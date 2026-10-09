El destino arqueológico de Colombia que Lonely Planet destaca entre los mejores lugares para visitar en 2026

El complejo arqueológico conserva esculturas talladas en piedra que representan figuras humanas, animales y seres que combinan rasgos de ambos -crédito Colprensa

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En el sur del Huila, las piedras guardan figuras que todavía plantean preguntas a los investigadores. Rostros con rasgos humanos y animales, montículos funerarios y espacios ceremoniales conforman el Parque Arqueológico de San Agustín, un lugar que conserva huellas de una antigua sociedad indígena y que fue incluido por la guía internacional Lonely Planet entre los mejores sitios para visitar en Colombia durante 2026.

La selección hace parte de una lista de 13 destinos destacados por la publicación. El reconocimiento pone la atención sobre un complejo arqueológico ubicado entre los municipios de San Agustín e Isnos, donde se encuentra uno de los conjuntos de monumentos religiosos y estatuas talladas en piedra más importantes de Suramérica.

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En el Bosque de las Estatuas, los visitantes pueden observar 35 esculturas prehispánicas distribuidas en un entorno rodeado de vegetación -crédito Colprensa

La relevancia del lugar trasciende el turismo. Junto con el Alto de los Ídolos y el Alto de las Piedras, el parque es reconocido como patrimonio de la humanidad, según el Fondo Nacional del Turismo (Fontur). Sus piezas y vestigios permiten acercarse a la cultura agustiniana, aunque parte de su significado continúa sin una explicación definitiva.

Un territorio que conserva sus enigmas

Lonely Planet resalta que el sitio reúne vestigios de una civilización antigua cuyo legado mantiene un componente de misterio. En el área se encuentran zonas ceremoniales y funerarias, además de numerosas esculturas de piedra. Algunas representan figuras que mezclan características de personas y animales, una combinación que sigue despertando preguntas sobre las creencias y prácticas de quienes las elaboraron.

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Los investigadores no han establecido con certeza la función de todas las representaciones. Una de las hipótesis plantea que el territorio pudo funcionar como un centro de peregrinación y de culto a los antepasados. La antigüedad de las piezas, elaboradas hace más de 2.000 años, convierte al parque en uno de los testimonios arqueológicos más destacados del país.

El sitio fue fundado como parque en 1935 y se describe como la necrópolis de mayor extensión del mundo. En sus terrenos hay yacimientos indígenas y restos asociados con una sociedad que desarrolló una tradición escultórica propia.

Los recorridos por el parque permiten combinar el patrimonio arqueológico con los paisajes naturales del sur del Huila, una zona de interés para el turismo cultural -crédito Icanh

Qué se puede encontrar durante el recorrido

La visita permite combinar el acercamiento a las piezas arqueológicas con espacios rodeados de vegetación. De acuerdo con el portal oficial Colombia Travel, el recorrido incluye el Museo Arqueológico y el Bosque de las Estatuas, donde se conservan esculturas y antiguos montículos funerarios en medio de un entorno natural.

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La Casa Museo, creada en honor al arqueólogo y académico colombiano Luis Duque Gómez, reúne una colección variada de objetos de la cultura agustiniana. El espacio ofrece a los visitantes otra forma de aproximarse a la historia de las comunidades que habitaron esta región del sur colombiano, a través de piezas que dan cuenta de su producción material.

En el Bosque de las Estatuas se pueden observar 35 esculturas de piedra que presentan distintos grados de elaboración. Su disposición permite apreciar formas y detalles diversos, y el patrimonio arqueológico convive con el paisaje local.

Fontur señala otra alternativa para explorar el territorio: realizar recorridos a caballo por senderos ecológicos que conducen hacia el imponente estrecho del Magdalena y conectan los tres predios vinculados al complejo: San Agustín, Alto de los Ídolos y Alto de las Piedras. Esta opción permite recorrer diferentes sectores del área y conocer sus paisajes.

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Los montículos funerarios y los espacios ceremoniales dan cuenta de las prácticas culturales de la antigua sociedad que habitó esta región del país -crédito Icanh

Un destino cultural para 2026

La recomendación de Lonely Planet incorpora a San Agustín en una selección internacional de lugares de interés para este año. Más allá de esa mención, el atractivo del parque está en la posibilidad de recorrer un territorio donde esculturas, restos funerarios y espacios ceremoniales dan cuenta de una cultura cuyo legado continúa siendo objeto de estudio.

Para los viajeros, la visita ofrece una aproximación a una parte de la historia prehispánica de Colombia. Las figuras talladas en piedra volcánica y los sitios funerarios conservados en el área permiten reconocer el trabajo de antiguos escultores y acercarse a las preguntas que siguen abiertas sobre la función de sus obras. El recorrido reúne patrimonio, arqueología y naturaleza en un mismo destino del Huila.

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