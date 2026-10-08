Colombia

Ministerio de Transporte tendría un borrador de decreto de reforma portuaria que podría aumentar trámites

El documento modificaría las normas de muelles y embarcaderos; sin embargo, enfrenta observaciones por posibles duplicidades institucionales, permisos temporales sin detalle y efectos sobre inversiones privadas

El Plan de Abastecimiento de Combustibles elevó a más de 762.000 barriles los hidrocarburos recibidos en el puerto de Tumaco hasta el 31 de agosto de 2026 - crédito cortesía
La propuesta estatal crea una plataforma de información y prevé beneficios sostenibles, pero organizaciones solicitan delimitar atribuciones y proteger acuerdos actualmente en ejecución - crédito cortesía a Infobae Colombia
Guardar

Se divulgó un proyecto de decreto —en borrador— con el que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, buscaría actualizar el régimen de concesiones portuarias.

La propuesta abrió un debate con el sector sobre el alcance de los nuevos procedimientos. Aunque la iniciativa plantea modernizar las reglas para puertos, muelles y embarcaderos, la Red de Veedurías de Colombia alertó sobre eventuales demoras, conflictos de competencia e incertidumbre para los contratos vigentes.

PUBLICIDAD

La propuesta, de acuerdo con el contenido del borrador, conocido por Infobae Colombia, modificaría el Decreto 1079 de 2015 e incorporaría medidas para mejorar la transparencia, la planeación y la competitividad de la infraestructura portuaria.

Entre sus novedades figura el Registro Único de Concesiones Portuarias (Rucop), una plataforma destinada a centralizar la información de solicitudes, contratos, cambios, reversión de activos y otros trámites.

El Gobierno también propondría con el decreto incentivos para las concesiones que incluyan inversiones ambientales y sociales, como proyectos de transición energética, reducción de emisiones, infraestructura comunitaria y programas de desarrollo territorial.

El Rucop concentraría datos sobre contratos y solicitudes portuarias

Según el documento, el Registro Único de Concesiones Portuarias (Rucop) buscaría facilitar el seguimiento de los procesos por parte de las entidades estatales y la ciudadanía.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la Red de Veedurías sostuvo que su puesta en marcha debe coordinarse con las plataformas ya existentes, entre ellas el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) y las bases de datos de las entidades concedentes.

El Rucop concentraría información sobre solicitudes, contratos, modificaciones y procesos de reversión portuaria - crédito Ever Andrés Mercado/Reuters
El Rucop concentraría información sobre solicitudes, contratos, modificaciones y procesos de reversión portuaria - crédito Ever Andrés Mercado/Reuters

Por ende, la organización planteó que cada autoridad registre la información que produce y que las demás instituciones accedan a ella mediante mecanismos de interoperabilidad. A su juicio, un sistema adicional de cargue documental podría “duplicar reportes y elevar las cargas administrativas para los concesionarios y el Estado”.

Además, la red señaló que la Superintendencia de Transporte debe contar con datos para ejercer sus labores de inspección, vigilancia y control, sin que ello implique asumir funciones propias de supervisión o administración contractual.

La Red de Veedurías pide separar las funciones de las entidades

Uno de los principales cuestionamientos se concentra en el procedimiento previsto en el proyecto. Según la Red de Veedurías, el texto reúne publicaciones, audiencias, requerimientos, evaluaciones técnicas, observaciones, propuestas alternativas y oportunidades de mejora, pero no fija una secuencia precisa ni define cómo cada actuación afecta los plazos de decisión.

La advertencia apunta a que esa acumulación de pasos podría prolongar la tramitación de las solicitudes y propiciar requerimientos repetidos de información desde el Ministerio de Transporte, las entidades concedentes, la Superintendencia y otras autoridades.

Según la organización, la reforma “podría generar expedientes paralelos y solicitudes duplicadas de información”, según el documento divulgado por la veeduría.

La entidad también pidió diferenciar de forma expresa la gestión del contrato de las labores de inspección, vigilancia y control. La administración contractual incluye, entre otras tareas, verificar inversiones, analizar modificaciones, tramitar incumplimientos y definir eventuales procesos de terminación, reversión o liquidación.

La organización también afirmó que el proyecto menciona los permisos de embarcadero y las autorizaciones temporales, pero no desarrolla de forma suficiente sus requisitos, vigencia, prórrogas, causales de terminación, contraprestaciones, condiciones operativas ni mecanismos de vigilancia.

Incluso, señalaron que la aparente falta de reglas específicas para permisos de embarcadero y autorizaciones temporales podría dejar vacíos para quienes soliciten o administren estas figuras, de acuerdo con la advertencia.

Otro punto de preocupación está relacionado con las decisiones de autoridades ambientales, marítimas, fluviales y territoriales. Estas entidades tienen competencias que pueden incidir en áreas, diseños, plazos, costos y condiciones de operación de los proyectos portuarios.

La Red de Veedurías consideró que, si una determinación externa tiene efectos sobre una concesión, la entidad concedente debe analizarla y formalizar cualquier modificación contractual. El planteamiento busca evitar que una decisión adoptada por una autoridad que no firmó el contrato altere de forma indirecta las obligaciones, inversiones o el equilibrio económico del negocio.

Las propuestas alternativas y la reversión requieren reglas precisas

El documento también cuestionó el tratamiento de las propuestas alternativas dentro de procedimientos vinculados a contratos en ejecución. La regulación, según la organización, “no define qué ocurriría si una propuesta presentada por un tercero recibe una valoración más alta que la del concesionario actual”.

La Red de Veedurías pidió delimitar las funciones entre entidades concedentes y la Superintendencia de Transporte - crédito Javier Andrés Rojas/Reuters
La Red de Veedurías pidió delimitar las funciones entre entidades concedentes y la Superintendencia de Transporte - crédito Javier Andrés Rojas/Reuters

Esa falta de precisión podría abrir interrogantes sobre la continuidad de las concesiones, el uso de las zonas portuarias y las consecuencias de que el titular vigente rechace cambios al negocio.

La Red de Veedurías pidió igualmente armonizar las normas sobre el valor residual de las inversiones con la reversión de activos establecida en la Ley 1.ª de 1991. La reforma debe evitar que un futuro concesionario pague por activos innecesarios, deteriorados o sujetos a reversión sin costo, señaló la organización.

Entre las recomendaciones, la red propuso crear un procedimiento abreviado para modificaciones no sustanciales, fijar un régimen de transición y definir el efecto contractual de decisiones adoptadas por otras autoridades. El proyecto de decreto deberá surtir el proceso de discusión y evaluación antes de su eventual expedición.

Temas Relacionados

Ministerio de TransportePuertosContratos PúblicosRed de veedurías ciudadanasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cafeteros rechazan nuevo cobro a carga en Buenaventura y alertan impacto sobre exportaciones

La Federación Nacional de Cafeteros cuestionó una tarifa de $4.235 por tonelada transportada y pidió a la Alcaldía revisar sus efectos sobre la competitividad del comercio exterior

Cafeteros rechazan nuevo cobro a carga en Buenaventura y alertan impacto sobre exportaciones

Resultados Baloto y Revancha, último sorteo del lunes 5 de octubre

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados Baloto y Revancha, último sorteo del lunes 5 de octubre

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del miércoles 7 de octubre

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del miércoles 7 de octubre

MinInterior devuelve $103.000 millones al presupuesto y termina 557 contratos heredados de la administración anterior

El ministro Rodrigo Lara aseguró que la reducción del gasto no afectará los programas misionales de la cartera y que los recursos podrán ser destinados a otras prioridades del Gobierno

MinInterior devuelve $103.000 millones al presupuesto y termina 557 contratos heredados de la administración anterior

Lotería del Meta resultados miércoles 7 de octubre: números ganadores del último sorteo

Lotería del Meta realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles, en los que se puede ganar varias millas de millones de pesos. Estos son los resultados del último sorteo

Lotería del Meta resultados miércoles 7 de octubre: números ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Joe Manganiello contradijo la versión de Sofía Vergara sobre el fin de su matrimonio en sus memorias: “Se dijeron cosas sobre mí que eran falsas”

Joe Manganiello contradijo la versión de Sofía Vergara sobre el fin de su matrimonio en sus memorias: “Se dijeron cosas sobre mí que eran falsas”

En video: Camila Osorio y Aryna Sabalenka bailaron juntas al ritmo de Shakira y Maluma en Wuhan

Ana del Castillo mostró, con su estilo único y en traje de baño, cómo va su embarazo

Rock al Parque 2026: horarios del sábado 10 de octubre, con Apocalyptica y Stratovarius

Pipe Bueno y los secretos de ‘Aquí Estoy Yo’, su nuevo álbum de estudio: “No hay manera de ser deshonesto con la música”

Deportes

‘Bolillo’ Gómez aún no quiere irse de El Salvador, pese al fracaso en la Nations League: “Espero el análisis del presidente”

‘Bolillo’ Gómez aún no quiere irse de El Salvador, pese al fracaso en la Nations League: “Espero el análisis del presidente”

Deportes Quindío le abrió las puertas a Hugo Rodallega, jugador de Santa Fe, para que se retire en el club: “Esta es la casa de él”

Esta sería la empresa que respaldaría la oferta de 90 millones de dólares por los derechos de televisión del fútbol colombiano

Teófilo Gutiérrez despidió a Lionel Messi de la selección Argentina con un video, una historia en Instagram y recuerdos de sus cruces con Colombia

Varios de los jóvenes elogiados de la selección Colombia estuvieron entre quienes menos minutos sumaron en la fecha FIFA