Colombia

Petro aseguró que la justicia de Estados Unidos no ha imputado cargos penales en su contra: autoridades norteamericanas no se han pronunciado de forma oficial

El exjefe de Estado colombiano señaló que su inclusión en la Lista Ofac, en la que está desde octubre de 2025, es un castigo político

El gobierno estadounidense expresó su disgusto por el manejo de país por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro - crédito Reuters/Europa Press
Petro aseguró que la justicia de Estados Unidos no había imputado cargos penales en su contra - crédito Reuters/Europa Press
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El expresidente de la República Gustavo Petro recordó en sus redes sociales que la justicia de Estados Unidos confirmó que no se habían imputado cargos penales en su contra, porque, según dijo, no hay pruebas sobre vínculos con el narcotráfico.

“El mismo gobierno de los EEUU acaba de afirmar que no existen cargos penales contra mí. No hay prueba que me implique en narcotráfico (sic)”, escribió en su cuenta de X.

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El exjefe de Estado colombiano señaló que su inclusión el la Lista Ofac era un castigo político @petrogustavo/X
El exjefe de Estado colombiano señaló que su inclusión en la Lista Ofac era un castigo político - crédito @petrogustavo/X

Bajo el criterio del líder político del Pacto Histórico, la inclusión de él, su hijo Nicolás Petro Burgos y su exesposa Verónica Alcocer en la Lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) es un castigo político por su postura con respecto al conflicto en Medio Oriente y sus opiniones sobre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, al que ha tildado de genocida en reiteradas ocasiones.

“Desde hace un año estoy en esa lista solo por mi discurso como presidente en Gaza y contra el genocida Netanyahu. Es un castigo político que no puedo aceptar porque toda opinión de un presidente en el seno de la Asamblea de las Naciones Unidas y sus actos contiguos esta protegido pounanimidad tanto por tratado internacional como por ley de los EEUU (sic)”, expuso Petro.

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A pesar de las declaraciones del exgobernante de los colombianos desde el Despacho Oval de Donald Trump, ni el Departamento de Estado ni la justicia norteamericana han realizado un pronunciamiento oficial que confirme la versión de Gustavo Petro.

La publicación compartida por Petro hace referencia a una investigación de The New York Times en la que fuentes consultadas por el diario indicaron que las pesquisas federales, lideradas por las fiscalías de Manhattan y Brooklyn con apoyo de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), se encuentran en etapas iniciales.

Dos pesquisas en Nueva York y ninguna acusación formal

Gustavo Petro le pidio un giro en el diálogo entre Estados Unidos y Latinoamerica a Donald Trump, tras el arresto del fiscal general de Bolivia
Gustavo Petro le pidió un giro en el diálogo entre Estados Unidos y Latinoamérica a Donald Trump - crédito Presidencia de Colombia

Las dos investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense avanzan por separado y se encuentran en una etapa inicial. Los fiscales examinan posibles reuniones de Gustavo Petro con narcotraficantes y la eventual solicitud de aportes de traficantes para su campaña presidencial.

Petro negó cualquier vínculo con organizaciones narcotraficantes. La fiscalía colombiana tampoco presentó cargos penales contra él.

Los fiscales federales estadounidenses suelen abrir expedientes sobre políticos, incluso jefes de Estado, sin que esas pesquisas desemboquen necesariamente en una acusación, explicó el diario estadounidense. Cuando el Gobierno de Estados Unidos formula cargos contra un presidente en ejercicio, habitualmente los hace públicos después de que el mandatario deja el poder.

créditos Cristian Bayona / Colprensa | Joel González / Presidencia de la República
Las dos investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense avanzan por separado y se encuentran en una etapa inicial - créditos Cristian Bayona / Colprensa | Joel González / Presidencia de la República

Las investigaciones de alto nivel suelen desarrollarse de manera reservada, y no surgieron indicios de que la Casa Blanca hubiera intervenido en el inicio de las pesquisas. La residencia oficial remitió las consultas al Departamento de Justicia, cuyos fiscales federales no hicieron comentarios; el Departamento de Estado también declinó pronunciarse.

El impacto electoral de las acusaciones

El entonces candidato Abelardo de la Espriella sostuvo en un video que había llegado el momento de que Petro respondiera por sus “escándalos” - crédito Reuters
El entonces candidato Abelardo de la Espriella sostuvo en un video que había llegado el momento de que Petro respondiera por sus “escándalos” - crédito Reuters

La embajada de Colombia en Washington rechazó con firmeza la información sobre las investigaciones. Gustavo Petro calificó la difusión del asunto como una injerencia en las elecciones.

El entonces candidato Abelardo de la Espriella sostuvo en un video que había llegado el momento de que Petro respondiera por sus “escándalos”. El presidente contestó: “No me interesan los procesos en Estados Unidos porque en mi país jamás me han acusado de algo como sugiere The New York Times”.

Los sectores de derecha intentaron trasladar las sospechas sobre Petro a Iván Cepeda. El expresidente Álvaro Uribe Vélez figura entre quienes buscaron asociar al aspirante de izquierda con las pesquisas estadounidenses.

Cepeda no respondió a una solicitud de comentarios, pero en declaraciones públicas definió las investigaciones como “rumores” dirigidos a perjudicar la imagen de Petro con fines políticos y electorales. Días después de que se conociera la información, un sondeo mostró que el candidato conservaba el primer lugar y había ampliado su ventaja.

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