. Me encantan los colombianos en Bogotá, bueno, que es el lugar que conocí. Toda la gente es muy amable. Claro, yo soy medio boca sucia, como se diría, no sé cómo se diría acá, pero soy medio asquerosa para hablar. Entonces, acá me di cuenta que todos son muy amorosos, muy lindos, todo el tiempo serviciales, buenas personas, todos tiernos, los adoro. Es algo muy diferente. Me está haciendo querer cambiar la personalidad y ser más amorosa.

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A lo largo del año publicó varios lanzamientos. ¿Van a ir para un álbum o un EP? ¿Cuál es el plan?

No, son todos singles y ahora estamos trabajando en un disco, en un EP, en singles. O sea, se vienen muchas cosas este año. Le vamos a meter más que nunca. Aparte que tengo a la editorial Pearl y a la discográfica Fénix, que nos están recontra apoyando también. Es un momento como para agarrar todas las herramientas antes de que la IA nos invada [risas].

El sencillo de la cantante argentina alcanzó 100.000 reproducciones a una semana de su estreno en octubre de 2025 - crédito Tizishi/YouTube

Hablando de eso, ¿Cómo ve el tema de la IA?

Me da miedo. El otro día conocí uno y casi me infarto, porque mi hermanito mandó un audio tipo “la, la, la, la, la”, y le hizo una cumbia masterizada de 4.000 dólares en 16 milésimas de segundo con la voz de mi hermano. Yo no lo podía creer. Dije: “Dios, por favor, líbranos del mal. Amén”. Me da miedo. Sí, mucho miedo.

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Entre sus lanzamientos este año hay una versión de Sin Gamulán, de Los Abuelos de la Nada. ¿Cómo surgió y por qué escogió esa canción en particular?

Es una versión de ellos que tocamos en una sesión muy conocida en Argentina que se llama las Sesiones FA, que son increíbles. Las sesiones han tenido artistas de tope, han estado Acru, Milo J, Zoe Gotusso... artistas muy conocidos, en donde todos van y hacen covers.

Así que bueno, ahí he ido y para mí ha sido una oportunidad increíble y un sueño. Es una meta que me vengo proponiendo hace un montón de tiempo y no creí que iba a llegar tan rápido. La verdad, estoy muy feliz. Y la verdad es que hicimos como 15 covers y le mandé y fue como una elección que propuso mi pareja, eh, y después Mex Urtizberea dijo: “Es esta”. Así que bueno, ahí fue.

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Tizishi se presentará el lunes 12 de octubre en el escenario BBC, a partir de las 4:10 p. m. - crédito cortesía Tizishi

¿Qué le diría a un colombiano que todavía no conoce su música? ¿Cómo se describiría?

Yo me describiría como una artista psicópata [risas]. Una artista muy loca, muy versátil. Es muy difícil encuadrarme aún en algo, pero todo lo que hago, lo hago con corazón, intentando transmitir un mensaje, buscar un poco de luz al final del túnel, ya que el mundo está tan caqueado [sic] que, nada, me gusta conectar con melodías que salen de mi cerebro, reales, que vivimos realmente. Es lo más puro y humano que me sale, y por eso siento que la gente me puede llegar a gustar y hacerles sentir una emoción, que es mi búsqueda.

¿Cómo se maneja en el estudio de grabación? Y, particularmente, cuando llega el momento de decidir en qué momento terminar la canción o seguirla arreglando o probar algo más. ¿Cómo se maneja con esas situaciones?

Soy una persona que me amoldo mucho a salir de mi zona de confort con cada productor y quiero ver cómo hacen ellos. Mi forma más fácil siempre es tocar una melodía, tirar un freestyle, empezar a componer en base a eso.

Pero también he estado con productores a los que no les gusta el freestyle y quieren que me ponga a escribir. He estado con productores a los que les gusta primero hacer toda la instrumentación y después en un mes escribir. He estado con produ que te hacen un loop eterno que hace tú, ta, tú, ta, y tenemos que inspirar la melodía. Entonces todo es muy, muy complicado y diferente.

Me gusta hacerlo de todas las formas. La que más me gusta es esta que te comento del freestyle, porque me encuentro algo muy profundo y real cuando freestyleo. Pero la realidad es que soy muy compleja porque tengo “demotitis” aguda. Eso me lo ha dicho mi productor, que quiero mucho, Bruzi, y que es uno de los que primero me apoyó. Él me dice: “No puede ser que yo te mando un tema que hicimos en una tarde y después cada cosa que le cambio, vos: ‘ay, me gustaba antes’. Fue una maqueta, hay que evolucionar, hay que crecer”. Yo: “no, pero me gustaba este ruido que hacía guau guau”. Y me dice: “No, no puede tener un guau guau”, ¿me entendés?

Entonces, bueno, vamos ahí. Soy muy complicada para el mix y el master y para la producción de los temas, pero para la letra la sacamos bastante fácil.

¿Cómo visualiza el resto de 2026?

Voy a hablar más desde el deseo que desde lo tangible, ya que la onda es que aparezcan las oportunidades manifestándolas.

Me encantaría poder sacar más de diez canciones, entre discos, EP y singles. Me encantaría viajar. Me encantaría viajar para Europa, que tengo más público que en mi país, y poder conocer, aprovechar la oportunidad para viajar.

Y hay algo que me pasó cuando viajé por primera vez, porque como acá es la primera vez que salgo de mi país, gracias a la música también fue la primera vez que me tomé un avión y cuando estaba en Misiones, Argentina, mirando así el horizonte, dije: “Claro, esto es lo que yo quiero para mí, viajar por música”.

Así que me encantaría viajar, conocer Latinoamérica y poder llevar mi música y generar un público. No quiero flashear el sueño. Quiero que sea tangible y quiero tener un público que me apoye y que le guste mi música y que le haga sentir algo. Esos serían mis objetivos con esto.

Habiendo colaborado con otros artistas en el pasado, ¿con cuál le gustaría colaborar? ¿Cuál sería su siguiente check?

Joaquín Sabina. Difícil, pero lo manifiesto.