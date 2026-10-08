Colombia

Operaciones de Colombia y Panamá golpean al Clan del Golfo: 17 personas fueron afectadas en zona fronteriza

En Chocó fue destruida una central ilegal de comunicaciones y en Panamá las autoridades intervinieron un punto de explotación ilícita de minerales

Golpe a la criminalidad: Ejército de Colombia y Senafront Panamá neutralizan 17 integrantes del Clan el Golfo en dos operaciones en zona fronteriza
Golpe a la criminalidad: Ejército de Colombia y Senafront Panamá neutralizan 17 integrantes del Clan el Golfo en dos operaciones en zona fronteriza (Ejército Nacional)
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El Ejército Nacional de Colombia y el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, Senafront, reportaron resultados en dos operaciones coordinadas contra estructuras del Clan del Golfo en la zona fronteriza entre ambos países.

Según la información entregada por las autoridades, las acciones dejaron un integrante muerto en desarrollo de operaciones militares, tres presuntos miembros sometidos a la justicia en Chocó y 13 ciudadanos colombianos ubicados en Panamá en un punto donde se realizaban actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros.

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Las operaciones se desarrollaron en Riosucio, al norte del Chocó, y en el sector de Loma Las Banderas, en territorio panameño. Las autoridades señalaron que los resultados fueron posibles gracias a labores de inteligencia adelantadas durante varias semanas y al intercambio de información entre ambos países.

Golpe a la criminalidad: Ejército de Colombia y Senafront Panamá neutralizan 17 integrantes del Clan el Golfo en dos operaciones en zona fronteriza
Golpe a la criminalidad: Ejército de Colombia y Senafront Panamá neutralizan 17 integrantes del Clan el Golfo en dos operaciones en zona fronteriza (Ejército Nacional)

Destruyeron central de comunicaciones en Chocó

En el primer caso, tropas de la Décima Quinta Brigada llegaron a una zona rural de Riosucio donde, según el Ejército, se encontraban integrantes de la Subestructura Pablo José Montalvo Cuitiva, señalada de hacer parte del Clan del Golfo.

Durante la operación murió uno de los integrantes de la estructura y otros tres presuntos miembros se sometieron a la justicia.

En el registro posterior fueron incautadas cinco armas largas, una pistola, proveedores, más de 100 unidades de munición, equipos de telecomunicaciones, material de intendencia y cartillas alusivas al grupo armado organizado.

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El Ejército informó además que fueron destruidos ocho dispositivos explosivos improvisados y una central ilegal de comunicaciones.

De acuerdo con la institución, esa infraestructura era utilizada para advertir sobre movimientos de la Fuerza Pública en la zona y coordinar acciones contra la población civil.

Las autoridades atribuyeron a esa estructura actividades criminales en el norte del Chocó, aunque la información suministrada no detalla hechos específicos que puedan ser atribuidos individualmente a las personas involucradas en esta operación.

Golpe a la criminalidad: Ejército de Colombia y Senafront Panamá neutralizan 17 integrantes del Clan el Golfo en dos operaciones en zona fronteriza
Golpe a la criminalidad: Ejército de Colombia y Senafront Panamá neutralizan 17 integrantes del Clan el Golfo en dos operaciones en zona fronteriza (Ejército Nacional)

Trece colombianos quedaron a disposición de Panamá

La segunda operación se llevó a cabo en Loma Las Banderas, un sector del cordón fronterizo panameño que, según las autoridades, también es utilizado como ruta de migración irregular.

Uniformados del Senafront llegaron hasta un punto identificado a partir de información de inteligencia militar suministrada por la Séptima División del Ejército colombiano.

Allí encontraron a 13 ciudadanos colombianos que, de acuerdo con el reporte oficial, realizaban labores de explotación ilícita de yacimientos mineros.

Las autoridades panameñas indicaron que entre esas personas había tres niños, niñas o adolescentes que, según el reporte, habrían sido instrumentalizados por el Clan del Golfo para desarrollar actividades ilegales.

Los 13 ciudadanos quedaron a disposición de las autoridades competentes de Panamá para el desarrollo de las actuaciones correspondientes.

La información suministrada no detalla todavía qué cargos enfrentarán ni precisa el papel individual que habría desempeñado cada persona dentro de la actividad minera investigada.

Las autoridades sostuvieron que la operación permitió desarticular una unidad dedicada a la explotación ilícita de minerales y afectar una presunta fuente de financiación ilegal vinculada al Clan del Golfo.

El Ejército y Senafront atribuyeron los resultados a la cooperación binacional y al trabajo de inteligencia militar, desarrollado durante varias semanas y en medio de condiciones climáticas adversas y dificultades de acceso propias de la región.

Golpe a la criminalidad: Ejército de Colombia y Senafront Panamá neutralizan 17 integrantes del Clan el Golfo en dos operaciones en zona fronteriza
Golpe a la criminalidad: Ejército de Colombia y Senafront Panamá neutralizan 17 integrantes del Clan el Golfo en dos operaciones en zona fronteriza (Ejército Nacional)

Las acciones se conocieron mientras se desarrolla en Medellín la vigésima sexta Reunión de Mandos Regionales de Frontera, en la que participan autoridades militares y civiles de Colombia y Panamá.

El encuentro tiene como objetivo diseñar y coordinar estrategias conjuntas para fortalecer la seguridad fronteriza y enfrentar actividades delictivas de alcance transnacional.

Según el balance oficial, las dos operaciones involucraron a 17 personas: una murió durante una operación militar, tres se sometieron a la justicia en Colombia y 13 quedaron a disposición de las autoridades panameñas.

Las responsabilidades individuales y los eventuales vínculos de las personas involucradas con el Clan del Golfo deberán ser establecidos por las autoridades judiciales competentes en cada país.

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