Colombia

Violento intento de robo a un ciclista quedó registrado en video: fue atacado por tres hombres al salir del túnel de la calle 26 en Bogotá

La grabación captada por la víctima muestra cómo los agresores la rodearon, la derribaron de su bicicleta eléctrica y forcejearon por el vehículo en un paso subterráneo del occidente de la capital

Tres hombres interceptaron y derribaron a un ciclista que transitaba por un túnel de la ciclorruta de la avenida 26, cerca de la avenida Boyacá. La bicicleta eléctrica quedó bloqueada y los atacantes huyeron sin llevársela - @PasaenBogota / X
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Un ciudadano que se movilizaba en una bicicleta eléctrica fue víctima de un violento intento de hurto a la salida del túnel de la ciclorruta de la calle 26 con avenida Boyacá, en el occidente de Bogotá. El hecho quedó registrado por la cámara que llevaba la propia víctima y se viralizó en redes sociales, reavivando la preocupación por la seguridad en ese corredor.

En las imágenes se observa al ciclista avanzando con normalidad dentro del paso subterráneo. Al acercarse a la salida, tres hombres que permanecían ocultos en una zona con poca iluminación lo interceptan en segundos. Lo rodean, lo hacen caer de la bicicleta y forcejean para quedarse con el vehículo.

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Tras la caída, el hombre logra alejarse para protegerse y, en medio del susto, cruza hacia el carril exclusivo de Transmilenio. Los atacantes permanecen unos segundos junto a la bicicleta intentando moverla, pero no logran llevársela.

De acuerdo con la denuncia que acompañó el video, el propietario activó a distancia el sistema de bloqueo de la bicicleta eléctrica, lo que impidió que fuera encendida y obligó a los delincuentes a abandonarla sobre la vía para huir en diferentes direcciones.

Un ciclista sufrió un violento intento de atraco a la salida del túnel de la ciclorruta de la calle 26 con avenida Boyacá en Bogotá - crédito @PasaenBogota / X
Un ciclista sufrió un violento intento de atraco a la salida del túnel de la ciclorruta de la calle 26 con avenida Boyacá en Bogotá - crédito @PasaenBogota / X

Aunque el material es claro sobre la modalidad del ataque, no permite establecer si los responsables alcanzaron a hurtar otras pertenencias. Una de las versiones que circula señala que los hombres habrían intimidado a la víctima con armas blancas y que resultó con lesiones durante el forcejeo, aunque no se conoce la gravedad ni hay parte médico oficial.

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El caso volvió a poner en el centro del debate las condiciones de los pasos subterráneos de la ciclorruta de la calle 26, un trayecto usado a diario por ciclistas, patinadores y trabajadores del occidente de Bogotá. Usuarios frecuentes denuncian que estos túneles se convierten en puntos críticos, especialmente en horas de la noche, por la falta de iluminación, la acumulación de agua y basura, y la escasa presencia de autoridades.

Según los testimonios, los delincuentes se ubican en los accesos o salidas, en sectores oscuros, y aprovechan que las víctimas transitan solas y con poca visibilidad para sorprenderlas. La combinación de deterioro, oscuridad y bajo flujo peatonal facilita que permanezcan ocultos.

Ciudadanos piden mayor presencia policial, mejoras en iluminación y mantenimiento de los túneles. Hasta ahora no hay pronunciamiento oficial de la Policía ni reporte de capturas por este hecho.

Cifras de hurto en Bogotá

El concejal Taita Óscar Bastidas cuestionó en el Concejo Distrital las cifras de seguridad bajo la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán - crédito Concejo de Bogotá
El concejal Taita Óscar Bastidas cuestionó en el Concejo Distrital las cifras de seguridad bajo la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán - crédito Concejo de Bogotá

El atraco registrado en video ocurrió en medio de un debate sobre las cifras de seguridad de Bogotá. El 29 de septiembre de 2026, el concejal Taita Óscar Bastidas cuestionó ante el Concejo Distrital el tratamiento de los delitos de hurto y homicidio durante la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.

Durante un debate de control político dirigido a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Bastidas planteó que existen diferencias entre los registros de varias entidades oficiales.

Según los datos expuestos por el concejal, para 2025 el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco) reportó 1.173 homicidios; el Observatorio de la Secretaría Distrital de Seguridad registró 1.186, y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó 1.203 casos.

Las cifras expuestas por el concejal mostraron diferencias entre los registros oficiales de homicidios y hurtos, un punto que, según Bastidas, requiere una explicación de la administración distrital sobre el indicador que utiliza para medir sus metas de seguridad.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto calificado y agravado - crédito Captura de video
Las estadísticas de homicidios registraron discrepancias entre la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad y Medicina Legal - crédito Captura de video @PasaenBogota / X

El cabildante también sostuvo que para 2025 había una diferencia superior a 20.000 registros de hurto entre las fuentes oficiales y que, para agosto de 2026, persistían discrepancias entre los datos del Observatorio y los del Siedco. En ese contexto, solicitó a la Secretaría de Seguridad presentar cifras consolidadas y conciliadas sobre los delitos cometidos en la ciudad.

Entre las peticiones planteadas por Bastidas figuran la revisión de las estrategias de seguridad, el fortalecimiento de las medidas preventivas en los territorios y la adopción de acciones sobre el espacio público, el transporte y los entornos comerciales y educativos.

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