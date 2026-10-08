Gobierno nacional acompañó a la comunidad judía de Colombia en la conmemoración de la masacre del 7 de octubre: “No están solos”

“Ningún colombiano debe sentir miedo por su fe”, afirmó Lara al ratificar el compromiso estatal con la protección de los ciudadanos judíos - crédito @Rodrigo_Lara_/X

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En medio de los actos de memoria a las víctimas que se desarrollaron en Bogotá con motivo del tercer aniversario de la masacre del 7 de octubre de 2023 contra Israel, ejecutada por terroristas del grupo islámico y palestino Hamas; el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, afirmó que el Gobierno colombiano reforzará la protección de la comunidad judía.

Durante una ceremonia para honrar la memoria de las víctimas del violento ataque en el Centro Israelita de Bogotá, el alto funcionario sostuvo que la seguridad y la libertad de culto de los colombianos de fe judía son responsabilidad del Estado.

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“Israel sufrió un ataque brutal y sin precedentes, perpetrado por Hamas, una organización terrorista cuyo propósito declarado es la destrucción del Estado de Israel. Pocas veces el mundo había visto una sevicia semejante en un acto terrorista. Asesinaron a familias enteras dentro de sus casas. Niños, bebés, mujeres, ancianos fueron víctimas de una violencia absolutamente atroz. Los persiguieron y los sacrificaron”, dijo.

Este fue el mensaje del ministro del Interior a la comunidad judía de Colombia - crédito (@Rodrigo_Lara_/X)

Por ende, el ministro aseguró que, para honrar a las 1.200 personas asesinadas, más de 5.000 heridas y 251 secuestradas, el Gobierno nacional reforzará las garantías de quienes profesen el judaísmo en el país. Entre las víctimas mortales recordó a los colombianos Ivonne Rubio y Antonio Macías Montaño. También se refirió al colombo-israelí Elkana Bohbot, a quien identificó como compatriota y quien permaneció más de 730 días secuestrado en túneles.

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Sobre ellos, el jefe de la cartera del Interior comparó ese hecho con la experiencia de Colombia frente al secuestro y el terrorismo.

“El terrorismo no solo busca matar, busca sembrar miedo, quebrar la voluntad y hacer que las sociedades libres renuncien a lo que son”, expresó el ministro. También evocó el asesinato de su padre, Rodrigo Lara Bonilla, a manos de narcoterroristas.

Esta fue la comitiva de Gobierno y Congreso y Concejo de Bogotá que se reunió en el Centro Israelita de Bogotá - crédito (@Rodrigo_Lara_/X)

El Gobierno promete proteger a la comunidad judía colombiana

En consecuencia, el alto funcionario sostuvo que la administración De la Espreilla tiene el compromiso de combatir “expresiones de odio” en aras de garantizar los derechos de la comunidad judía en Colombia. En ese sentido, aseguró que negar la existencia de Israel equivale a una expresión de antisemitismo.

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“Recordar a las víctimas como historias y no como cifras no es solo mirar al pasado, es asumir una responsabilidad con el presente. Y por eso es el compromiso que tenemos nosotros en este Gobierno de combatir todas las expresiones terroristas. En el Centro Israelita de Bogotá lo dije claro: negar el derecho de Israel a existir es el espejo del antisemitismo. Quiero que nuestros compatriotas de fe judía sepan que la seguridad y su libertad de culto son responsabilidad del Estado, y como ministro del Interior les garantizo que así será. Ningún colombiano debe sentir miedo por su fe. Este Gobierno tiene el absoluto y total compromiso de proteger a los compatriotas de fe judía, en su derecho, en su expresión y en toda su dimensión. No están solos”, dijo.

Durante su discurso, el ministro señaló que el Gobierno adoptó la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto - crédito (@Rodrigo_Lara_/X)

El funcionario dijo que el Gobierno adoptó la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (Ihra), la cual, aseguró, orientará las acciones de la cartera del Interior.

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Durante su discurso, señaló que recientemente se reunió con Yehuda Slutsky, enviado especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para combatir el antisemitismo. Según relató, el encuentro permitió intercambiar propuestas para enfrentar ataques y discursos de odio contra comunidades judías.

“Nos une una larga amistad, unos valores compartidos, la defensa de la democracia, la lucha contra el terrorismo e intereses comunes. Como lo ha dicho el presidente de la República, llevaremos esa relación a niveles nunca antes vistos (...) Colombia está con ustedes. Que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob los bendiga. Am Israel Chai”, aseguró.

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