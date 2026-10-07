Colombia

Bus intermunicipal se volcó y cayó a un abismo en vía de Boyacá: 17 personas resultaron heridas

El Hospital Regional de Moniquirá ya entregó el primer parte medico de las personas que ingresaron a la institución tras el siniestro vial

Accidente en la vía Moniquirá-Arcabuco deja 17 personas bajo atención médica - crédito @NoticiasDBoyaca/X

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Un bus de la empresa Los Libertadores cayó fuera de la vía durante la madrugada de este miércoles 7 de octubre de 2026 en La Curva del Capitán, en el kilómetro 19+800. El vehículo transportaba a 20 pasajeros que viajaban por la ruta Yopal–Bucaramanga.

La emergencia dejó 17 personas lesionadas, según informó Gloria Wilches, comandante del Cuerpo de Bomberos de Moniquirá. Dos ocupantes quedaron atrapados y fueron rescatados por los equipos de socorro.

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El accidente ocurrió cerca de la 1:00 a. m., luego de que la Policía alertara a Bomberos. “Cuando llegamos al lugar encontramos un bus que rodó unos metros fuera de la vía”, explicó Wilches.

Al sitio acudieron unidades de Bomberos de Moniquirá y Arcabuco, voluntarios de la Cruz Roja y ambulancias coordinadas mediante el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue).

El texto disponible no precisó la gravedad de los heridos ni los centros asistenciales a los que fueron trasladados.

17 personas resultaron heridas en accidente de tránsito en la vía Jurisdicción de Moniquirá - crédito captura de pantalla redes sociales
17 personas resultaron heridas en accidente de tránsito en la vía Jurisdicción de Moniquirá - crédito captura de pantalla redes sociales

El Hospital Regional de Moniquirá activó protocolos para la atención de múltiples víctimas tras un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada del 7 de octubre de 2026 en la vía Moniquirá-Arcabuco, en el sector Curva del Capitán, y recibió a 17 adultos en su servicio de urgencias.

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La institución informó que todos los pacientes continúan bajo atención y seguimiento médico, con decisiones de tratamiento sujetas a las lesiones y a la evolución clínica de cada caso. El comunicado advirtió: “Este balance es preliminar y podrá actualizarse según la evolución clínica, respetando la privacidad de los pacientes”.

Los traslados fueron coordinados por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Boyacá, bajo el mecanismo de Código Trauma, con apoyo de ambulancias y móviles de los hospitales de Santa Ana, Arcabuco, Motavita, Cómbita y Moniquirá.

El hospital reorganizó su personal, las áreas asistenciales y los apoyos diagnósticos ante el número potencial de afectados. En urgencias, cada persona recibió triage, valoración inicial con enfoque de trauma, estabilización, analgesia, estudios diagnósticos y una conducta médica definida según sus hallazgos.

El Hospital Regional de Moniquirá activó protocolos para la atención de múltiples víctimas tras un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada del 7 de octubre de 2026 en la vía Moniquirá-Arcabuco, en el sector Curva del Capitán, y recibió a 17 adultos en su servicio de urgencias - crédito Hospital Regional Moniquira
El Hospital Regional de Moniquirá activó protocolos para la atención de múltiples víctimas tras un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada del 7 de octubre de 2026 en la vía Moniquirá-Arcabuco, en el sector Curva del Capitán, y recibió a 17 adultos en su servicio de urgencias - crédito Hospital Regional Moniquira

Dos pacientes permanecían en seguimiento por lesiones en el tórax

Un hombre de 48 años presentó trauma craneoencefálico y heridas en las extremidades, mientras que una mujer de 23 años sufrió trauma craneofacial y cervical; ambos estaban estables. Un hombre de 41 años, con trauma cerrado de tórax, fractura de clavícula y contusiones pulmonares, quedó en seguimiento.

También permanecían estables una mujer de 22 años con herida en el rostro y trauma de escápula; un hombre de 50 años con trauma cerrado de tórax, fracturas costales y neumotórax laminar; una mujer de 60 años con fracturas de húmero y clavícula derechos; y un hombre de 28 años con trauma cerrado de tórax y contusión en el hombro.

El parte médico incluyó además a un hombre de 27 años con trauma de tórax, fractura costal y trauma de pelvis; a un hombre de 56 años con contusión en la rodilla; a un hombre de 32 años con trauma craneoencefálico y trauma cerrado de tórax; y a una mujer de 62 años con trauma cerrado de tórax y abdomen. Los cuatro fueron reportados como estables.

El hospital reorganizó su personal, las áreas asistenciales y los apoyos diagnósticos ante el número potencial de afectados - crédito Hospital Regional Moniquira
El hospital reorganizó su personal, las áreas asistenciales y los apoyos diagnósticos ante el número potencial de afectados - crédito Hospital Regional Moniquira

Entre los demás atendidos figuraban un hombre de 46 años con trauma craneofacial y cervical, un hombre de 36 años con fractura abierta de tibia y peroné, un hombre de 34 años con trauma toracoabdominal cerrado, un hombre de 48 años con trauma en la cadera y un hombre de 49 años con herida en el dorso y trauma en la rodilla. Todos se encontraban estables.

El segundo caso bajo seguimiento correspondía a un hombre de 45 años con trauma craneofacial y trauma cerrado de tórax. La institución mantuvo activa su respuesta para garantizar la continuidad de la atención de los lesionados.

El Hospital Regional de Moniquirá agradeció la intervención del CRUE Boyacá, Bomberos, la Cruz Roja Colombiana, los equipos de ambulancias y su personal asistencial. La entidad ratificó su compromiso con la prestación de servicios de salud con calidad y oportunidad, con manejo prioritario en situaciones de emergencia.

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