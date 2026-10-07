Petro usó el precio del pollo asado como ejemplo del alto costo de los alimentos previo a conocerse la inflación de septiembre: “Ignorancia económica”

El precio del pollo asado aumentó de 38.000 a 42.000 pesos en el país según la denuncia que hizo el expresidente Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X/Visuales IA/Imagen Ilustrativa Infobae

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El expresidente colombiano Gustavo Petro cuestionó el incremento de cerca de $ 5.000 en el precio del pollo asado y vinculó ese aumento con la inflación de los alimentos, el salario mínimo y factores como la crisis climática y el costo de los insumos agrícolas.

En una publicación en X, Petro afirmó que el valor del producto pasó de $ 38.000 a $ 42.000. “La disparada del pollo asado en 5.000 pesos, pasa de 38.000 a 42.000 implica un alza del precio fe la canasta básica familiar, lo que ya reduce a la mitad el incremento del salario vital. El alza de precios de los alimentos ya promedia el 12% anual siguiendo el indicador del pollo asado”, escribió.

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El exmandatario afirmó que el encarecimiento de la canasta familiar reduce el efecto del ajuste salarial para los trabajadores. Según planteó, los precios de los alimentos tendrían un incremento anual promedio del 12%, una cifra que relacionó con el valor del pollo asado.

“Con lo que crecerá el precio de los alimentos a diciembre el pueblo trabajador pondrá ya la base del nuevo salario mínimo vital para el año entrante que ya debe sobrepasar el 15%”, señaló Petro en su publicación.

Gustavo Petro convocó a la ciudadanía a movilizarse el 14 de octubre en defensa del salario mínimo y el acceso a los alimentos - crédito @petrogustavo/X

Así mismo, también cuestionó al gerente del Banco de la República, a quien atribuyó la afirmación de que el aumento del salario mínimo vital incide en los precios de los alimentos. Petro rechazó ese argumento y sostuvo que la inflación responde a otros factores.

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“Con mucha ignorancia económica el gerente del Banco de la República dijo que el salario mínimo vital es responsable del crecimiento de los precios de los alimentos”, agregó.

En su mensaje, Petro indicó que el encarecimiento de los alimentos está relacionado con los efectos de la crisis climática sobre la disponibilidad de agua y la producción agropecuaria en Colombia.

“El precio de los alimentos crece por el efecto de la crisis climática que ya seca el agua de Colombia”, afirmó. Además, alertó sobre las temperaturas en el Caribe y dijo que estas “ya llegan a 50 grados que son altamente mortales para el ser humano y la mayoría fe seres vivos animales y vegetales. Hoy Colombia está muriendo”, aunque no aportó datos ni fuentes para esa afirmación.

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Petro rechazó las afirmaciones del Banco de la República sobre la incidencia del salario mínimo en el precio de los alimentos - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

El exjefe de Estado añadió como factores la “parálisis” de la reforma agraria, las tasas de interés y el posible encarecimiento de fertilizantes a causa de la guerra en Medio Oriente. También mencionó las sanciones de Estados Unidos a Venezuela e Irán y su posible impacto sobre los precios internacionales del petróleo.

“Con el ascenso de los precios de la comida de la gente podemos decir que se dispara el hambre en Colombia y en el mundo y que literalmente es la humanidad toda la que está muriendo”, escribió Gustavo Petro.

Petro convocó a movilizaciones para el 14 de octubre

Petro sostuvo que el aumento de los alimentos puede agravar el hambre en el país y convocó a la ciudadanía a participar en movilizaciones el próximo 14 de octubre.

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“Le corresponde al pueblo trabajador salir a la calle a luchar por su salario y su comida”, expresó en la publicación. Al cierre del mensaje, añadió: “Convoco a la sociedad colombiana a las calles a defender el mínimo vital para vivir y la comida de toda la gente colombiana”.

El pollo asado aumenta 12,42% en un año y alcanza un promedio de $43.599 en septiembre

El precio promedio del pollo asado en Colombia subió a $43.599 en septiembre, lo que representó un incremento anual del 12,42% - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El pollo asado aumentó 12,42% en el último año y su precio promedio llegó a $43.599 en septiembre, frente a los $38.782 de 12 meses antes, según el Indice del pollo asado realizado por el diario La República. El incremento, cercano a $5.000, responde a los costos de operación de los restaurantes, entre ellos mano de obra, energía, transporte, arriendos y servicios.

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La variación mensual fue de 0,30%, luego de que el valor promedio pasara de $43.170 en agosto al registro de septiembre. La suba se produjo mientras el dato de inflación de septiembre estaba previsto para conocerse.

Medellín tuvo el pollo asado más caro del país, con un precio de $51.390, seguida por Cartagena, con $48.090, y Cúcuta, con $44.210. Los valores más bajos se registraron en Tunja, $37.450; Cali, $40.500; y Bogotá, $41.550.

El precio del pollo como materia prima no subió en la misma proporción que el plato preparado. Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, señaló que la información reciente del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario del Departamento Administrativo Nacional de Estadística muestra una baja de los precios mayoristas de las carnes y reducciones relevantes para el pollo en distintos mercados del país.

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“Por el contrario, la información reciente del Sipsa del Dane muestra una tendencia a la baja en los precios mayoristas de las carnes y, en el caso particular del pollo, hemos venido observando reducciones importantes en diferentes mercados del país”, afirmó Moreno en declaraciones a La República.

El dirigente explicó que el valor final incorpora mano de obra, arriendos, servicios públicos, transporte, empaques, salsas, acompañamientos y domicilios, además de los demás gastos propios de un restaurante. Esa estructura de costos determina el precio que pagan los consumidores por un producto ya preparado.

El encarecimiento ya se reflejaba en el índice de precios al consumidor de agosto, que alcanzó 6,24%. Alojamiento y servicios públicos aportaron 1,78 puntos porcentuales a esa variación; alimentos y bebidas no alcohólicas, 1,16 puntos; y restaurantes y hoteles, 1,05 puntos.

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Tunja registró el mayor incremento mensual: el precio pasó de $35.200 en agosto a $37.450 en septiembre, una suba de 6,39%. Cali tuvo un aumento de 4,65% y Cartagena, de 1,11%.

Las mayores variaciones mensuales fueron, sin embargo, a la baja. Cúcuta redujo su precio 7,82%, desde $47.960 hasta $44.210, mientras Villavicencio cayó 0,71% y cerró septiembre en $42.000, frente a los $42.300 de agosto.