Colombia

Récord mundial de ilusionismo: colombianos superan marca Guinness de levitación en espacio público

Durante 5 horas y 11 minutos, Handlich y Harry se mantuvieron suspendidos en la vía pública, superando el registro impuesto anteriormente por artistas brasileños.

Los cafeteros superaron la marca que tenían dos artistas brasileños - Crédito: Cortesía
Los cafeteros superaron la marca que tenían dos artistas brasileños - Crédito: Cortesía
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Ilusionistas colombianos obtienen dos récords mundiales Guinness tras permanecer más de cinco horas suspendidos en espacio público

Los ilusionistas colombianos Handlich y Harry obtuvieron dos récords mundiales avalados por Guinness World Records luego de realizar un desafío de resistencia e ilusionismo en el que permanecieron suspendidos durante 5 horas y 11 minutos a una altura de 9 metros en un espacio público.

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La marca fue registrada en una demostración desarrollada en vía pública, donde ambos artistas se mantuvieron suspendidos frente a una ventana durante más de cinco horas consecutivas. De acuerdo con la información divulgada por los protagonistas del reto, el desempeño fue certificado oficialmente por Guinness World Records.

Los reconocimientos obtenidos corresponden a las categorías de mayor tiempo levitando en un espacio público y mayor altura levitando en un espacio público.

Según los datos suministrados por los ilusionistas, la marca anterior pertenecía a los brasileños Henry y Klaus, quienes habían permanecido suspendidos durante 4 horas y 20 minutos a una altura de 7 metros en una demostración realizada también en un espacio público.

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Artistas - colombianos
La hazaña técnica y de resistencia física otorgó a Handlich y Harry los reconocimientos por mayor tiempo y mayor altura levitando en un entorno urbano.

Con el nuevo registro, Handlich y Harry alcanzaron una permanencia superior en tiempo y una mayor altura respecto a la referencia previamente existente.

La prueba se efectuó a 9 metros de altura y requirió que ambos magos permanecieran suspendidos durante 5 horas y 11 minutos continuos. El reto fue desarrollado ante la vista del público y se convirtió en una de las demostraciones de resistencia más extensas realizadas por ilusionistas colombianos bajo estas condiciones.

De acuerdo con la información difundida por los artistas, una de las particularidades del desafío estuvo relacionada con el punto desde el cual se realizó la suspensión. Mientras que registros anteriores habían utilizado una pared o estructuras metálicas como parte del montaje, la presentación de los colombianos se llevó a cabo desde una ventana, permaneciendo frente a una superficie de vidrio situada a varios metros del suelo.

La actividad demandó una planificación previa orientada a aspectos técnicos, físicos y logísticos necesarios para sostener la presentación durante el tiempo establecido. Durante las más de cinco horas que duró la exhibición, los ilusionistas permanecieron elevados sobre la vía pública mientras se desarrollaba el proceso de verificación y validación de la marca.

El evento permitió la observación directa por parte de asistentes y espectadores que siguieron el desarrollo de la prueba durante toda la jornada. La duración del desafío convirtió la actividad en una de las presentaciones de mayor resistencia realizadas por artistas del ilusionismo en el país.

Artistas - colombianos
Con una prueba realizada a 9 metros del suelo frente a una ventana, los artistas colombianos certificaron oficialmente su marca ante la organización Guinness.

Tras la certificación de los nuevos récords, Handlich y Harry manifestaron su interés en compartir detalles relacionados con la preparación previa al desafío, los procedimientos adoptados para cumplir con las exigencias del intento y la experiencia de permanecer suspendidos durante más de cinco horas a una altura de 9 metros.

Los dos reconocimientos mundiales otorgados por Guinness World Records fueron incorporados al historial profesional de los ilusionistas colombianos, quienes registraron oficialmente las marcas de mayor tiempo y mayor altura en una demostración de levitación realizada en un espacio público.

La certificación de ambos récords quedó registrada con una permanencia de 5 horas y 11 minutos y una altura de 9 metros, cifras con las cuales se formalizó la obtención de los dos nuevos registros mundiales alcanzados por los artistas colombianos.

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