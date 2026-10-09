Al igual que Frisby, la empresa colombiana Humo Barriles vive litigio de marca con compañía en Estados Unidos: así está la situación

Andrés Gonzalez, CEO de Humo Barriles, dijo que empezó a gestionar la protección de Humo Barriles en diciembre de 2024 - crédito HumoBarriles/Instagram

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Una gran sorpresa se llevó el empresario antioqueño Andrés González, fundador y CEO de Humo Barriles, cuando buscaba operar de manera directa en Estados Unidos.

En medio de ello, descubrió que una empresa solicitó el registro de su marca en ese país: “Yo mismo voy a montar la empresa mía, no voy a buscar un distribuidor, sino que yo voy a arriesgarme”, contó por medio de un video en redes sociales al describir el momento en que su plan de expansión se interrumpió.

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Antes de ese proyecto, Humo Barriles había vendido sus productos en Estados Unidos mediante un distribuidor, cuyo contrato terminó. González afirmó que entonces buscó operar en forma directa y que descubrió una solicitud de marca relacionada con el negocio. El empresario culpa esa actuación a terceros, aunque no existe una decisión judicial que haya establecido un delito ni una resolución definitiva sobre la titularidad de la marca.

La empresa no avanzó con la operación directa en Estados Unidos porque enfrenta solicitudes en competencia para proteger la marca, un conflicto que aún carece de decisión final, algo parecido a lo que ocurrió con Frisby Colombia y Frisby España.

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Una empresa que quiera evitar ese escenario debe registrar su signo distintivo en el país donde planea vender, presentar oposición si la solicitud de un tercero sigue pendiente o buscar su cancelación si el registro ya fue concedido.

Humo Barriles es una exitosa marca colombiana (fundada en Medellín) dedicada a la fabricación y venta de barriles asadores y ahumadores, así como de accesorios y condimentos para el asado - crédito HumoBarriles/Instagram

González sostuvo que la disputa le impidió enviar mercancía durante más de un año y que el proceso jurídico requirió contratar abogados en Estados Unidos. “Yo duré más de un año sin poder ingresar ni un tornillo”, afirmó al describir el alcance que, según su versión, tuvo el litigio sobre los despachos de equipos para asados.

Calculó entre USD15.000 y USD20.000 los gastos legales asumidos hasta el momento. También señaló que la compañía debe acreditar el uso comercial de la marca dentro de las actuaciones en curso, después de haber iniciado la gestión de protección en diciembre de 2024.

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Dos solicitudes que mantienen abierta la disputa

Los registros públicos muestran que Daxa International LLC presentó el 6 de enero de 2025 una solicitud para proteger Humo Barriles en Estados Unidos, identificada con el número de serie 98939527. El expediente incluye parrillas, asadores y accesorios para transformar parrillas de carbón en ahumadores eléctricos, además de un símbolo de dos trazos curvos que evocan humo o fuego junto a las palabras Humo Barriles.

Por su parte, Inversiones Humo S.A.S., domiciliada en Medellín, radicó el 28 de agosto de 2025 su propia solicitud, con número de serie 99363154. La compañía colombiana busca proteger asadores, parrillas, rostizadores y equipos para generar humo, y declaró el 1 de febrero de 2024 como fecha de primer uso comercial.

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Entonces, la existencia de ambos expedientes confirma que hay una controversia sobre la protección del signo distintivo, pero los números de serie y las fechas de presentación no resuelven por sí mismos quién obtendrá los derechos en Estados Unidos. González dijo que “detecté el trámite antes de una eventual concesión definitiva, mientras el proceso continúa ante las autoridades de ese país”.

El éxito de Humo Barriles se refleja en redes sociales. En Instagram cuenta con 435.000 seguidores y sus publicaciones llaman mucho la atención - crédito HumoBarriles/Instagram

Dicha dimensión del proyecto explica, según el fundador, la importancia que tiene ese mercado para la empresa. González señaló que Humo Barriles proyectaba enviar cerca de dos contenedores mensuales, con productos valorados en unos USD140.000 cada uno, un ritmo que habría representado cerca de USD3 millones anuales en ventas potenciales.

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La proyección corresponde a una estimación interna de la compañía, no a un contrato adjudicado ni a una pérdida reconocida judicialmente. González indicó además que “la empresa factura más de USD10 millones al año en Colombia, exporta a siete mercados y genera más de 300 empleos directos e indirectos”.

La protección de una marca no cruza automáticamente las fronteras

Sobre la situación, la abogada Laura Quevedo, de Centro Jurídico Internacional, explicó que el registro de una marca opera bajo el principio de territorialidad. Una inscripción otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) protege el signo en Colombia, pero no extiende esa protección de forma automática a Estados Unidos ni a otros mercados.

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“Si una empresa colombiana desea extender su actividad económica en Estados Unidos o en otro país, para que la misma pueda protegerse ante terceros, se recomienda que, antes de exportar, realice el respectivo registro marcario en el país donde iniciará sus operaciones”, explicó a El Colombiano. La especialista indicó que las compañías pueden acudir al Sistema de Madrid desde Colombia para solicitar protección internacional, aunque cada país conserva la facultad de aprobar o negar el registro bajo su propia legislación.

Como se recordará, las opciones legales dependen de la etapa en que se encuentre la solicitud cuestionada. Si el trámite sigue pendiente, el titular interesado puede presentar una oposición y aportar documentos sobre el uso previo o sus derechos sobre la marca; si ya hubo concesión, puede promover mecanismos de cancelación según las circunstancias del caso.

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Frisby Colombia recibió el respaldo del país ante el litigio de marca que tiene con Frisby España - crédito @jelgect@tejodioel/X

Quevedo ubicó estas prácticas dentro del concepto de “registro de mala fe de marcas”, conocido también como trademark squatting. Se trata de situaciones en las que una persona solicita o registra en un territorio una marca utilizada por otra empresa en otro país, con el posible propósito de bloquear su entrada al mercado o negociar posteriormente la cesión de los derechos.

Advertencia para las empresas que planean exportar

La abogada describió estos casos como “bastante frecuentes y comunes” y recomendó incorporar la protección marcaria desde la fase de planeación de una exportación, una distribución internacional o la apertura de una operación propia. Para González, el episodio demostró que concentrarse en fabricar y vender no basta si la identidad comercial no está cubierta en los destinos previstos.

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La controversia de Humo Barriles es comparada con el caso de Frisby en España, pero no son conflictos jurídicamente equivalentes. En este expediente, la discusión se concentra en solicitudes presentadas en Estados Unidos y en la acreditación del uso previo de la marca.

Para la empresa antioqueña, el conflicto ha significado tiempo, costos legales y la suspensión de un mercado que consideraba estratégico. El objetivo que Andrés González describe no se limita a vender equipos en Estados Unidos: busca que productos fabricados en Colombia encuentren un espacio propio entre los consumidores latinos de ese país.