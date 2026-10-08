Colombia

MinInterior devuelve $103.000 millones al presupuesto y termina 557 contratos heredados de la administración anterior

El ministro Rodrigo Lara aseguró que la reducción del gasto no afectará los programas misionales de la cartera y que los recursos podrán ser destinados a otras prioridades del Gobierno

Cuatro fajos de billetes de pesos colombianos dispuestos en fila con una lupa metálica sobre uno de ellos.
Una lupa reposa sobre fajos de billetes de distintas denominaciones del Banco de la República de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio del Interior anunció un ahorro de $103.000 millones en su presupuesto y puso esos recursos a disposición del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que puedan ser reasignados a otras necesidades consideradas prioritarias por el Gobierno nacional.

La decisión fue comunicada formalmente por el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, mediante una carta en la que explicó que la cartera adelantó un proceso de racionalización del gasto para identificar recursos que no serían indispensables para el cumplimiento de sus funciones.

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Según el documento, los $103.000 millones corresponden a recursos de funcionamiento e inversión que pueden ser liberados sin comprometer las prioridades esenciales del Ministerio.

“En el marco del compromiso del Gobierno Nacional con la austeridad, la eficiencia del gasto público y la priorización de los recursos hacia las necesidades más apremiantes de la población y los proyectos prioritarios del Gobierno Nacional, me permito informar que el Ministerio del Interior ha decidido realizar un esfuerzo extraordinario de ahorro y racionalización del gasto”, señala la comunicación.

El ministro Rodrigo Lara aseguró que detener los bombardeos por la sospecha de presencia de menores de edad termina siendo una inmunidad para los criminales - crédito @MinInterior/X
La decisión fue comunicada formalmente por el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, mediante una carta en la que explicó que la cartera adelantó un proceso de racionalización del gasto para identificar recursos que no serían indispensables para el cumplimiento de sus funciones - crédito @MinInterior/X

Ministerio asegura que recorte no afectará proyectos esenciales

El Ministerio sostuvo que la reducción presupuestal fue posible después de revisar sus gastos y determinar cuáles recursos podían liberarse sin poner en riesgo sus responsabilidades.

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De acuerdo con la carta, la medida no afectará la ejecución de los proyectos misionales ni el cumplimiento de las funciones estratégicas de las direcciones de Grupos Étnicos, Democracia y Seguridad.

Tampoco comprometería, según la cartera, la continuidad de la gestión institucional ni la atención de sus prioridades misionales.

El Ministerio solicitó a Hacienda adelantar la reducción presupuestal correspondiente para hacer efectiva la decisión.

La intención es que esos recursos puedan ser redireccionados hacia programas urgentes del Gobierno nacional, particularmente aquellos que requieran financiación prioritaria.

Lara presentó la medida como parte de la política de austeridad de la administración.

103 mil millones de pesos de ahorro en el Ministerio del Interior. Hacemos lo mismo y más con mucho menos. Recursos que ahora pueden ir a los programas sociales de los colombianos”, afirmó el ministro en un mensaje divulgado junto con la comunicación oficial.

El documento no especifica cuáles programas sociales recibirán finalmente los recursos, pues esa definición dependerá de la reasignación presupuestal que adelante el Ministerio de Hacienda.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

Lara anuncia terminación de 557 contratos

El ministro también informó que su administración terminó 557 contratos que, según afirmó, fueron heredados de la administración anterior.

Lara calificó esos contratos como parte de la “politiquería anterior” y aseguró que su cartera conservará únicamente a las personas que estén desempeñando funciones efectivas.

También terminamos 557 contratos heredados de la politiquería anterior y conservamos solo a quienes sí trabajan. Aquí no se paga por no hacer nada”, manifestó.

La información divulgada no precisa el valor total de esos 557 contratos, las modalidades bajo las cuales fueron suscritos, las dependencias a las que pertenecían ni las razones individuales utilizadas para decidir su terminación.

Tampoco se detalló cuánto del ahorro de $103.000 millones corresponde específicamente a la finalización de esos vínculos contractuales.

En la carta remitida a Hacienda, el Ministerio sostiene que el ajuste obedece a una revisión de las necesidades actuales de financiación de sus distintos frentes de trabajo.

La cartera afirmó que la decisión busca contribuir a una administración “responsable de los recursos públicos” y permitir que, ante la disponibilidad limitada de recursos, otras necesidades sociales puedan recibir financiación.

Menos burocracia, más resultados. La austeridad empieza por casa”, concluyó Lara en su pronunciamiento.

Con la decisión, el Ministerio del Interior queda a la espera de que Hacienda ejecute la reducción de las apropiaciones y determine posteriormente el destino de los recursos liberados.

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