Video de presunto maltrato a una iguana desata medidas en la Universidad San Martín de Puerto Colombia: señalan a un trabajador de aseo

Una iguana quedó en el centro de la controversia tras la difusión de videos grabados dentro del campus -crédito @PlataformaALTO/X

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La Fundación Universitaria San Martín restringió el ingreso de una persona vinculada a la empresa contratista de aseo tras un episodio de maltrato animal con una iguana en su sede de Puerto Colombia, Atlántico, ocurrido el 5 de octubre de 2026. La institución afirmó que el animal está a salvo y en buen estado, y sostuvo que actuó por su deber de proteger a la fauna que habita el campus.

El mismo lunes 5 de octubre, una inspección de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA, registró iguanas en los árboles del campus y dejó asentado que no observó acciones de maltrato. La autoridad contabilizó diez árboles con cercamientos entre más de 200 árboles existentes y no consignó incumplimientos asociados a esas protecciones.

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La empresa contratista anunció una jornada de sensibilización y capacitación sobre el cuidado de la fauna -crédito Fundación San Martín

Las láminas de zinc visibles en videos difundidos en redes sociales ya habían sido retiradas, según la universidad. Fueron sustituidas por cercas alrededor de los árboles tras recomendaciones de la CRA formuladas durante una visita de febrero de 2026; la finalidad declarada es disminuir el contacto entre estudiantes e iguanas en las zonas de mayor interacción.

La denuncia por la iguana y los cercamientos

La controversia se originó por videos divulgados por Plataforma ALTO, en los que aparece un hombre que aprisiona, somete y corretea a una iguana dentro del campus. La organización calificó esa escena como maltrato y preguntó: “Señores Fundación Universitaria San Martín, ¿por qué sus funcionarios maltratan a las iguanas que habitan en el campus?”. También cuestionó una presunta disminución de los ejemplares en las instalaciones.

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La denuncia incluyó señalamientos de la Fundación Colitas Callejeras Barranquilla, que dijo conocer otros hechos preocupantes. La entidad declaró: “Tenemos conocimiento de que se han encontrado iguanas a las que le han sacado los huevos y también iguanas pintadas de colores, exigimos a la universidad explicaciones claras de lo que está pasando con ellas”.

Un segundo video mostró la base de un árbol rodeada de láminas de zinc mientras una iguana intentaba trepar hacia el tronco. Plataforma ALTO planteó entonces: “¿Pero cuál es el odio con las iguanas en la Fundación Universitaria San Martín? ¿Ahora les ponen tejas de zinc para que no puedan subir a protegerse a sus árboles?”. La plataforma sostuvo que estos animales integran el ecosistema del campus y reclamó garantías para su protección.

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Plataforma ALTO difundió los videos que pusieron el caso de la iguana en conocimiento de la opinión pública -crédito @PlataformaALTO/X

La universidad rechazó cualquier práctica que provoque daño o sufrimiento animal en sus sedes, tanto de integrantes de la comunidad como de prestadores de servicios. La institución citó las leyes 84 de 1989, 1774 y 1801 de 2016, además de la Ley Ángel, 2455 de 2025, como normas que establecen obligaciones de protección y medidas para prevenir y sancionar el maltrato.

El proceso disciplinario y el seguimiento institucional posterior

La empresa contratista retiró de inmediato del servicio al trabajador involucrado y remitió el caso a su área jurídica para iniciar un proceso disciplinario, incluida una citación a descargos con garantías de debido proceso. También informó una jornada de sensibilización para su equipo y programó una capacitación sobre cuidado y respeto por la fauna silvestre para el jueves 8 de octubre.

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La universidad indicó que mantendría el seguimiento de esas actuaciones y reforzaría las orientaciones destinadas al cuidado de fauna y flora. También revisará los cercamientos con acompañamiento especializado y atenderá los requerimientos que formule la CRA, con el propósito de favorecer la convivencia de las personas con la fauna, cuidar los árboles y respetar los hábitats del campus.

La Universidad San Martín señaló que reforzará las orientaciones para proteger la fauna y flora del campus -crédito Fundación San Martín

La institución forma profesionales en Medicina Veterinaria y Zootecnia y afirmó que esa tarea le impone una responsabilidad particular sobre bienestar animal, flora y conservación de fauna. Mencionó su consultorio jurídico animal, del que se declaró institución pionera en el país.

La institución agradeció las inquietudes recibidas y afirmó que difundirá información verificada mediante sus canales institucionales. También invitó a revisar el contexto y la actualidad de la información antes de compartirla, para evitar confusiones, y ofreció atender aportes y consultas mediante un diálogo respetuoso. La institución señaló que dará seguimiento a las inquietudes sobre este hecho y a cualquier otra situación, y que sus canales permanecen abiertos para escuchar a la comunidad académica y personas interesadas de manera directa y respetuosa.

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