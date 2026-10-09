Asocapitales respaldó a Carlos Fernando Galán luego de que Gustavo Petro lo señalara de “cómplice de un genocidio”

El alcalde de Bogotá respondió con dureza al expresidente luego de una polémica actuación de la fuerza pública. Sus palabras apuntan a las consecuencias del lenguaje político en un país marcado por la violencia - crédito Andres Camilo Rodriguez Castillo/X

Guardar

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) expresó su respaldo al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y rechazó los señalamientos del expresidente Gustavo Petro, que lo calificó como “cómplice de un genocidio” en medio de una controversia por la intervención de la Policía durante una movilización propalestina cerca de la Embajada de Israel, en la localidad de Teusaquillo, la noche del 7 de octubre de 2026.

El comunicado se conoció el jueves 8 de octubre y advierte que ese tipo de expresiones, provenientes de una figura que ocupó la Presidencia de la República, pueden afectar el debate público, estigmatizar a autoridades elegidas democráticamente y alimentar escenarios de intolerancia.

PUBLICIDAD

“Acusar a un alcalde de ser cómplice de un genocidio es una irresponsabilidad de enorme gravedad”, afirmó Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales.

El expresidente Petro cuestionó al alcalde Galán por la orden que dio al Undmo de repeler la movilzación alrededor de la embajada de Israel la noche del miércoles 7 de octubre de 2026 - crédito @petrogustavo/X

La respuesta se sumó a otra de las réplicas que hizo Petro en contra de Galán vía X, luego de que le señaló que sus cuestionamientos podrían llevar a hechos violentos dada su figura pública, a lo que el exmandatario dijo: “Violencia ya es la que está descargando usted al golpear a los jóvenes solo porque están contra el genocidio en Gaza”.

Asocapitales pidió responsabilidad en el debate político

La asociación sostuvo que las diferencias políticas no justifican imputaciones de tal gravedad contra mandatarios territoriales. En su pronunciamiento, pidió a los dirigentes ejercer un liderazgo responsable y preservar el respeto por las instituciones democráticas.

PUBLICIDAD

El comunicado de Asocapitales se emitió la noche del jueves 8 de octubre de 2026 - crédito @Asocapitales/X

Asocapitales señaló que la discusión sobre las protestas y el orden público debe realizarse dentro de parámetros institucionales.

Como respaldo a Galán, que es el presidente de la Junta Directiva de Asocapitales, en su respuesta oficial la organización gremial también indicó que las autoridades tienen el deber de garantizar el derecho a la manifestación pacífica, al tiempo que protegen a los ciudadanos, servidores públicos y bienes públicos y privados.

Desde la entidad se expuso que la defensa de esos derechos no puede convertirse en una razón para estigmatizar a los alcaldes o para atribuirles responsabilidades sin que existan decisiones judiciales que lo sustenten.

PUBLICIDAD

El presidente colombiano Gustavo Petro cuestiona al alcalde de Bogotá en la red social X por la actuación policial durante una manifestación a favor de Palestina - crédito Gustavo Petro/X

A su vez, Santamaría advirtió que las palabras de dirigentes con alta visibilidad tienen consecuencias en una sociedad marcada por antecedentes de violencia política. “Colombia conoce las consecuencias de la estigmatización y de convertir las diferencias políticas en señalamientos personales”, destacó el funcionario.

El cruce surgió tras una protesta frente a la Embajada de Israel

La controversia se originó después de una movilización propalestina realizada el miércoles 7 de octubre cerca de la sede diplomática de Israel en Bogotá.

La jornada coincidió con el tercer aniversario del ataque de Hamas en territorio israelí, ocurrido el 7 de octubre de 2023.

El expresidente Petro cuestionó la actuación de la fuerza pública durante la protesta por parte de miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), y escribió en X al recordarle a su padre: “Galán cómplice de un genocidio, qué hubiera pensado Luis Carlos Galán”.

PUBLICIDAD

El alcalde respondió que no acepta esa acusación y pidió moderación al exmandatario.

Carlos Fernando Galán respondió a Gustavo Petro - crédito Carlos Fernando Galán/X

“No sea irresponsable, expresidente. No se le olvide que las palabras de un líder político tienen peso y pueden terminar en violencia. ¿Ya olvidó la historia reciente de Colombia?”, expresó Galán.

El mandatario distrital defendió su gestión al expresar que su administración ha garantizado las movilizaciones que se desarrollan de manera pacífica. Sin embargo, señaló que durante la jornada se presentaron actos que obligaron a ordenar la intervención de la Policía.

Galán denunció ataques contra una iglesia y una gestora de diálogo

Según la versión expuesta por el alcalde, durante las protestas fueron atacadas una iglesia y una gestora de diálogo de la alcaldía, quien tuvo que ser trasladada a un centro asistencial.

PUBLICIDAD

“Ayer, en medio de las protestas que se tornaron violentas, atacaron una iglesia y fue agredida una gestora de diálogo que tuvo que ser trasladada a un hospital. Por eso fue necesaria la intervención de la Policía”, detalló Galán.

Embajadora Vivian Aisen denunció manifestaciones ofensivas en contra de Israel - crédito @VivianAisen/X

El alcalde indicó que mantendrá esa instrucción cuando se registren ataques contra ciudadanos, funcionarios, gestores de diálogo o bienes públicos y privados.

Por su parte, la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, también denunció afectaciones en los alrededores de la embajada. En publicaciones en X compartió videos de la concentración y cuestionó que la movilización se realizara en la fecha en que se conmemoró el ataque de Hamas de 2023.

PUBLICIDAD

Aisen calificó como “vandalismo” los daños reportados en el espacio público y sostuvo que destruir o ensuciar zonas de la ciudad no contribuye a la defensa de la población palestina.

Así se vio la escena frente a la sede diplomática israelí - crédito Vivian Aisen

Mientras que Santamaría concluyó: “La democracia se defiende con argumentos, no con acusaciones que pueden poner en riesgo la integridad de quienes ejercen responsabilidades públicas”.