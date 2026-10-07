Operativo policial en Bogotá dejó dos personas capturadas: tenían un arma de fuego con silenciadores y una granada de fragmentación

La Policía de Bogotá captura a dos hombres con un arma de fuego, silenciadores y una granada - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Guardar

La Policía Nacional capturó a dos hombres en procedimientos realizados en las localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Durante las intervenciones, los uniformados incautaron una pistola con munición y dos supresores de sonido, además de hallar un elemento que sería una granada de fragmentación.

En los operativos preventivos y de control desplegados en la capital, las autoridades reportaron la captura de 29.356 personas por distintos delitos y la incautación de 1.181 armas de fuego.

PUBLICIDAD

Un detenido llevaba una pistola y dos supresores de sonido

El primer procedimiento ocurrió en el barrio San José, en San Cristóbal. Una patrulla realizaba controles a vehículos de servicio público cuando observó a un hombre en actitud sospechosa.

Al ser requerido, el hombre intentó escapar, pero los policías lo interceptaron. Dentro de un canguro llevaba una pistola con munición y dos supresores de sonido. El detenido y los elementos incautados quedaron a disposición de la autoridad competente.

Durante operativos, los uniformados incautaron una pistola con munición y dos supresores de sonido, además de hallar un elemento que sería una granada de fragmentación - crédito Mebog

El otro capturado era requerido por porte ilegal de armas

El segundo caso se registró en Ciudad Bolívar, tras una alerta sobre dos personas que presuntamente manipulaban un objeto sospechoso.

Una de ellas huyó por una zona boscosa al advertir la presencia policial. Según la información oficial, familiares del requerido habrían utilizado un perro para obstaculizar la acción de los uniformados.

PUBLICIDAD

El hombre fue localizado y capturado. En el lugar donde presuntamente arrojó el objeto, los policías hallaron un elemento que sería una granada de fragmentación. La verificación de antecedentes determinó que tenía una orden judicial por porte ilegal de armas.

Capturaron en Kennedy a un hombre señalado de retener y agredir a su pareja durante nueve días

Jaime Daniel Castellanos Valbuena fue capturado en Kennedy por su presunta responsabilidad en la retención y las agresiones denunciadas por una mujer con quien sostenía una relación sentimental.

La víctima afirmó que permaneció encerrada durante nueve días en una vivienda de la localidad, donde habría sufrido violencia física, psicológica y sexual.

Mujer que fue secuestrada en una vivienda del sur de Bogotá por su pareja contó como la retuvo, la violento y la dejo ir - crédito Policía Metropolitana de Bogotá/captura de pantalla Más allá del silencio

La investigación comenzó el 6 de septiembre de 2026, cuando la mujer acudió a un hospital del sur de Bogotá y relató lo ocurrido. En su denuncia señaló amenazas contra ella y sus familiares, además de golpes, ataques con gas pimienta y quemaduras.

PUBLICIDAD

“Me puso un taladro en la cabeza, en la frente”, declaró la mujer en el podcast Más Allá del Silencio. También denunció que fue obligada a mantener relaciones sexuales.

La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) identificó el inmueble donde habrían ocurrido los hechos y estableció que el investigado permanecía allí con frecuencia.

Con esos elementos, la Fiscalía solicitó una orden de registro y allanamiento. La diligencia se realizó el 17 de septiembre de 2026 con agentes de la Sijín y del Grupo de Operaciones Especiales (Goes).

Durante el procedimiento fueron incautados varios objetos que serán analizados para determinar si pueden ser usados como prueba dentro de la investigación.

El caso se amplió después de que Lizeth relatara que permaneció nueve días contra su voluntad en un inmueble de la localidad de Kennedy. La denuncia presentada tras su llegada al centro médico puso en marcha la investigación judicial - crédito capturas de pantalla Más alllá del silencio

La Fiscalía presentó a Castellanos Valbuena ante un juez de control de garantías a través de la Unidad de Reacción Inmediata de Kennedy.

El ente acusador le imputó secuestro simple, acceso carnal violento, lesiones personales agravadas y tortura.

El procesado no aceptó los cargos. El juez ordenó que permanezca recluido de forma preventiva mientras continúa la recolección y valoración de pruebas.

La medida no representa una condena. La responsabilidad penal del detenido será definida durante el proceso judicial.

Los casos quedaron bajo investigación de las autoridades judiciales, que avanzan en la recolección de pruebas y en la definición de responsabilidades. La Policía Nacional reiteró que mantendrá los controles en Bogotá para detectar armas ilegales, atender denuncias y prevenir hechos que pongan en riesgo a la población.

PUBLICIDAD