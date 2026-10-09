En video quedó registrado el rescate de un puma y su cría en Cauca: “La vida se respeta”

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Una madre puma y su cría fueron retiradas de la vereda Cañas Arriba, en zona rural de Miranda, Cauca, tras las amenazas de algunos habitantes que pretendían cazarlas. El rescate evitó que los dos felinos fueran atacados y permitió su traslado a Cali para una valoración especializada.

La operación estuvo a cargo de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), la Alcaldía de Miranda —por medio de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente— y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente de Cali (Dagma).

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Así lo confirmaron voceros de la entidad departamental: “¡La vida se respeta! Protegemos al Puma concolor en Miranda. En una rápida respuesta junto a la @AlcaldiaMiranda, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente (Sedam) y @DagmaOficial, logramos la recuperación de una madre y su cría en la vereda Cañas Arriba, frenando amenazas contra los animales”.

Los animales fueron hallados en el municipio de Miranda, Cauca - crédito (@CRCcauca/X)

La presencia de los animales había despertado temor entre pobladores de la zona. Las autoridades intervinieron antes de que se concretaran acciones contra la hembra y su cachorro, ambos de la especie Puma concolor.

Los pumas serán evaluados en un hogar de paso en Cali

Luego de su captura, los ejemplares permanecerán en un hogar de paso bajo observación veterinaria. Los especialistas revisarán su condición física, tomarán muestras y evaluarán posibles enfermedades infecciosas.

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Amarildo Correa Obando, director de la CRC, explicó a El Tiempo que las pruebas permitirán conocer tanto el estado de salud de los pumas como eventuales riesgos para el entorno. “Les haremos pruebas de enfermedades infecciosas de perros, de gatos”, señaló el funcionario.

Momentos tras la llegada del rescate de los ejemplares - crédito (@CRCcauca/X)

Las autoridades también analizarán el comportamiento de la madre y su cría para determinar si cuentan con las condiciones necesarias para sobrevivir de nuevo en libertad.

Por ahora, los dos animales continuarán bajo cuidado de especialistas. La decisión sobre su retorno a un área natural dependerá de los resultados de las valoraciones médicas y de la evaluación de su capacidad de adaptación.

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La CRC recordó que perseguir, capturar o atacar a la fauna silvestre puede constituir un delito ambiental en Colombia. La entidad pidió a las comunidades informar a las autoridades cuando detecten animales silvestres cerca de viviendas o zonas de producción rural.

A los animales los revisaron antes de ser llevados ante autoridades ambientales - crédito (@CRCcauca/X)

El puma cumple una función de control dentro de los ecosistemas al regular poblaciones de otras especies. En municipios del Cauca y el Valle del Cauca se han registrado avistamientos de estos felinos en sectores rurales, asociados a la búsqueda de alimento y al tránsito por corredores naturales.

Plataforma Alto celebró que universidad quitó cercas contra iguanas

De manera paralela, la entidad defensora de animales confirmó que la Fundación Universitaria San Martín retiró las cercas instaladas alrededor de árboles de su campus, luego de las críticas en redes sociales por las restricciones —hechas con tejas de zinc— que, según denuncias de ambientalistas, impedían que las iguanas treparan a esos espacios.

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Esta fue la denuncia que publicó la Plataforma ALTO - crédito @PlataformaALTO/X

La Plataforma Alto celebró la medida y atribuyó el retiro de las estructuras a la presión ciudadana y a las denuncias de defensores de fauna en Barranquilla. “Victoria por las iguanas”, señaló la organización en sus redes sociales.

La controversia surgió por videos que mostraban tejas de zinc y otras barreras alrededor de árboles del campus. Activistas cuestionaron que estas estructuras pudieran limitar el acceso de las iguanas a los árboles, donde encuentran refugio.

En un comunicado divulgado el 6 de octubre, la San Martín informó que las láminas de zinc correspondían a barreras anteriores que ya habían sido retiradas y reemplazadas por cercamientos, tras recomendaciones de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA).

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La Fundación Universitaria San Martín afirmó que mantendrá el seguimiento a las orientaciones de la autoridad ambiental y a las actuaciones relacionadas con el caso.