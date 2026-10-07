Video|Así fue la emoción de Juan Manuel Rengifo tras debutar con la selección Colombia: terminó llorando y abrazado por sus compañeros

El volante sumó ante Perú sus primeros minutos como jugador de la selección Colombia absoluta - crédito @camtonn_/Instagram

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Juan Manuel Rengifo debutó con la Selección Colombia al ingresar en el segundo tiempo de la victoria 2-0 ante Perú en Miami, donde aportó la asistencia para el tanto de Daniel Arcila. El mediocampista de Atlético Nacional, de 21 años, tuvo su estreno tras no haber sido utilizado en los partidos frente a México y Paraguay.

Colombia cerró su gira por Estados Unidos con goles de Samuel Velásquez y Arcila. Rengifo ejecutó una pelota quieta para la segunda anotación, que llegó en los minutos finales del encuentro disputado en el Nu Stadium.

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El volante entró desde el inicio de la segunda parte y asumió la tarea de conducir el juego ofensivo, con movilidad entre el mediocampo y el último tercio. También intervino en las acciones defensivas y quedó a cargo de los envíos a balón parado.

El volante no sumó minutos ante México y Paraguay y entró en el segundo tiempo del partido ante Perú en Miami - crédito FCF

Un video de un creador de contenido que presenció en el estadio el debut de la promesa del fútbol colombiano dejó en evidencia su emoción luego de que el juez central decretara el final del partido. El volante se acurrucó y agachó la cabeza. En ese momento llegó Daniel Muñoz, que le tocó la cabeza y lo felicitó por los minutos de juego disputados.

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Al momento de ponerse de pie, Juan Manuel Rengifo se llevó las manos a los ojos para limpiarse las lágrimas. Luego se encuentra con el resto del grupo de jugadores en el centro del campo y es Luis Suárez el que lo recibe y, al notar las lágrimas del jugador de Nacional, lo abraza y le da algunas palabras tras su primer partido con la camiseta tricolor.

La convocatoria y el debut tuvieron una carga personal para Rengifo, que definió al fútbol como el centro de su vida: “Soy un poco llorón, yo vivo mucho esto. El fútbol es mi vida”. Para mantenerse en el proceso de la Selección Colombia, el volante consideró que deberá sostener su rendimiento en el club y en cada convocatoria. “Responsabilidad siempre hay, uno tiene la responsabilidad de hacer bien el trabajo en la Selección para poder seguir en el proceso y tener la oportunidad de seguir viniendo”, expresó.

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Así fue el Colombia vs. Perú, el partido en donde debutó Juan Manuel Rengifo con la Tricolor

Juan Manuel Rengifo debutó a los 21 años con la selección Colombia y a los 20 años con Atlético Nacional - crédito FCF

Colombia cerró su gira por Estados Unidos con una victoria 2-0 ante Perú en el amistoso de la Fecha FIFA disputado en el Nu Stadium de Miami. Samuel Velásquez y Daniel Arcila marcaron los goles del triunfo.

El primer tiempo tuvo pocas ocasiones y mostró las dificultades de Colombia para asociarse y generar peligro cerca del área rival. Piero Magallanes probó para Perú, mientras que Jhon Arias, Jhon Solís, Yaser Asprilla y Luis Suárez protagonizaron los acercamientos del conjunto dirigido por la selección colombiana.

La reacción llegó tras el descanso, cuando Colombia ganó la posesión y mejoró su ataque. Velásquez abrió el marcador en el minuto 57 con un remate tras un despeje de Pedro Gallese, y Daniel Arcila amplió la ventaja en el tiempo añadido con un disparo que se desvió en Erick Noriega.

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La selección Colombia venció 2-0 a Perú, con anotaciones de Daniel Arcila y Samuel Velásquez - crédito AFP

Perú terminó con 10 jugadores por la expulsión de Miguel Araujo, quien derribó a Camilo Durán cerca del área poco después de ingresar al campo.

El equipo colombiano también había empatado 1-1 con México y perdido 1-0 ante Paraguay durante la gira. Volverá a competir en la Fecha FIFA de noviembre, cuando enfrentará a Chile en dos partidos. El primero del doblete será en la ciudad de Cali, encuentro que la recaudación de fondos irá destinada el 100% a las víctimas del sismo del 10 de agosto de 2026, y el segundo en el estadio Nacional de Santiago de Chile.

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