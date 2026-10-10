Anuel AA le pidió a Karol G que lo “desbloquee”, en medio de la promoción de su nueva canción “Vuelve”

Anuel AA y Karol G protagonizaron una de las parejas más mediáticas de la música urbana hasta su ruptura en 2021 - crédito @anuel y @karolg/Instagram

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El cantante puertorriqueño Anuel AA volvió a poner su vida sentimental en el centro de la conversación pública. En una publicación de Instagram pensada para promocionar su nueva canción, Vuelve, el artista le pidió a su expareja, la colombiana Karol G, que lo desbloqueara de sus redes sociales.

Junto a varias fotografías compartidas en su cuenta, Anuel escribió: “VUELVE KAROL G DESBLOQUÉAME BB. NO ES QUE YO SEA UN CUERO, ES QUE YO ME ENAMORO PROFUNDAMENTE”.

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En su publicación, Anuel solicitó públicamente a la Bichota que lo desbloquee de las redes sociales mediante una publicación que fue tomada por los usuarios como un ardid publicitario - crédito @anuel/Instagram

La frase, surgida como parte de la promoción de su tema, desplazó la atención hacia el vínculo personal que mantuvo con la cantante, con quien protagonizó en su momento una de las parejas más mediáticas de la música urbana y colaboró en producciones conjuntas.

No es la primera vez que el intérprete hace referencia a este bloqueo. En 2023 ya había publicado mensajes dedicados a Karol G en los que mencionaba la misma situación y aseguraba que se debía a que “alguien se puso celoso”, comentario que varios seguidores vincularon con Feid, pareja sentimental de la cantante en ese entonces.

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Una semana antes, fotos con Yailin reactivaron rumores de acercamiento

Anuel AA y Yailin despertaron rumores de una posible reconciliación tras aparecer juntos en una fiesta - crédito tomado de redes sociales @yailinlamasviral/ Instagram

El nuevo mensaje se produjo pocos días después de que la influencer Yailin La Más Viral compartiera, el 2 de octubre, imágenes y videos de una salida nocturna en República Dominicana en la que coincidió con Anuel AA y Fabiana Buitrago, actual pareja del cantante. En los registros difundidos a través de Instagram, los tres aparecen abrazados, cantando y compartiendo durante la celebración, sin mostrar señales de tensión.

El encuentro volvió a poner el foco sobre el historial sentimental entre la pareja. Yailin y Anuel se casaron en República Dominicana en junio de 2022 y tuvieron a su hija Cattleya en marzo de 2023, antes de anunciar su separación ese mismo año. Las imágenes de la fiesta no constituyeron por sí mismas una confirmación de una reconciliación, y ninguno de los dos hizo un anuncio público al respecto.

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Con el paso del tiempo, ambos artistas han mostrado un trato más cercano en asuntos relacionados con la crianza de la menor, aunque no existe información pública que permita concluir que retomaron una relación de pareja.

Karol G habló sobre sus relaciones pasadas días antes del mensaje de Anuel AA

La cantante reconoció que publicó 'Mañana será bonito' de forma inmediata para dar a conocer el fin de su etapa con Anuel AA - crédito @karolg/Instagram

El pedido de Anuel también llegó poco después de que Karol G abordara el tema de sus vínculos sentimentales durante una entrevista para el formato de entrevistas del New York Times, Popcast.

Allí, la cantante fue consultada sobre sus álbumes Mañana será bonito y No me arrepiento de sentir tanto, proyectos que el público asocia con sus relaciones con Anuel AA y Feid, respectivamente.

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El conductor del programa le preguntó de forma directa si había notado que recurría a una fórmula similar al dedicar un nuevo álbum a una ruptura amorosa. Karol G reconoció que ambos discos surgieron de procesos de sanación tras el fin de una relación, pero remarcó las diferencias entre uno y otro. “La diferencia entre los dos álbumes es que hay un gran crecimiento en mí”, afirmó la artista. “Creo que la manera en la que la gente puede vivir los álbumes es muy diferente”.

La cantante también explicó que el proceso detrás de No me arrepiento de sentir tanto fue distinto al de su álbum anterior. Según detalló, compuso el disco en diciembre y enero de este año, pero decidió esperar antes de lanzarlo para que la noticia de la separación se conociera primero. “Con el otro álbum pensé, a la mierda, quiero que salga ya y quiero que sepan todo”, señaló, en referencia a la etapa que atravesó junto a Anuel AA.

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Mientras Mañana será bonito se publicó cuando la artista todavía procesaba el final de esa relación, el proyecto más reciente llegó luego de un período de distancia que, según sus propias palabras, le permitió abordar la ruptura con Feid desde otra perspectiva.