Recién nacido fue hallado sin vida en un relleno sanitario en Risaralda: esto es lo que se conoce del caso

El caso se reportó en el relleno sanitario de Río Grande - crédito Wikiloc / sitio web

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Operarios de una empresa de aseo encontraron el cuerpo de un recién nacido entre residuos del relleno sanitario Río Grande, ubicado en zona rural de Quinchía, Risaralda (en la región del Eje Cafetero).

Las autoridades iniciaron una investigación para establecer las causas de la muerte y las circunstancias en las que el cuerpo llegó al lugar.

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El hallazgo se produjo durante la jornada de trabajo de los empleados encargados del manejo de los desechos. Tras advertir la presencia del cuerpo, los operarios notificaron a las autoridades para que adelantaran el procedimiento correspondiente.

Al relleno sanitario acudieron unidades de Policía Judicial y personal de criminalística, que realizaron la inspección técnica al cuerpo, y que al final trasladaron a la sede de Medicina Legal, donde se practicarán los estudios forenses.

Los resultados de esos procedimientos serán determinantes para establecer el momento del fallecimiento, la causa de la muerte y las condiciones en las que ocurrió el hecho. La investigación también deberá precisar la ruta que siguieron los residuos hasta el relleno sanitario y determinar si existen elementos que permitan identificar a los responsables.

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Las autoridades verifican la situación de una mujer de 29 años

De forma paralela a la inspección en el relleno, los investigadores iniciaron verificaciones en centros asistenciales y otros puntos de interés para esclarecer el origen del caso.

Dentro de esas diligencias, las autoridades ubicaron a una mujer de 29 años que estaría relacionada con la investigación. Según la información conocida por parte del medio regional Informador de Occidente, la mujer expresó que había sufrido una complicación médica en su vivienda.

Por ahora, las autoridades no han establecido si existe una conexión directa entre la situación relatada por la mujer y el cuerpo encontrado en el relleno sanitario de Quinchía, y se determinará mediante los exámenes forenses, entrevistas y demás pruebas que sean incorporadas al expediente.

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Bebé de cinco meses permanece en delicado estado de salud luego de ser víctima de golpes por su padre

Un hombre de 31 años fue capturado en Itagüí, Antioquia, por su presunta responsabilidad en las lesiones que mantienen a su hija de cinco meses bajo atención médica especializada.

La menor ingresó a una clínica con múltiples heridas, incluidas lesiones en la cabeza, y su estado de salud continúa bajo pronóstico reservado.

Las autoridades informaron que la bebé llegó al centro asistencial con un cuadro clínico que requería atención inmediata. El personal médico activó los procedimientos para estabilizarla y continúa con el seguimiento de su evolución.

El hoy detenido fue identificado como Daniel Toro, padre de la niña. La Policía Nacional realizó el procedimiento luego de recibir una alerta ciudadana sobre una posible agresión dentro del entorno familiar.

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La Fiscalía investiga al hombre por tentativa de homicidio agravado, y luego de su arresto, Toro quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumió la investigación.

El ente acusador deberá presentar el caso ante un juez de control de garantías, que definirá la situación jurídica del capturado durante las audiencias correspondientes.

La investigación busca establecer las circunstancias en que ocurrieron las lesiones. Por ahora, las autoridades no han divulgado detalles adicionales sobre el entorno en el que habría ocurrido la agresión.

La Alcaldía de Itagüí activó la ruta de protección para la bebé

El secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, afirmó que la administración municipal acompaña el proceso judicial. “Nos encontramos en la Fiscalía General de la Nación, acompañando el proceso de judicialización de Daniel Toro”, señaló.

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El funcionario indicó que la condición de la bebé es reservada y pidió a los ciudadanos reportar de manera inmediata cualquier hecho que pueda poner en riesgo a niños, niñas y adolescentes.

La Alcaldía de Itagüí rechazó el caso y activó la ruta integral de atención para proteger a la menor y acompañar a su madre. Las medidas incluyen apoyo psicológico, jurídico y social, además de las actuaciones necesarias para el restablecimiento de los derechos de la niña.

La administración local señaló que mantendrá la coordinación con las autoridades judiciales y con las entidades encargadas de la protección de la infancia.

“Ningún niño o niña debe ser víctima de violencia, y mucho menos dentro de su propio hogar”, expresó la entidad en un pronunciamiento difundido en redes sociales.

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